Au cas où la Russie utiliserait des armes nucléaires en Ukraine, la réponse des États-Unis ne dépendra pas de la manière et de l’échelle de leur utilisation. C’est ce qu’a annoncé dimanche 16 octobre le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

« L’utilisation d’armes nucléaires sur le champ de bataille en Ukraine est l’utilisation d’armes nucléaires sur le champ de bataille en Ukraine. Et nous n’allons pas faire de gradations », a-t-il déclaré sur CNN.

Sullivan a également ajouté que les États-Unis, ainsi que des alliés de l’OTAN et d’autres pays comme la Chine et l’Inde, s’efforcent d’envoyer un signal clair et fort à la Russie qu’elle « ne devrait pas envisager d’utiliser des armes nucléaires dans ce conflit ».

Plus tôt dimanche, le chroniqueur de 19Fortyfive, Daniel Davis, a noté que la politique ukrainienne du président américain Joe Biden pourrait conduire à une guerre nucléaire. Selon lui, les États-Unis ne devraient pas agir imprudemment, car ils sont confrontés à un pays qui possède des armes nucléaires et est capable de se défendre.

Le 14 octobre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a déclaré qu’aujourd’hui, comme à l’époque de la crise des Caraïbes, les États-Unis ne tiennent pas compte des préoccupations légitimes de la Russie concernant les menaces directes à sa sécurité. En outre, il a souligné qu’en s’impliquant de plus en plus dans le conflit ukrainien, les États-Unis augmentaient le risque d’un affrontement direct entre puissances nucléaires.

Le 21 septembre, le président russe Vladimir Poutine, dans une allocution télévisée, a attiré l’attention sur les déclarations de certains représentants de haut rang des principaux États de l’OTAN concernant la possibilité et l’admissibilité d’utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Il a souligné que le chantage nucléaire était utilisé par l’Occident.

Le ministère russe des Affaires étrangères a noté à plusieurs reprises que l’Occident tente de condamner sans fondement Moscou de vouloir utiliser des armes de destruction massive, alors que la Russie ne participe pas à la rhétorique nucléaire des capitales occidentales.

Le 30 septembre, l’attaché de presse du président de la Fédération de Russie Dmitri Peskov a souligné que seules les personnes qui se comportent de manière irresponsable parlent de l’escalade nucléaire dans le monde.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération spéciale pour protéger le Donbass. La décision a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région en raison de l’augmentation des bombardements par les troupes ukrainiennes.

Certaines régions de l’Ukraine ont été intégrées au sein de la Russie et il existe aussi une frontière directe séparant les deux pays. Il paraît non réaliste pour la Russie d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine sans que cela n’affecte les nations occidentales, car les régions du Donbass, de Kherson et autres habitées en majorité par des russophones seraient également impactées et touchées par la radioactivité et ses conséquences. Il existe par contre une possibilité bien réelle des États-Unis et des membres de l’OTAN de réaliser des attaques sous faux drapeaux comme pour les gazoducs Nord Stream, le pont de Crimée ou l’utilisation d’armes chimiques en Syrie par les terroristes. Cela mettrait en danger la sécurité de la Russie. Si cela se produisait, une réponse militaire nucléaire pourrait être apportée par la Russie, elle serait tellement foudroyante et toutes les nations membres de l’OTAN porteuses potentielles d’armes nucléaires américaines pourraient être touchées simultanément, car elle sait que si elle ne réagissait pas fortement, c’est elle qui serait frappée la première.

