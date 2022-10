Surovikin a annoncé la possibilité que Kyiv utilise des méthodes de guerre interdites près de Kherson

MOSCOU, 18 octobre – RIA Novosti. Kyiv se prépare à utiliser des méthodes interdites d’opérations militaires dans la région de Kherson, a déclaré le général d’armée Sergei Surovikin, commandant du groupe conjoint des forces dans la zone de l’opération spéciale.

La direction de l’OTAN de l’armée ukrainienne exige de Kyiv des opérations offensives dans la direction de Kherson, quelles que soient les victimes, a déclaré le chef militaire.

« La direction de l’OTAN des forces armées ukrainiennes exige depuis longtemps des opérations offensives dans la direction de Kherson de la part du régime de Kyiv, quelles que soient les pertes – à la fois dans les forces armées ukrainiennes et parmi la population civile », a déclaré Surovikin dans une interview avec la chaîne de télévision Rossiya 24.

Selon lui, il existe des informations sur la possibilité que le régime de Kyiv utilise des méthodes de guerre interdites dans la région de Kherson et sur la préparation par Kyiv d’une attaque massive de missiles contre le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, ainsi que d’énormes roquettes et l’artillerie frappant la ville sans discrimination.

« Ces actions peuvent entraîner la destruction de l’infrastructure d’un grand centre industriel et de nombreuses victimes parmi la population civile », a souligné le général.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Surovikin a estimé les pertes des forces armées ukrainiennes

Surovikin: les pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes vont de 600 à mille personnes

Les pertes des Forces armées ukrainiennes (FAU) varient chaque jour de 600 à un millier de personnes, a déclaré le général Serhiy Surovikin, commandant du groupe uni de troupes dans la zone de la NMD, sur les ondes de Rossiya 24 chaînes de télévision. Selon lui, le régime ukrainien cherche à percer les défenses russes, il tire donc vers le haut les forces de défense territoriale qui n’ont pas suivi un cours complet de formation, les condamnant ainsi à la destruction.

« Le régime ukrainien cherche à percer nos défenses. Pour ce faire, les Forces armées ukrainiennes mobilisent toutes les réserves disponibles sur la ligne de front. Fondamentalement, ce sont des forces de défense territoriale qui n’ont pas suivi un cycle complet de formation. En fait, les dirigeants ukrainiens les condamnent à la destruction <…> Les pertes ennemies quotidiennes vont de 600 à 1 000 personnes tuées et blessées », a déclaré Surovikin.

https://t.me/smotri_media/27293?embed=1

Le général a ajouté que ces unités ont souvent un moral bas et que pour empêcher la fuite, les autorités ukrainiennes utilisent des détachements « qui tirent sur tous ceux qui tentent de quitter le champ de bataille ».

En septembre, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient perdu plus de 110 000 soldats tués et blessés, soit environ la moitié de l’armée. Shoigu a également déclaré que les pertes de la Russie pendant le NOM (NWO) en Ukraine s’élevaient à 5937 personnes. Il a également ajouté que grâce au travail des médecins, près de 90% des blessés ont repris du service.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : NEWS.RU

Surovikin a signalé des pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes de 600 à 1000 personnes

Photo : TASS/Aleksey Ereshko

Chaque jour, les pertes de l’ennemi lors de l’opération militaire spéciale de la Fédération de Russie pour protéger le Donbass vont de 600 à 1000 personnes tuées et blessées. Cela a été annoncé le 18 octobre par le commandant du groupe conjoint de troupes (forces) dans la zone de la NMD, le général d’armée Sergei Surovikin.

https://iz.ru/video/embed/1412284

« Les pertes ennemies quotidiennes vont de 600 à 1000 personnes tuées et blessées. Nous avons une stratégie différente. Le commandant en chef suprême en a déjà parlé. Nous ne visons pas des taux d’avancement élevés, nous protégeons chaque soldat et « broyons » méthodiquement l’ennemi qui avance », a-t-il déclaré.

Surovikin a ajouté que cela minimise non seulement ses pertes, mais réduit également considérablement le nombre de victimes civiles.

Selon le général d’armée, les Forces armées ukrainiennes (FAU) tirent toutes les réserves disponibles vers la ligne de front. Fondamentalement, ce sont des forces de défense territoriale qui n’ont pas suivi un cycle complet de formation.

« En fait, les dirigeants ukrainiens les vouent à la destruction. En règle générale, ces unités ont un moral bas. Pour empêcher la fuite de la ligne de front, les autorités ukrainiennes utilisent des détachements de nationalistes qui tirent sur tous ceux qui tentent de quitter le champ de bataille », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, un militaire avec l’indicatif d’appel « Angara » a déclaré à un correspondant d’Izvestia que les forces armées ukrainiennes subissaient de lourdes pertes. Après rotation au front, les militants ne savent plus comment se comporter sur le terrain, cela aide les militaires russes à les faire sortir de leurs positions.

Le 10 octobre, le secrétaire du Conseil de sécurité de la République tchétchène, le commandant de l’unité spéciale Akhmat, Apty Alaudinov, a signalé que les pertes des forces armées ukrainiennes sur toute la ligne de front s’élevaient à plus d’un millier de personnes chaque jour. Alaudinov a ajouté que la méthode de guerre de l’armée ukrainienne est étonnante. Il a souligné que les Forces armées ukrainiennes ne comptent pas les morts et les blessés. Le haut commandement, en plus, selon lui, n’épargne pas les militaires.

https://iz.ru/video/embed/1412026

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération spéciale pour protéger le Donbass, dont les habitants ont refusé de reconnaître les résultats du coup d’État de 2014 en Ukraine. La décision de le tenir a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région en raison des bombardements des troupes ukrainiennes.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia