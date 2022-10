Image d’illustration

Les missiles et drones russes continuent d’attaquer quotidiennement les infrastructures militaires et énergétiques dans toute l’Ukraine. Le 17 octobre, l’attaque russe a frappé la capitale ukrainienne Kiev.

Le matin, Kiev a été réveillée par une alerte aérienne. Des explosions ont tonné au centre de la ville. Le maire de Kiev Vitali Klitschko a annoncé les explosions dans le district de Shevchenko. Selon le chef du bureau du président ukrainien Andriy Ermak, les frappes sur la capitale ukrainienne ont été menées par des drones kamikazes Geranium-2. La région subit plusieurs attaques. Les responsables de Kiev n’ont pas officiellement révélé les dégâts. Selon les premières informations, personne n’a été blessé.

Les responsables ukrainiens ont confirmé au moins 5 frappes de drones russes.

Bientôt, les cibles seront révélées. Au moins un des drones a touché le bâtiment d’Ukrenergo à Kiev. C’est le centre de coordination du travail des réseaux électriques dans tout le pays. Une autre cible a été touchée près de la gare de Kiev. Une autre frappe a été enregistrée dans la zone de la centrale électrique de l’usine de Kiev Arsenal. Selon les rapports locaux, la centrale de chauffage n° 1 de Kievenergo située près du centre de bureaux de la tour 101 et la centrale de cogénération n° 2 près de l’île de Rybalsky pourraient également être ciblées.

Les principaux coups à Kiev ont de nouveau été infligés aux sous-stations électriques d’une tension de 35 à 110 kV, fournissant de l’énergie aux entreprises industrielles. Les drones kamikazes russes désactivent les installations industrielles qui sont directement ou indirectement impliquées dans la satisfaction des besoins de l’armée ukrainienne et qui sont des cibles militaires légitimes. Les puissantes centrales électriques de la région de Kiev n’ont pas été touchées.

Les drones russes ne rencontrent toujours aucun obstacle survolant la capitale ukrainienne. Les forces ukrainiennes ont seulement réussi à les éclairer avec des projecteurs et ont tenté de leur tirer dessus avec des fusils.

Pendant ce temps, des civils qui ont été délibérément équipés d’armes à feu depuis le tout début des opérations militaires russes en Ukraine tentent également d’aider l’armée à intercepter les drones, en les tirant dessus depuis leurs balcons. Les tirs aveugles font plus de mal à la population civile que les frappes de précision des drones russes.

La défense aérienne ukrainienne en action

Les missiles russes Kalibr et les drones Geranium ont touché plusieurs cibles stratégiques dans les régions méridionales d’Odessa et de Nikolaev. Les médias ukrainiens rapportent que la nuit dernière, quinze drones ont été abattus par les forces et moyens de la défense aérienne du Yug Air Command : six au-dessus de la région d’Odessa et neuf au-dessus de la région de Mykolaïv. Le succès annoncé par les médias ukrainiens a été démenti par les incendies et les explosions dans ces régions.

Les cibles comprenaient des réservoirs de carburant près du port fluvial de Mykolaïv et le stockage de mazout de la cogénération de Mykolaïv, ainsi qu’au moins un entrepôt militaire avec des armes ukrainiennes.

Au moins une infrastructure non identifiée a été touchée à la périphérie d’Odessa. Des explosions ont également été signalées dans la ville d’Ochakov.

Les incendies et leurs conséquences à Nikolaev :

Le chef de l’administration militaire de la région de Soumy en Ukraine, Dmitry Zhivitsky, a signalé une frappe sur des infrastructures critiques.

Le chef de l’administration régionale de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, a signalé un incendie dans une infrastructure énergétique. Une trentaine d’explosions se sont produites dans le district de Nikopol, situé au nord d’Energodar, a-t-il ajouté.

Incendie dans la région de Dnipropetrovsk :

Une alerte aérienne a retenti dans toutes les régions ukrainiennes, y compris dans les régions de Jytomyr, Vinnytsia, Cherkasy, Kirovograd, Kharkov.

Le Premier ministre ukrainien Denis Shmygal a déclaré qu’à la suite des frappes matinales sur les infrastructures énergétiques, des centaines de colonies ont été mises hors tension.

Le ministère russe de la Défense a indiqué qu’au cours de la journée écoulée, les forces armées ont continué de frapper avec des armes aériennes et maritimes à longue portée de haute précision sur les installations de commandement militaire et le système énergétique de l’Ukraine. « Toutes les installations désignées ont été touchées », indique le rapport.

Les réserves des FAU épuisées à Soledar et Artemivsk, l’armée ukrainienne subit de lourdes pertes

17.10.2022 17:02

Andriy Marochko, officier de la milice populaire de la RPL, s’appuyant sur les données du renseignement, a fait état de lourdes pertes dans les rangs des FAU. Selon le représentant de la république de Lougansk, les réserves de l’armée ukrainienne près de Soledar et d’Artemivsk sont épuisées.

Les troupes ukrainiennes ont déplacé jusqu’à 2 500 hommes dans la région de Soledar et d’Artemivsk la semaine dernière, mais ces réserves sont déjà épuisées, a déclaré l’officier de la milice populaire de la République populaire de Lougansk Andrey Marochko.

« Au cours de la semaine dernière, l’ennemi a déplacé jusqu’à 2 500 soldats (unités de renfort) dans la région de Soledar et d’Artemivsk, mais malgré cela, ces réserves ont déjà été épuisées », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram.

S’appuyant sur des données de renseignement, Marochko a également déclaré que les troupes ukrainiennes subissaient de lourdes pertes. Le 20e bataillon de la 93e brigade mécanisée indépendante a subi plus de 60% de pertes, à cause desquelles les bataillons ont été retirés dans la région de Chasova Yar en raison du refus de l’armée d’aller au combat, a déclaré l’officier militaire de la LNR.

