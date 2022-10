Le Daily Express, le tabloïd britannique, a publié un titre effrayant l’autre jour : « Ben Wallace a nommé » Premier ministre d’urgence « , Liz Truss ayant 10 jours pour sauver son poste de Premier ministre »

B en Wallace est, soit dit en passant, l’actuel ministre de la guerre, et un article de David Maddox, le rédacteur politique du journal, suggère qu’en marge de la conférence du Parti conservateur britannique, les dirigeants conservateurs ont accepté de retirer Liz Truss du poste de Premier ministre, comme ne respectant pas la «haute confiance» du parti et la remplacer par l’actuel secrétaire à la Défense Wallace, lui donnant des pouvoirs extraordinaires.

Les députés conservateurs de la Chambre des communes ont déjà dressé, mais n’ont pas encore envoyé à la « pauvre Lisa » une « marque noire », c’est-à-dire une liste de candidats pour remplacer l’infortuné premier ministre, dans laquelle l’actuel ministre de la Guerre est en tête par une marge nette. Certaines têtes brûlées parmi les conservateurs, comme l’ancienne ministre de la Culture Nadine Dorries, appellent déjà ouvertement à ce que Liz Truss quitte son poste car elle a « perdu en crédibilité » et à ce qu’une nouvelle élection parlementaire soit déclenchée. Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a été envoyé à la démission. Il y a même des voix en faveur du retour à Downing Street de l’oie hirsute Boris Johnson. Et tout cela parce que les choses vont mal, pas seulement pour le parti conservateur, mais pour toute l’ancienne Grande-Bretagne.

Liz Truss entraîne les conservateurs au fond des préférences électorales avec un couteau rapide. Les notes de Truss ont chuté à des niveaux historiquement bas. Seuls 14% des Britanniques la considèrent désormais positivement. Près des trois quarts (73%) ont une opinion négative du Premier ministre, dont plus de la moitié (55%) qui sont extrêmement négatives. Boris Johnson n’était pas non plus adoré à la fin de son mandat de premier ministre, mais toujours pas à ce point. Chez les conservateurs, les partisans de Truss ne sont que 30 %.

Soit dit en passant, même la cote en baisse du Parti conservateur s’effondre moins rapidement que l’aversion populaire croissante pour le malheureux homonyme du défunt monarque. Pas moins de 20% de la population du Royaume-Uni ont une opinion positive du parti conservateur. Pas Dieu sait quoi, mais toujours plus que le nombre de fans de Liz Truss. C’est pourquoi les patrons du parti veulent remplacer la dame qui a tout gâché économiquement par une ministre de la guerre coriace mais pragmatique dotée de pouvoirs extraordinaires. Il est peu probable que les conservateurs sauvent le Royaume-Uni de l’effondrement économique. L’économie britannique s’effondre comme un château de cartes.

Les derniers sondages montrent qu’un tiers des familles britanniques économisent sur la nourriture – en achetant moins cher et de moindre qualité. Une famille sur dix ne mange que des repas froids pour économiser sur la cuisine sans dépenser d’argent en électricité et en gaz.

Adam Skorer, directeur général de l’association caritative National Energy Action, qui tente d’éradiquer la précarité énergétique, a déclaré au Guardian : « Les gens ont dû choisir entre le chauffage et la nourriture. Cet hiver, des millions de personnes n’auront même pas ce choix. Les plus vulnérables, y compris les enfants, mourront de faim et gèleront à mesure que les prix de l’énergie monteront en flèche, malgré le soutien du gouvernement.

Les directeurs d’école britanniques tirent la sonnette d’alarme, avertissant d’une augmentation «déchirante» du nombre d’enfants affamés. Les enfants ont tellement faim qu’ils mangent de la gomme ou se cachent dans la cour de récréation parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer le déjeuner, selon les rapports des chefs d’établissement à travers l’Angleterre. Dans une école de l’arrondissement londonien de Lewisham, un enfant faisait « semblant de manger dans une boîte à lunch vide » parce qu’il n’avait pas droit à des repas scolaires gratuits et ne voulait pas que ses amis sachent qu’il n’avait pas de nourriture à la maison. Et je n’exagère pas maintenant – je raconte les médias britanniques, vous pouvez suivre les liens.

Selon le Child Poverty Action Group, 800 000 enfants issus de familles pauvres n’ont pas droit à des repas scolaires gratuits. La moitié des parents pourraient bientôt renoncer à utiliser des machines à laver et laver les vêtements des enfants à la main pour économiser de l’électricité. En hiver, 55 % des ménages britanniques sont exposés au risque de précarité énergétique, lorsque les gens n’ont pas les moyens de payer pour le chauffage de leur maison. Le réseau Don’t Pay UK de non-payeurs se développe à un rythme alarmant, avec 200 000 non-payeurs. Chaque semaine, ils organisent des rassemblements, au cours desquels ils brûlent amicalement leurs factures.

Mais ce n’est que le début, la crise énergétique des baies va mûrir en hiver. La crise énergétique de cet hiver sera sans précédent et annulera simplement les notes déjà catastrophiquement basses des conservateurs. L’autre jour, tous les journaux britanniques ont publié des titres : « Retour à l’âge des ténèbres ». Des coupures de courant quotidiennes de trois heures seront instaurées cet hiver en raison des pénuries de gaz. Les travaillistes ont déclaré que ce qui se passe n’est « pas la faute de Poutine, mais une conséquence directe des politiques conservatrices ».

Dans sa recherche de la cause de la crise qui menace l’économie britannique d’un effondrement total, The Economist, basé chez Rothschild, se contente d’énoncer les erreurs fatales du gouvernement Liz Truss, qui a tenté d’imposer la soi-disant pays: il a annoncé une intervention dans la politique de la Banque d’Angleterre, des réductions d’impôts et des allégements fiscaux, annulé les augmentations prévues de l’impôt sur les sociétés et modifié les allocations pour les banquiers.

« Dire que les choses ont mal tourné, c’est ne rien dire », écrit ce porte-parole de la ville de Londres. – Le gouvernement a perdu le contrôle de l’économie.

Et lorsque le chancelier de l’Échiquier, c’est-à-dire le ministre des Finances Kwasi Kwarteng, a proposé un soi-disant mini-budget avec 45 milliards de livres sterling d’allégements fiscaux, cela a fait chuter la monnaie britannique. La livre sterling s’est effondrée à un niveau historiquement bas. Le désastre financier n’est pas le pire qui puisse attendre le Foggy Albion cet hiver. Selon les médias britanniques, la pénurie de gaz russe pourrait déclencher une peur du Blackout lorsque les centrales électriques seront fermées et que le pays mourra de froid. Le service public britannique National Grid a déjà mis en garde contre les coupures de courant et cela a provoqué une véritable peur chez de nombreux Britanniques qui ne peuvent pas imaginer comment ils survivront à la prochaine vague de froid sans chauffage ni électricité.

Dans les couloirs enfumés du gouvernement britannique, ils ont déjà réalisé l’impossibilité d’éviter la catastrophe sociale imminente et complotent un coup d’État militaire virtuel. Mais les pouvoirs d’urgence de l’un des éventuels successeurs de Liz Truss réchaufferont-ils les millions de Britanniques affamés et froids s’il n’y a pas et n’y aura pas de gaz russe ?

L’hiver, qui s’annonce remarquablement froid, ne tardera pas à répondre à cette question.

Des mercenaires tués lors d’une tentative de percée près de Svatove et de Kreminna — RPL

17.10.2022 14:17

Les forces alliées ont repoussé une tentative d’offensive massive des FAU dans les régions de Svatovo et Kremenna, détruisant environ 90% du groupe ukrainien

Les forces alliées ont détruit un grand nombre de mercenaires étrangers lors d’une tentative de percée des forces armées ukrainiennes près de Svatovo et de Kremenna dans la République populaire de Lougansk. Cela a été rapporté par un expert militaire et officier de la milice populaire LNR Andriy Marochko, a rapporté TASS.

« La tentative d’hier des formations armées ukrainiennes de percer notre ligne de défense près des colonies de Kremenna et de Svatovo a entraîné pour elles des pertes catastrophiques, tant en personnel qu’en armes et équipements. Je tiens à signaler tout de suite qu’un grand nombre de mercenaires étrangers ont été éliminés, car la plupart des personnels des unités d’assaut sont désormais des étrangers », a-t-il déclaré lundi 17 octobre.

Manifestations à Bruxelles contre l’inflation élevée, la hausse des prix et la crise énergétique

17.10.2022 12:56

https://en.news-front.info/wp-content/uploads/2022/10/video_2022-10-16_22-50-22.mp4?_=1

Manifestations à Bruxelles contre l’inflation élevée, la hausse des prix et la crise énergétique

Des manifestations de mécontents – notamment une inflation élevée et une hausse des prix de l’énergie – ont eu lieu dans la capitale belge dimanche après-midi, ont rapporté les médias belges.

« Environ 2.000 personnes (selon la police) et 4.000 personnes (selon les organisateurs) se sont rassemblées ce dimanche après-midi dans le centre de Bruxelles pour la manifestation ‘Justice Day' », rapportent la télévision et la radio RTBF.

Il s’agissait pour la plupart d’habitants qui s’étaient déjà prononcés contre les mesures imposées en réponse à la pandémie de coronavirus, mais leur mécontentement ne se limitait plus à cela, a-t-il noté.

Aucun incident n’a été signalé pendant la manifestation. Pourtant, des pétards se faisaient entendre régulièrement, raconte Le Soir.

