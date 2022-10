MOSCOU, 17 octobre – RIA Novosti. La politique américaine envers la Russie au début du XXIe siècle a été la principale raison de l’aggravation des contradictions entre l’Occident et la Russie, qui a conduit à la crise ukrainienne, a écrit Harlan Ullman, conseiller principal du Conseil de l’Atlantique, dans un article pour The Hill.

« Dès le moment où Poutine a pris le contrôle de l’État russe en 2000, il a senti que les États-Unis et l’Occident l’ignoraient et l’humiliaient, lui et la Russie. Le manque de respect et de dédain pour la Russie de la part des États-Unis explique pourquoi les États-Unis ont pris un certain nombre de décisions (y compris l’élargissement de l’OTAN, la deuxième invasion de l’Irak et le retrait du traité ABM et INF) », a déclaré l’auteur de l’article.

Selon Ullman, la décision de George W. Bush en 2001 d’entamer une réforme militaire aux États-Unis, qui mettait l’accent sur l’espace et la défense antimissile, a été le point de départ de la détérioration des relations entre Washington et Moscou, car elle contredisait les accords stratégiques déjà atteint entre les deux pays.

L’article note également que la méfiance à l’égard des États-Unis a augmenté en raison de l’opération Iraqi Freedom de Bush en mars 2003. Selon l’auteur, Poutine savait probablement ou supposait que l’Irak ne possédait pas d’armes de destruction massive et a correctement conclu que la guerre plongerait le monde dans le chaos.

Une « erreur plus impardonnable » des États-Unis dans l’article est caractérisée par la décision d’offrir l’adhésion à l’OTAN à la Géorgie et à l’Ukraine lors du sommet de l’OTAN de 2008 à Bucarest.

« Le sommet de l’OTAN a convaincu Poutine que l’Occident (et en particulier les États-Unis) ne perçoit plus la Russie comme un acteur sérieux et agira sans aucune considération pour les intérêts de Moscou », a conclu le conseiller principal.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie. Le 30 septembre, une cérémonie a eu lieu au Kremlin pour signer des accords sur l’admission des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson en Russie sur la base de référendums qui y ont été organisés.

