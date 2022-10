La Maison Blanche prolonge le statut d’urgence de santé publique COVID pour faire vacciner plus de personnes avec de nouveaux rappels mortels

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Le décret tyrannique déclarant la COVID-19 comme une « urgence de santé publique » qui a introduit des mesures sans précédent pour ignorer la Constitution des États-Unis et pour enfermer tout le monde et finalement commencer à injecter aux Américains des vaccins expérimentaux qui ont maintenant entraîné des morts et des blessés massifs , qui a été déclaré pour la première fois par le président Donald Trump il y a près de 3 ans le 31 janvier 2020, vient d’être prolongé par l’administration Biden cette semaine. (Source.)

Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre discerner la vérité sur la propagande, il est évident que ce décret tyrannique a été prolongé au nom de Pfizer et Moderna, pour continuer à justifier des autorisations d’utilisation d’urgence pour des injections expérimentales qui seraient autrement illégales.

Cela a toujours été l’objectif principal des mesures d’urgence COVID-19 lancées par Donald Trump en 2020 et de son financement fédéral massif de l’opération Warp Speed, qui a entraîné l’ajout de MILLIERS DE MILLIARDS de dollars à l’économie américaine, renflouant Wall Street et le Central Banquiers dans le processus.

Afin de justifier cette extension de «l’urgence de santé publique», les têtes parlantes de l’autorité médicale du département d’État ont dû mentir au public américain, en déclarant que la saveur actuelle de COVID-19 circulant autour ne pouvait être arrêtée que par la COVID nouvellement autorisé -19 « vaccins » produits par Moderna et Pfizer.

Si vous avez déjà été vacciné avec des vaccins COVID expérimentaux dans le passé, tant pis, ils ne fonctionnent pas pour cette « nouvelle variante », et vous êtes maintenant compté parmi les honteux « non vaccinés » et êtes tenu pour responsable de la propagation de cette « nouvelle souche. »

Le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Ashish Jha, le commissaire de la FDA, Robert Califf, et la directrice du CDC, Rochelle Walensky, sont désormais complices de l’intention criminelle de commettre un meurtre de masse aux États-Unis.

L’administration Biden a prolongé jeudi l’urgence de santé publique COVID-19 jusqu’au 11 janvier malgré la déclaration du président le mois dernier selon laquelle la pandémie était « terminée ». L’extension de l’urgence de santé publique, qui a été déclarée pour la première fois en janvier 2020, accompagne les avertissements des autorités concernant une éventuelle augmentation des infections au cours de l’hiver. Le Dr Ashish Jha, coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a exhorté les Américains à atténuer le pic potentiel d’infections en obtenant le vaccin COVID-19 mis à jour, qui cible les variantes dominantes du virus. « Si vous êtes à jour avec vos vaccins et si vous êtes traité, si vous avez une infection percée, votre risque de mourir de la COVID est désormais proche de zéro », a-t-il déclaré mardi aux journalistes. (Source.) Les États-Unis ont déployé de nouveaux rappels ciblant la sous-variante dominante omicron BA.5 en septembre. Bien qu’il n’y ait pas encore de données réelles sur leur efficacité, Jha a déclaré qu’ils devraient fournir un degré de protection beaucoup plus élevé sur la base de ce que les scientifiques savent sur le fonctionnement du système immunitaire humain. (Source.) Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mercredi les nouveaux boosters omicron pour les enfants dès l’âge de 5 ans, permettant aux pharmaciens de commencer bientôt à administrer les injections. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a approuvé les prises de vue quelques heures seulement après que la Food and Drug Administration les a autorisées. Walensky a pris la décision rapide sans réunion du groupe indépendant d’experts en vaccins du CDC. Les enfants âgés de 5 à 11 ans sont éligibles pour les vaccins omicron de Pfizer et les enfants âgés de 6 à 17 ans sont éligibles pour les vaccins de Moderna deux mois après avoir reçu leur série primaire ou rappel précédent avec les vaccins de première génération. (Source.)

La FDA, le CDC et la Maison Blanche n’auraient pas pu autoriser ces nouvelles versions des vaccins COVID-19 expérimentaux sans étendre le statut « d’urgence de santé publique » qui annule les lois et des protections constitutionnelles qui interdisent aux sociétés pharmaceutiques d’injecter des produits expérimentaux dans le corps d’adultes et d’enfants américains.

Lorsque le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Ashish Jha, déclare au public : « Si vous êtes à jour avec vos vaccins et si vous êtes traité, si vous avez une infection percée, votre risque de mourir de la COVID est désormais proche de zéro », une déclaration en soi qui est strictement un appel à l’autorité sans données médicales à l’appui, il omet d’avertir le public que des gens sont DÉJÀ MORTS ET ONT ÉTÉ HANDICAPÉS après avoir été injectés avec ces nouveaux « vaccins ».

Dans le très court laps de temps où ces nouveaux vaccins ont été autorisés et administrés au public, les propres données du gouvernement dans le VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) ont déjà fait état de 3 232 blessures, dont 26 décès. Voir mon rapport à ce sujet publié hier :

Voici quelques-unes des descriptions de cas de ceux qui sont décédés après avoir pris ces nouvelles injections COVID de rappel bivalentes :

VAERS ID : 2456761 – Homme texan de 46 ans – Le prestataire a été contacté par un tiers prétendant être un membre de la famille du patient déclarant que le lendemain de la vaccination, le 15 septembre 2022, le patient s’est plaint de fatigue, de frissons et de courbatures. Plus tard ce même jour, le patient a été retrouvé mort dans sa voiture. La cause du décès est inconnue du fournisseur pour le moment. VAERS ID : 2461825 – Homme de 68 ans dans le Maine – Le patient a appelé le fournisseur de service le 24/09 en déclarant qu’il pensait que son asthme était en train de s’aggraver ou qu’il avait un rhume. A eu des douleurs aux côtes avec toux, congestion, rhinorrhée, écoulement post-nasal et crachats (clairs à blancs). J’ai fait un test COVID à la maison et c’était négatif. Nié essoufflement, respiration sifflante, douleur thoracique. On lui a conseillé d’utiliser un inhalateur et de traiter les symptômes, mais s’il a développé un essoufflement / une douleur thoracique, rendez-vous aux urgences. Sa femme déclare qu’il était malheureux le 24/09, qu’il s’est senti mieux le 25/09 et qu’il a été retrouvé mort le 26/09 au matin. VAERS ID : 2463284 – Employée d’une maison de retraite de 60 ans en Géorgie – [Vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech, EUA bivalent] Cette patiente s’est présentée à notre clinique COVID le 23/09/2022 pour recevoir sa 4ème vaccination COVID avec le Pfizer Booster bivalent. Elle a reçu ce vaccin sans autre événement. Il a été rapporté le 28/09/2022 que cette patiente a été amenée à notre service d’urgence depuis la maison de retraite où elle est employée en arrêt cardiaque. Le patient a été retrouvé sur le sol de l’une des chambres des résidents de la maison de retraite par l’un des CNA. Le dernier temps connu n’a pas pu être fourni par le personnel de la maison de retraite. Par EMS lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, aucune RCR n’était en cours. L’EMS a immédiatement commencé l’intubation et la RCR pendant environ 33 minutes. Le SMU a indiqué que le patient était sans pouls et apnéique lorsqu’il est arrivé à la maison de retraite et qu’il l’est resté à chaque vérification du rythme pendant la RCR. Le patient n’a jamais fumé ; n’a pas bu d’alcool ni utilisé d’autres substances illicites. Le patient était décédé à son arrivée aux urgences.

Les effets secondaires de ces nouveaux vaccins doivent être assez graves, car même les grands médias avertissent les gens à leur sujet, déclarant que les effets secondaires pourraient être « plus intenses que votre précédent vaccin ».

Si vous avez déjà reçu votre rappel Covid spécifique à omicron, vous avez peut-être ressenti des effets secondaires. Peut-être même ceux qui étaient plus intenses que votre coup précédent. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter : les experts et les nouvelles données indiquent que les nouveaux vaccins semblent fonctionner, que vous ressentiez des effets secondaires modérés, légers ou inexistants. « Ne vous concentrez pas trop sur les effets secondaires, car je pense vraiment que l’objectif principal ici est de protéger les gens. Alors concentrez-vous sur cet avantage des nouveaux vaccins », a déclaré à CNBC Make It le Dr Yvonne Maldonado, professeur de maladies infectieuses pédiatriques à la faculté de médecine de l’Université de Stanford. (Source.)

Le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, Ashish Jha, dit également au public de se faire vacciner contre la COVID avec le vaccin contre la grippe, expliquant que c’est pourquoi « Dieu nous a donné deux bras ».

Ashish Jha, conseiller COVID de Biden : « Je crois vraiment que c’est pourquoi Dieu nous a donné deux bras – un pour le vaccin contre la grippe et l’autre pour le vaccin COVID! » pic.twitter.com/1dC9ChvD5R – Jake Schneider (@jacobkschneider) 6 septembre 2022

Prendre un vaccin COVID expérimental avec un vaccin contre la grippe est quelque chose qui n’a jamais été étudié, et jusqu’à présent, les rapports de cas dans VAERS de ceux qui ont suivi ce conseil, en particulier les parents qui ont permis à leurs enfants de se faire vacciner ensemble, montrent que ces enfants s’évanouissent et souffrent de terribles effets secondaires.

Voici quelques rapports de cas de VAERS d’enfants qui ont subi d’horribles effets secondaires lorsque leurs parents leur ont permis de se faire injecter à la fois un vaccin COVID et un vaccin contre la grippe ENSEMBLE.

Il ne s’agit PAS de « fake news » ou de « désinformation ». Ce sont des rapports de cas réels tirés des propres données du gouvernement.

ID VAERS : 2446442 : un garçon de 13 ans originaire de l’Indiana

Le patient a commencé à avoir très chaud environ 4 minutes après avoir reçu la combinaison de vaccins. Le patient attendait dans la voiture pendant la période d’attente suggérée de 15 minutes. Le soignant du patient a déclaré qu’environ 5 minutes après avoir reçu les vaccins, le patient s’est évanoui dans un comportement semblable à une crise et a été absent pendant environ 25 secondes. Lorsqu’il est devenu réactif, il a vomi et s’est plaint d’une sensation d’engourdissement général.

ID VAERS : 1848851 : fille de 8 ans du Minnesota

Épisode syncopal (évanouissement) suivi de vomissements (vomissements)

ID VAERS : 2440039 : garçon de 17 ans originaire de Californie

Le patient a semblé avoir une crise pendant une courte période (estimée à moins d’une minute) après avoir reçu ses vaccins. L’événement indésirable s’est produit environ une minute après avoir reçu les vaccins. Au réveil, le patient se sentait normal, mis à part un petit mal de tête et peut-être des difficultés respiratoires. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et la mère du patient a choisi de le faire emmener aux urgences pour une évaluation plus approfondie.

ID VAERS : 1928586 : fille de 11 ans de l’Iowa

La patiente a reçu les deux coups, puis quelques minutes plus tard, elle est tombée en arrière. Une infirmière dans la salle d’attente a senti qu’elle avait subi 2 crises (de 5 minutes). Après sa chute, elle était éveillée et cohérente. Une ambulance a été appelée et l’a transportée aux urgences.

ID VAERS : 2436380 : un garçon de 14 ans du Colorado

A REÇU FLUARIX D’ABORD DANS LE BRAS GAUCHE PUIS A REÇU PFIZER BIVALENT – COMMENCEZ À SAISIR – RETOURNEZ-VOUS – NON RÉACTIF PENDANT 5 SECONDES – NAUSÉEUX ET PERTE DE TOUTES SES COULEURS –

ID VAERS : 1858775 : garçon de 9 ans du Kentucky

Après avoir reçu les deux vaccins, le patient se promenait dans le magasin avec sa mère et lui a dit qu’il ne se sentait pas bien. Le patient s’est évanoui et s’est cogné la tête. Le patient a fait pipi dans son pantalon et s’est senti étourdi jusqu’à ce que l’ambulance arrive et qu’ils l’examinent.

ID VAERS : 2411161 : fille de 14 ans originaire de Californie

Les yeux se sont révulsés, tremblants, se sont évanouis pendant 5 secondes, ont repris conscience et étaient confus quant à ce qui s’était passé

ID VAERS : 2005824 : garçon de 15 ans de l’Indiana

LE PATIENT A REÇU LE PFIZER EN PREMIER, PUIS LA GRIPPE JUSTE APRÈS. IL S’EST évanoui QUELQUE TEMPS APRÈS LE DEUXIÈME VACCIN. SES PUPILLES ÉTAIENT TRÈS DILATÉES. IL EST REVENU EN QUELQUES SECONDES ET A EU DE L’EAU. IL S’EST DE NOUVEAU évanoui ET A COMMENCÉ À AVOIR DES CONVULSIONS. IL EST RETOURNÉ EN QUELQUES SECONDES.

ID VAERS : 1713577 : fille de 12 ans de Virginie

La patiente a subi une syncope vasovagale quelques minutes seulement après avoir reçu son deuxième vaccin Covid-19 Pfizer et le vaccin contre la grippe saisonnière ensemble. Elle se tenait dans notre salle d’attente pour les vaccins et est tombée en se cognant la tête sur le sol en béton, mais a immédiatement repris connaissance. Les services d’urgence ont été contactés immédiatement et ils sont arrivés 10 à 15 minutes plus tard. L’EMT l’a examinée et a estimé qu’il n’était pas absolument nécessaire qu’elle se rende aux urgences car elle est restée alerte et réactive. Nous avons dit à sa mère les signes et symptômes de commotion cérébrale d’être vigilante pendant les 3 à 4 jours suivants et de se présenter aux urgences si son état change.

VAERS ID: 1757449 : 17 ans, garçon du Maine

Le patient déclare qu’il s’est « évanoui » peu de temps après la vaccination. Le patient est resté inconscient pendant environ 3 minutes. Le patient déclare également qu’il s’est senti «étourdi» peu de temps après la vaccination.

ID VAERS : 1848995 : garçon de 7 ans originaire de Californie

Le client a reçu le vaccin COVID Pfizer (lot #FK1527) dans le deltoïde L et le vaccin quadrivalent contre la grippe Fluarix (lot #3NA4M) dans le deltoïde R à environ 1050 du vaccinateur RN. Après que le client ait reçu les deux vaccins, il s’est levé pour attendre à côté de sa mère qui recevait son vaccin COVID du même vaccinateur. En raison d’un nombre limité de chaises lors de l’événement mobile, il n’y avait pas de chaise disponible pour permettre au client de s’asseoir en attendant avec sa mère. Vers 10 h 55, alors que le client se tenait à côté de sa mère, il a commencé à s’affaler sur la table de vaccination et l’infirmière autorisée à vacciner a aidé le client à se mettre au sol. Le client a perdu connaissance pendant environ 2 secondes. L’infirmière autorisée a évalué les voies respiratoires non obstruées, aucune détresse respiratoire et a relevé les jambes du client alors qu’il était allongé sur le sol. RN a évalué le client qui présentait une légère pâleur du visage, pas de diaphorèse et des pupilles égales et réactives. RN a pris les signes vitaux du client à 1103 avec BP 100/60 dans le bras L allongé, 70 HR et 16 RR. Le client principal évalué par l’infirmière autorisée à 1103 a présenté A&O x4 et a parlé en phrases complètes, prise forte et égale, remplissage du capuchon < 3 secondes et peau rose et chaude au toucher. La mère de la cliente a rapporté que la cliente avait déjeuné à 8 h 30 et mangé un muffin. Le client a nié avoir eu des étourdissements, des SOB, des maux de tête, des engourdissements ou des picotements. Le client a été aidé à s’asseoir sur une chaise en apesanteur et l’IA en chef a conseillé d’observer le client pendant 30 minutes. Le père du client a déclaré qu’il avait des antécédents d’évanouissement, mais a déclaré que le client ne s’était jamais évanoui dans le passé. L’IA principale a fourni au client de l’eau, du jus et des biscuits Graham. Le client a pris des gorgées d’eau et de jus et a mangé ses collations. Le client a signalé à l’IA principale qu’il « se sentait bien maintenant » et a nié tout étourdissement, SOB, mal de tête, engourdissement ou picotement. RN a examiné quand f/u avec PCP. À 11 h 40, le client a quitté le site de vaccination avec ses parents. Le client est sorti du site de vaccination avec une démarche régulière et symétrique.

ID VAERS : 1929158 : fille de 11 ans originaire de Géorgie

Le patient a reçu une dose pédiatrique de Pfizer dans le deltoïde gauche. Elle a ensuite reçu du Flucelvax dans le deltoïde droit. À la réception du 2e vaccin, le patient s’est évanoui et a perdu connaissance pendant quelques secondes. Elle s’est rapidement réveillée, a pris une collation et a récupéré.

ID VAERS : 2019711 : un garçon de 11 ans de l’Arizona

Le patient se faisait couper les cheveux lorsqu’il s’est effondré sur la chaise et s’est évanoui pendant 15 à 20 secondes. Quand il est revenu à lui, ses yeux étaient injectés de sang et il était désorienté (je ne sais pas ce qui s’est passé). Il a dit qu’il était soudainement devenu étourdi avant de s’évanouir. C’est la première fois qu’un patient s’évanouit. Il avait mangé un gros repas environ 2 à 3 heures avant l’événement et était suffisamment hydraté (cela ne semblait pas être un problème de glycémie ou d’hydratation). Quelques heures plus tard, il semblait avoir une légère fièvre et on lui a donné 200 mg d’ibuprofène. Sinon, il allait bien le reste de la journée.

VAERS ID : 1831616 : 15 ans, garçon de l’Ohio

Le patient s’est évanoui en magasin environ 1 heure après ses vaccins. Le patient a été évalué par EMS et il a été déterminé que le patient n’avait mangé des nouilles que quelques heures avant les vaccins et qu’il avait des vertiges parce qu’il n’avait pas mangé en même temps que les vaccins. Le patient est parti avec ses parents de son plein gré.

ID VAERS : 2021990 : fille de 17 ans originaire de Californie

Le patient a perdu connaissance, comme l’a observé le tuteur qui l’accompagnait. Selon le tuteur, le patient a également eu une courte crise et la couleur de la peau est devenue pâle. L’épisode a duré moins d’1 minute. Le pharmacien a été alerté mais le patient a déjà repris conscience et n’a pas eu besoin d’épinéphrine ou d’interventions. Il est recommandé d’abaisser la tête du patient en position assise pour augmenter le flux sanguin. Le patient s’est également mordu la langue pendant l’épisode. Il est recommandé au patient de rester 15 minutes supplémentaires pour observation. Suivi avec le tuteur le lundi 1/10/22 et aucun autre incident signalé.

ID VAERS : 1855102 : un garçon de 9 ans de l’Iowa

Peu de temps après avoir reçu ses vaccins, il était assis sur une chaise, puis a commencé à s’évanouir et est tombé au sol. Il est sorti pendant environ 5 secondes. Le pharmacien l’a attrapé et l’a fait asseoir par terre, dos au mur, lui a posé des questions telles que son nom, où il était, avec qui il était. Fourni de l’eau et une barre granola et les a fait rester dans la pharmacie pendant 30 minutes supplémentaires. L’enfant était capable de se lever tout seul et pouvait marcher seul sans problème. Je suis rentré chez moi en famille.

ID VAERS : 1942394 : un garçon de 8 ans originaire de Pennsylvanie

pt a reçu 2 vaccins – grippe et 2e vaccin Covid, pt s’est évanoui – a donné de l’eau et a mis un sac de glace sur le dos

ID VAERS : 2043579 : un garçon de 16 ans du Michigan

Pt a reçu le vaccin pfizer en premier, suivi du flucelvax. Pt s’est évanoui après le flucelvax (10sec après le flucelvax, <2min après le vaccin covid pfizer). Pt était diaphorétique, hypotendu à 67/49 au nadir, plusieurs épisodes de vomissements et était léthargique. Pt a nié SOB, gonflement potentiel de la lèvre inférieure, mais incapable de déterminer le changement par rapport à la ligne de base. EMS contacté, aucune intervention médicale effectuée.

ID VAERS : 1959935 : fille de 8 ans de Virginie

Après la vaccination, le patient s’est évanoui dans la salle d’administration. Elle n’a été que brièvement inconsciente, selon le technicien chargé de la vaccination et de l’administration. Elle voulait de l’eau quand elle est revenue à elle. Elle a été envoyée dans un établissement de soins d’urgence parce qu’elle disait avoir mal à la tête. Les deux parents étaient présents. N’en sais pas plus.

ID VAERS : 2032631 : fille de 11 ans originaire de Floride

Le patient est devenu étourdi environ 5 minutes après l’administration du vaccin. Elle a alors commencé à transpirer et à devenir blanche et s’est finalement évanouie. Après l’avoir allongée sur le sol, elle s’est réveillée presque immédiatement.

ID VAERS : 1858332 : un garçon de 8 ans du Kentucky

Pt. a reçu deux vaccinations vers 15h10. Il allait bien immédiatement après les injections. Il s’est levé pour attendre que son père soit vacciné. Après la première injection du père, le patient est tombé contre le chariot en plastique de fournitures et a commencé à perdre connaissance. Je l’ai immédiatement attrapé et l’ai aidé à se mettre au sol. Sa mère m’a aidée. J’ai sorti la tête de la salle de consultation pour appeler mon chef d’équipe. Au moment où je me suis retourné, le patient était assis sur une chaise et pleinement conscient et conscient. J’ai attrapé un ventilateur et j’ai commencé à souffler de l’air frais sur lui pendant que mon chef d’équipe attrapait des chiffons frais. Ceux-ci étaient placés à l’arrière de son cou et sur son front. Il était très pâle mais est resté conscient. Je lui ai donné du jus d’orange et de l’eau en bouteille. Après environ 15 minutes, ses couleurs étaient revenues et il a quitté la pièce avec l’aide de son père. Il avait déclaré ne s’être jamais évanoui ou s’être évanoui après un vaccin et il n’avait aucune allergie médicamenteuse connue.

ID VAERS : 2057988 : un garçon de 14 ans originaire de Pennsylvanie

le patient a reçu un vaccin contre la grippe et un vaccin Covid Pfizer. Le patient s’est évanoui après la vaccination mais a rapidement repris conscience

ID VAERS : 1885954 : garçon de 16 ans du Missouri

Le patient s’est évanoui brièvement en marchant dans une allée environ trois minutes après l’administration du vaccin. Il est resté insensible pendant moins d’une minute. Le pharmacien administrant, le gestionnaire de service et le parent étaient avec le patient. Le patient s’installe sur une chaise et attend l’arrivée des ambulanciers. Les ambulanciers paramédicaux ont examiné le patient et lui ont recommandé de se rendre à l’hôpital pour une observation plus approfondie. À notre connaissance, le parent a conduit le patient à l’hôpital.

ID VAERS : 1913283 : une fille de 14 ans originaire du Texas

La patiente s’est réveillée ce matin et s’est sentie très étourdie, est tombée et s’est cognée le visage, provoquant un saignement de nez et une possible fracture des os du nez. Elle a été vue aux urgences où ils ont effectué des tests, l’ont observée pendant une heure et l’ont envoyée à notre bureau

ID VAERS : 1914226 : fille de 9 ans originaire de Californie

Le patient s’est effondré environ quelques minutes après les vaccins. Les yeux étaient ouverts et toujours conscients. Mère était à ses côtés et l’a rattrapée. Elle s’est reposée sur le sol pendant quelques minutes pour retrouver sa concentration, puis s’est installée dans un siège pour se reposer.

ID VAERS : 1912790 : un garçon de 10 ans du Dakota du Nord

Dizzy and Faint, pt assis et recevant une compresse froide avec du jus d’orange et des craquelins. Résultat : le pt déclare se sentir « mieux qu’avant » après 15 minutes.

ID VAERS : 1868039 : un garçon de 9 ans du Texas

Le patient s’est évanoui peu de temps après la vaccination. Le 911 a été appelé. EMT est venu et a fait un électrocardiogramme et a posé des questions si le patient est allergique à quoi que ce soit, a une maladie, prend actuellement des médicaments ? Sa mère a répondu non à toutes ces questions. Maman a signalé que le patient était anxieux au sujet des vaccins. Le patient a perdu connaissance pendant quelques secondes. Il a repris conscience. Le 911 a été appelé immédiatement et le patient allait bien. La mère continue de faire vacciner ses deux autres enfants de 5 et 12 ans par Pfizer

ID VAERS : 1876449 : un garçon de 5 ans de New York

Immédiatement après avoir administré les deux vaccins, le patient s’est évanoui pendant quelques secondes. Une fois réveillé, il ne se sentait pas bien et a commencé à vomir. Il était très pâle. Le patient a reçu du jus d’orange, ce qui a semblé l’aider. Le patient est resté en observation pendant plus de 15 minutes et a bien récupéré.

ID VAERS : 1732144 : garçon de 12 ans de Washington

Nausées (sensation d’avoir besoin de vomir) ; Vision floue; Bruit de sonnerie aigu

ID VAERS : 1898199 : 9 ans, fille du Kansas

Le patient s’est évanoui immédiatement après avoir administré le 2e vaccin. (Flurix). Sa tête est allée directement en arrière sur le dessus de la chaise et elle a haleté 2 fois. J’ai supposé que ses voies respiratoires étaient restreintes. Entre-temps, sa mère est venue s’asseoir à côté d’elle et lui a demandé si elle avait une crise. J’ai dit que je ne croyais pas qu’elle avait eu une crise. La mère a également dit qu’elle n’avait pas d’antécédents de convulsions ou d’évanouissements. Juste à ce moment-là, la jeune femme est apparue totalement alerte et capable de répondre aux questions de sa mère. Sa mère a dit qu’elle avait l’impression d’avoir de la fièvre et qu’elle voulait rester assise un moment. Elle m’a demandé si je pouvais prendre sa tension artérielle et je lui ai dit que je ne croyais pas que nous avions un moniteur. Ils sont partis après environ 10 minutes.

VAERS ID : 1826456 : 17 ans, garçon de l’Oregon

douleur thoracique, essoufflement, myocardite probable

ID VAERS : 2140504 : fille de 7 ans du Nebraska

Environ 2 jours après le vaccin, le patient a commencé à signaler des maux de tête. Les maux de tête étaient suffisamment graves pour nécessiter des médicaments, de la glace, du repos, le retrait de sa classe à l’école, puis une intervention médicale. Divers traitements ont été tentés, mais elle continue de signaler des maux de tête et des migraines fréquents, qui surviennent avec l’un ou l’ensemble des éléments suivants : sensibilité au bruit et à la lumière, nausées, douleurs et tensions au cou, fatigue. Le patient a vu le PCP et a été référé à la neurologie. La patiente est suivie en neurologie car les symptômes persistent et interfèrent avec ses activités quotidiennes.

ID VAERS : 1870113 : fille de 11 ans du Minnesota

Patient présenté à la clinique sans rendez-vous pour un vaccin COVID-19 et un vaccin contre la grippe. Le patient a reçu les deux vaccins comme indiqué ci-dessus. La patiente s’est levée et s’est dirigée vers la porte où elle s’est évanouie avec une réaction de syncope. Évalué par le Dr avec surveillance pendant plus de 30 minutes après l’épisode. Le patient est parti avec sa famille à la maison. Le patient s’est présenté plus tard au service d’urgence de sa ville natale pour une évaluation en raison d’une inquiétude de commotion cérébrale à la chute.

ID VAERS : 1948381 : un garçon de 11 ans du Texas

Les vaccins Covid19 et Grippe ont été administrés le 17 novembre 2021. Le 6 décembre, le patient a commencé à ressentir des maux de tête sévères qui ont augmenté et diminué pendant 7 jours et de la somnolence. Le 13 décembre, il a été admis après que l’IRM a confirmé des signes d’encéphalomyélite aiguë disséminée (inflammation du cerveau et de la moelle épinière).

ID VAERS : 1925239 : fille de 8 ans du Minnesota

Le dimanche 21 novembre, la patiente s’est réveillée avec de légers maux de tête, des courbatures et des vomissements chaque fois qu’elle mangeait ou buvait des liquides. Elle avait des températures entre 99 et 100 ce jour-là. Le lundi 22 novembre, elle a eu un saignement de nez qui, selon les parents, était incontrôlable et a duré environ 30 minutes. Elle n’a pas eu ça auparavant. Elle a également développé des douleurs au cou le 22 novembre, principalement et une flexion du cou. Elle avait une température à 101 lundi soir. Le jour suivant, le 23 novembre, elle a continué à avoir un appétit extrêmement faible avec un léger mal de tête, elle a vomi une fois le matin après Tylenol et a continué à se plaindre d’une raideur de la nuque. Elle a continué à avoir des températures dans la gamme 99. Ils l’ont emmenée aux soins d’urgence qui l’ont référée aux urgences, libérée après des soins de soutien. Le jour suivant, mercredi 24 novembre, elle a semblé s’améliorer à environ 75 % de la normale. Cela a continué jusqu’au 28 novembre. Le dimanche 28 novembre, elle s’est réveillée avec de fortes douleurs et raideurs au cou ainsi qu’un mal de tête 10/10, le pire de sa vie. Elle a vomi x1 avant de manger mais a peut-être bu quelques gorgées d’eau à ce moment-là. Elle a ensuite été identifiée comme ayant une malformation veineuse artérielle dans la moelle avec foyer apparent d’hémorragie.

ID VAERS : 1902125 : fille de 5 ans de Caroline du Sud

La patiente a reçu les deux vaccins dans notre bureau le 22/11/21 et vers 18 heures ce soir-là, elle a commencé avec de la fièvre et de l’urticaire (urticaire). Sa fièvre est montée à 102 et ses parents l’ont traitée avec du Tylenol et du Motrin en rotation.

ID VAERS : 1993435 : garçon de 11 ans originaire de Géorgie

A reçu le vaccin COVID n° 1 (Pfizer pour 5 à 11 ans) le 22/11/21 et deux jours plus tard le 24/11/21, les parents déclarent lorsqu’on leur a demandé d’effectuer une tâche simple, il est devenu très émotif, allongé sur le sol en ciment du garage, recroquevillé et a continué à pleurer pendant 2-3 heures. Il n’a pas eu d’épisodes comme celui-ci auparavant. Les épisodes émotionnels continuent de se reproduire depuis le 24/11/21.

ID VAERS : 1954575 : fille de 10 ans du Missouri

La saisie s’est produite 20 à 30 minutes après le match de basket. A eu un épisode où elle a retenu son souffle en se tenant debout et avait un regard vide. Le patient est ensuite tombé au sol et a eu des mouvements saccadés dans les membres supérieurs qui ont duré environ 5 secondes, s’est plaint d’étourdissements par la suite.

ID VAERS : 2204294 : garçon de 9 ans originaire de Californie

Le client et sa mère ont rapporté que le client avait développé des étourdissements, une faiblesse, « comme s’il n’avait pas de force », environ 5 heures après le vaccin qui a duré 15 à 20 minutes. Le client et sa mère ont nié tout autre symptôme. La mère du client lui a donné de l’eau et du paracétamol.

ID VAERS : 1942056 : fille de 8 ans de Virginie

Quelques heures après le 2e vaccin COVID-19, ma fille a développé une contraction faciale sur sa joue droite. Sa piqûre a été administrée dans son bras gauche. C’est le jour 5 et il est toujours là. Elle a eu des maux de tête mineurs pendant quelques jours, des douleurs et un gonflement au site de tir. Le 3e jour, elle s’est réveillée avec des maux de ventre, des maux de tête, des maux de gorge et des frissons (pas de température). Cela a duré environ 24 heures.

ID VAERS : 2233852 : un garçon de 11 ans du Michigan

Le cas-patient a reçu le premier vaccin COVID-19 Pfizer le 18/12/2021 et l’apparition de la maladie pour le MIS-C a eu lieu le même jour. Le cas avait la COVID-19 avec des symptômes légers environ 4 semaines avant le début du MIS-C. Le cas-patient répondait à la définition de cas du MIS-C avec des signes de maladie cliniquement grave nécessitant une hospitalisation, de la fièvre, une atteinte multiviscérale (cardiaque, hématologique et gastro-intestinale). Le patient a présenté un choc cardiaque, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée, une injection conjonctivale et divers marqueurs inflammatoires élevés (voir encadré 19 ci-dessous). Le cas-patient a été traité avec des IgIV, de l’AAS, des stéroïdes et de l’épinéphrine et a survécu après une hospitalisation de 4 jours (1 jour en USIP).

ID VAERS : 1968450 : fille de 10 ans d’Alaska

Quelques minutes après l’administration du vaccin, la patiente a informé sa mère qu’elle avait l’impression de ne pas entendre et qu’elle avait des troubles visuels car elle ne pouvait pas voir de son œil gauche. Le patient a ensuite vomi une fois. Elle a été évaluée par le personnel RN et MD et un ensemble complet de signes vitaux a été pris. Elle a été observée pendant 15 minutes supplémentaires et on lui a dit de se reposer pour le reste de la journée et maman a été chargée d’appeler notre bureau pour toute question.

ID VAERS : 1970404 : garçon de 9 ans d’Alaska

Un technicien a administré les vaccins contre la grippe et la Covid, puis est retourné à pied à la pharmacie. Environ une minute plus tard, quelqu’un dans le hall a signalé une urgence, je (le pharmacien) suis allé dans le hall pour voir le problème. Le patient était sur le sol et semblait se réveiller, sa mère a déclaré qu’elle pensait qu’il avait eu des convulsions puis s’était évanoui. Le patient a déclaré qu’il avait des difficultés à respirer et qu’il était très pâle, j’ai administré 10 ml de solution de benadryl 12,5 mg / 5 ml. Le patient a signalé des nausées et s’est préparé à vomir, mais il n’a pas vomi. Je suis resté avec le patient pour surveiller ses changements pendant que sa mère appelait le 911, le patient a déclaré qu’il ne se sentait ni mieux ni pire. EMS est arrivé peu de temps après et a pris en charge les soins. La famille du patient a refusé le transport à l’hôpital via EMS, mais a déclaré qu’elle se rendrait à l’hôpital par la suite. Il convient de noter que la mère du patient a déclaré qu’il n’avait pas eu de réaction à un vaccin comme celui-ci dans le passé, y compris le vaccin contre la grippe.

ID VAERS : 1989874 : un garçon de 10 ans du Wyoming

Environ 5 minutes après avoir reçu les deux vaccins, le patient a eu ce que son père, un médecin, a décrit comme une crise focale. Le patient est devenu rigide et a brièvement perdu connaissance.

VAERS ID : 1992041 : 16 ans, garçon de Virginie

Le patient a reçu le vaccin Pfizer covid-19 dans son bras gauche. Il a changé de siège et je lui ai donné son vaccin contre la grippe dans son bras droit. Il a commencé à saigner alors j’ai enlevé le pansement et j’ai maintenu la pression avec une boule de coton. Le saignement s’est arrêté et il y avait une zébrure et le patient a commencé à se sentir étourdi et comme s’il allait s’évanouir. Le patient est apparu pâle et hors de lui. Appelé le 911 et le patient a mis la tête entre les genoux et a bu de l’eau. Pose au sol avec pieds surélevés. Signes vitaux évalués. Le patient a signalé une meilleure vision mais un écho toujours léger dans les oreilles. État amélioré avant l’arrivée des EMS.

ID VAERS : 2042836 : garçon de 6 ans du Massachusetts

Mon fils a commencé à ressentir une gêne oculaire alternant par intermittence d’un œil à l’autre. Il a décrit la sensation comme telle qu’il devait continuer à se frotter ou à se tapoter l’œil avec ses doigts pour obtenir un soulagement. Il a dit que c’était très distrayant et inconfortable. Il a également mentionné que des éclairs de lumière se produisaient à l’occasion.

ID VAERS : 2028700 : une fille de 17 ans du Texas

La patiente a brièvement perdu connaissance et a eu deux convulsions après quoi elle s’est réveillée et a de nouveau agi normalement. Le patient s’est senti étourdi par la suite

ID VAERS : 2075279 : garçon de 13 ans originaire de Californie

Environ. 10 minutes après la vaccination, le patient était pâle, moite, étourdi et disait qu’il avait du mal à reprendre son souffle. Son souffle, il a dit qu’il avait du mal à voir et que son bras était engourdi. Sa mère a demandé que les ambulanciers paramédicaux soient appelés. En attendant les ambulanciers paramédicaux, la tension artérielle de Pt a été prise (94/63, 98) Pt a été laissé boire de l’eau et la couleur est revenue sur son visage. Les ambulanciers sont venus env. 10-15 minutes après et signalé des signes vitaux normaux et une saturation en O2. Pt laissé à la maison.

ID VAERS : 2397848 : fille de 12 ans originaire de Floride

Urticaire auto-immune chronique tous les jours depuis début février, œdème de Quincke complet du corps sporadiquement depuis mai, visage principalement yeux et lèvres

ID VAERS : 2069198 : fille de 16 ans originaire de Californie

Le patient a signalé une oppression thoracique et une douleur sourde au centre de la poitrine d’intensité variable survenue 3 jours après avoir reçu le vaccin COVID de rappel Pfizer. Le 24/01/22, le patient pensait que cela était lié à des brûlures d’estomac ; cependant, les symptômes ne se sont pas améliorés avec Pepcid. Elle a été vue aux soins d’urgence le jour même où un électrocardiogramme a été effectué et on a découvert qu’elle présentait des anomalies des twaves. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital et a reçu un « cocktail GI » pour les symptômes de reflux sans amélioration. On a découvert qu’elle avait une troponine élevée de 86 à ce moment. Le patient a été mis sous ibuprofène et transféré dans un hôpital plus grand le soir du 24/01/22. Les niveaux de troponine étaient <6 le 25/01/22. Les symptômes du patient ont été soulagés par l’ibuprofène 400 mg.

ID VAERS : 2123895 : fille de 14 ans du Michigan

Inflammation du 7e nerf facial. La patiente s’est réveillée et ne pouvait pas fermer les yeux sur le côté droit du visage et avait une paralysie faciale sur le côté droit du visage au niveau des sourcils, des joues et de la langue et du visage tombant et ne pouvait ni rire ni siffler. Le médecin lui a donné 20 mg d’hydrocortisone le matin et le soir et des larmes artificielles et fera de la physiothérapie trois fois par semaine.

ID VAERS : 2200520 : fille de 5 ans originaire de Californie

Fièvre – 100,5 ; Mal de tête; Fatigue; Autre vaccin même date, date du vaccin 14 mars 2022 ; Il s’agit d’un signalement spontané reçu d’un ou de plusieurs reporters joignables (consommateur ou autre non professionnel de la santé). Une patiente de 5 ans (non enceinte) a reçu du bnt162b2 (BNT162B2), administré dans le bras droit, date d’administration 14 mars 2022 16h00 (numéro de lot : fl8095) à l’âge de 5 ans en tant que dose 1, unique pour la vaccination contre le covid-19 ; vaccin antigrippal (FLU), administré dans le bras gauche, date d’administration 14 mars 2022 (numéro de lot : inconnu) comme numéro de dose inconnu, unique pour la vaccination. Le patient n’avait pas d’antécédents médicaux pertinents. Il n’y avait pas de médicaments concomitants. Les informations suivantes ont été signalées : PROBLÈME D’UTILISATION DU PRODUIT (non grave) avec apparition le 14 mars 2022, résultat « inconnu », décrit comme « Autre vaccin même date, date du vaccin le 14 mars 2022 » ; PYREXIA (non grave) avec apparition le 15 mars 2022 à 12 h 00, résultat « récupération », décrit comme « Fièvre – 100,5 » ; MAUX DE TÊTE (sans gravité) avec début le 15 mars 2022 à 12 h 00, résultat « récupération », décrit comme « Maux de tête » ; FATIGUE (non grave) avec début le 15 mars 2022 à 12 h 00, résultat « récupération », décrite comme « fatigue ». Les tests et procédures de laboratoire pertinents sont disponibles dans la section appropriée. Les mesures thérapeutiques n’ont pas été prises en raison de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue. Informations supplémentaires : Le test Covid post-vaccination a été effectué par prélèvement nasal et les résultats ont été négatifs. Aucune allergie connue ni aucun autre antécédent médical signalé. Aucune tentative de suivi n’est possible.

ID VAERS : 2435987 : un garçon de 8 ans d’Hawaï

Douleur au point d’injection et à l’aisselle adjacente. Douleur dans tout son bras et ses jambes lorsqu’il est récupéré à l’école hier le 22/08/2022, il a également dit que ses bras et ses jambes lui faisaient très mal toute la journée chaque fois qu’il bougeait. La douleur dans tout le corps continue aujourd’hui 23/08/2022. Perte d’appétit. Pt. est normalement le plus gros mangeur de la famille, cependant, il dit que son estomac le dérange et qu’il est incapable de manger. Nausée : Il s’est réveillé en se sentant nauséeux et a vomi. Diminution de l’appétit pendant 1 semaine.

ID VAERS : 2420144 : fille de 4 ans de Pennsylvanie

éruption maculopapuleuse sur la bile, les bras et les jambes latéraux et légèrement également sur l’abdomen, commençant environ 30 minutes après les vaccins dans le bras gauche. Pas d’anaphylaxie (pas d’urticaire, pas d’hypotension, pas de sx gastro-intestinal, pas de respiration sifflante). L’éruption a commencé à s’estomper au cours des 20 à 30 prochaines. Pas complètement disparu à 1 heure lors de la décharge

Un lecteur a récemment publié un commentaire concernant toutes les données disponibles pour montrer à quel point ces injections COVID expérimentales sont dangereuses et mortelles : « Ils ont les preuves. Quand les arrestations auront-elles lieu ???

A quoi j’ai répondu : « Qui attendez-vous pour commencer à faire des arrestations ? »

Personne n’a répondu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News