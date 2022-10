Ministère de la Défense: les troupes russes ont capturé les hauteurs dominantes de la région de Neskuchny en RPD

MOSCOU, 16 octobre – RIA Novosti. Les troupes russes ont capturé les hauteurs dominantes près du village de Neskuchnoye en RPD, a indiqué le ministère de la Défense.

« Dans la direction de Zaporozhye dans la zone de la colonie de Vremevka de la République populaire de Donetsk, les troupes russes ont continué à détruire l’ennemi sur les lignes occupées et ont capturé les hauteurs dominantes dans la zone de la colonie de Neskuchnoye de la République populaire de Donetsk », a déclaré le département militaire dans un rapport.

Dans le même temps, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 40 militaires, un char et trois véhicules de combat d’infanterie.

De plus, l’artillerie russe a frappé le détachement d’assaut ennemi, qui avançait vers la colonie de Kirovsk en RPD. Plus de 20 soldats ukrainiens ont été détruits, ainsi que quatre véhicules blindés.

Dans la direction de Krasnolimansky, les forces de missiles et l’artillerie russes ont empêché les plans des forces armées ukrainiennes de forcer la rivière Zherebets près des colonies de Stelmakhovka et Makeevka en RPL, ainsi que près de Yampolovka en RPD.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

En vidéo : Un commandant ukrainien s’amuse à la télévision nationale alors que des centaines de militaires meurent sur les lignes de front de Kherson

Le 15 octobre, une autre grande opération offensive dans la région de Kherson a entraîné de lourdes pertes pour les FAU et aucun gain sur les lignes de front. Au même moment, le commandant militaire ukrainien a été interviewé à la télévision nationale. Il rit et mange une pastèque.

Il y a beaucoup de pastèques qui poussent dans la région fertile qui a récemment quitté l’Ukraine et est entrée dans la Fédération de Russie. Le signal du commandant ukrainien était clair et semblait amusant pour son interlocuteur. Cependant, les militaires ukrainiens déployés sur les lignes de front n’ont probablement pas ri car les commentaires sont venus trop tôt et les FAU n’ont pas eu le temps de compter les pertes.

C’est aussi un exemple clair de la couverture médiatique absurde des développements militaires dans le pays déchiré par la guerre.

Une autre grande offensive de l’Ukraine à Kherson a entraîné de lourdes pertes

Le 15 octobre, les forces armées ukrainiennes ont tenté de mener une opération offensive à grande échelle dans la région de Kherson. Au milieu des batailles en cours le long de toutes les lignes de front de la région, la zone principale de l’assaut ukrainien était la rive droite du Dniepr. Un grand groupe ukrainien a tenté de percer les défenses russes pour atteindre les villes de Novaya Kakhovka et Berislav mais a échoué.

L’offensive ukrainienne a commencé tôt le matin lorsque l’artillerie ukrainienne et le MLRS ont lourdement bombardé les positions militaires russes. Sous le couvert de l’artillerie, de petits groupes d’assaut de militaires ukrainiens sur des véhicules blindés ont tenté de couper la route Dudchany-Mylovoe. Ils ont été suivis par des dizaines de chars ukrainiens et de véhicules d’infanterie qui devaient renforcer et étendre la place forte.

L’attaque a été menée par les forces de deux bataillons d’infanterie avec le soutien d’environ 30 chars et 50 véhicules de combat d’infanterie.

À leur tour, les forces russes ont détecté les manœuvres ukrainiennes avec des drones de reconnaissance et ont répondu par des tirs d’artillerie lourde. Les avions russes ont également bombardé les troupes ennemies qui avançaient dans la steppe.

L’opération offensive ratée a entraîné de lourdes pertes pour les FAU. L’armée russe a contrecarré les tentatives ukrainiennes d’amener des réserves dans la bataille. Selon des rapports préliminaires, au moins 15 chars ukrainiens et 20 véhicules de combat d’infanterie ennemis ont été détruits, les FAU a perdu plus de 100 militaires.

Huskys britanniques et Kosak-5 ukrainiens détruits près de Davidov Brod :

Une autre grande offensive de l’Ukraine à Kherson a entraîné de lourdes pertes

L’opération devrait être l’une des prochaines tentatives de les FAU pour couper le groupement russe dans la région de Kherson. Dans le même temps, de violents combats se poursuivent sur les lignes de front ouest de la région, au sud du Davidov Brod. Les FAU aurait accumulé jusqu’à 60 000 militaires dans la direction de Kherson.

L’armée russe se prépare à de nouvelles attaques à grande échelle de les FAU dans la région. Les militaires mobilisés et le matériel militaire sont transférés vers les positions militaires de la région. Pendant ce temps, les civils sont évacués des colonies sous contrôle russe. Les femmes et les enfants de Kherson ont été invités à quitter la région au milieu des hostilités en cours.

L’armée russe continue de repousser avec succès les attaques ukrainiennes dans les régions de Kherson et de Zaporozhie. Les forces ukrainiennes ne développent aucune offensive en RPL et se replient en RPD. Les succès russes sont les premiers résultats des changements dans le haut commandement militaire russe et du renforcement du groupement en Ukraine avec des militaires récemment mobilisés.

