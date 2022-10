Le complot secret des services secrets britanniques pour faire sauter le pont de Kertch en Crimée

Le complot secret des services de renseignement britanniques visant à faire sauter le pont de Kertch en Crimée est révélé dans des documents internes et une correspondance obtenus exclusivement par The Grayzone.

Le Grayzone a obtenu une présentation d’avril 2022 rédigée pour les officiers supérieurs du renseignement britannique, élaborant un plan élaboré pour faire sauter le pont de Kertch en Crimée avec la participation de soldats ukrainiens spécialement formés. Près de six mois après la diffusion du plan, le pont de Kertch a été attaqué lors d’un attentat suicide le 8 octobre, apparemment supervisé par les services de renseignement ukrainiens du SBU.

Des propositions détaillées pour fournir un soutien « audacieux » aux « opérations de raids maritimes » de Kiev ont été rédigées à la demande de Chris Donnelly, haut responsable du renseignement de l’armée britannique et vétéran conseiller de haut rang de l’OTAN. L’élément central du plan de grande envergure était «la destruction du pont sur le détroit de Kertch ».

Les documents et la correspondance retraçant l’opération ont été fournis à The Grayzone par une source anonyme.

Le bombardement au camion du pont de Kertch différait sur le plan opérationnel du complot qui y était esquissé. Pourtant, l’intérêt évident de la Grande-Bretagne pour la planification d’une telle attaque souligne la profonde implication des puissances de l’OTAN dans la guerre par procuration de l’Ukraine. Presque précisément au moment où Londres aurait saboté les pourparlers de paix entre Kiev et Moscou en avril de cette année, des agents du renseignement militaire britannique élaboraient des plans pour détruire un important pont russe traversé par des milliers de civils par jour.

La feuille de route a été produite par Hugh Ward, un vétéran militaire britannique. Un certain nombre de stratégies pour aider l’Ukraine à « constituer une menace pour les forces navales russes » en mer Noire sont décrites. Les objectifs primordiaux sont déclarés comme visant à « dégrader » la capacité de la Russie à bloquer Kiev, à « éroder » la « capacité de combat » de Moscou et à isoler les forces terrestres et maritimes russes en Crimée en « refusant le réapprovisionnement par mer et par voie terrestre via le pont de Kertch ».

Dans un e-mail, Ward a demandé à Donnelly de « veuillez protéger ce document », et il est facile de comprendre pourquoi. De ces plans assortis, seul le « Kerch Bridge Raid CONOPS [concept d’opération] » fait l’objet d’une annexe dédiée à la fin du rapport de Ward, soulignant son importance.

Le contenu équivaut à un plaidoyer direct et détaillé pour la commission de ce qui pourrait constituer un crime de guerre grave. De toute évidence, en complotant pour détruire un important pont de passagers, il n’est fait aucune référence à la nécessité d’éviter les pertes civiles.

Sur trois pages distinctes, accompagnées de schémas, l’auteur précise les termes de la « mission » – « [désactiver] le pont de Kertch d’une manière audacieuse, perturbe l’accès routier et ferroviaire à la Crimée et l’accès maritime à la mer d’Azov. ”

Ward suggère que la destruction du pont « nécessiterait une batterie de missiles de croisière pour frapper les deux piliers en béton de chaque côté de l’arche centrale en acier, ce qui entraînerait une défaillance structurelle complète » et « empêcherait tout réapprovisionnement routier du continent russe vers la Crimée et temporairement [sic] perturber la voie de navigation.

Un « schéma » alternatif implique une « équipe de plongeurs d’attaque ou UUV [véhicules sous-marins sans pilote] équipés de mines à patelle et de charges de coupe linéaires » ciblant une « faiblesse clé » et un « défaut de conception » dans les piliers du pont.

Ce «défaut» est «plusieurs pylônes minces utilisés pour soutenir la travée principale», qui étaient destinés à permettre à de forts courants de circuler sous le pont avec un minimum de frottement. Ward identifie une zone particulière dans laquelle la profondeur de l’eau autour d’un ensemble de piliers n’était que de 10 mètres, ce qui en fait la « partie la plus faible » de la structure.

Dans des e-mails connexes obtenus par The Grayzone, Chris Donnelly, haut responsable du renseignement de l’armée britannique et ancien conseiller de l’OTAN, a déclaré que les propositions étaient « vraiment très impressionnantes ».

Joint par téléphone, Hugh Ward n’a pas nié avoir préparé le plan de destruction du pont de Kerch pour Chris Donnelly.

« Je vais discuter avec Chris [Donnelly] et confirmer avec lui ce qu’il a préparé pour moi », a déclaré Ward à The Grayzone, lorsqu’on lui a demandé directement s’il avait rédigé le plan « audacieux ».

Invité à nouveau à confirmer son rôle dans le plan, Ward a fait une pause, puis a déclaré: «Je ne peux pas confirmer cela. Je vais d’abord discuter avec Chris.

Un attentat suicide sur une artère de transport de 4 milliards de dollars

A l’aube du 8 octobre, une attaque incendiaire endommage le pont de Kertch. Un camion a explosé, mettant le feu à deux pétroliers, provoquant l’effondrement de deux travées de la route en direction de la Crimée dans la mer en contrebas et en tuant trois.

Alors que la section touchée a été rapidement réparée et que la circulation a repris le lendemain, les médias occidentaux ont célébré l’incident comme le dernier embarras et échec de la Russie dans le conflit avec l’Ukraine. Dans certains cas, les journalistes ont ouvertement applaudi et plaisanté sur ce qui pourrait vraisemblablement être qualifié de crime de guerre ayant coûté la vie à des civils.

Les médias sociaux ukrainiens sont une véritable mine d’or pour les mèmes ce matin pic.twitter.com/DCk1aezNSl

– Francis Scarr (@francis_scarr) 8 octobre 2022

La frappe suicide visait une structure de liaison entre la Crimée et la Russie continentale construite au coût de 4 milliards de dollars, et dont l’ouverture a fourni une grande victoire de relations publiques au Kremlin, renforçant le contrôle renouvelé de Moscou sur le territoire majoritairement russophone.

Lors de son inauguration en mai 2018, le président russe Vladimir Poutine a déclaré :

« À différentes époques historiques, même sous les prêtres tsars, les gens rêvaient de construire ce pont. Puis ils y sont revenus dans les années 30, 40, 50. Et enfin, grâce à votre travail et à votre talent, le miracle s’est produit. »

Le pont est fortement défendu depuis le 24 février, notamment parce qu’il sert de voie de transport majeure pour le matériel militaire aux soldats russes en Ukraine. La Russie a précédemment promis des représailles majeures en réponse à toute frappe sur la structure.

Après l’attaque, une euphorie généralisée a éclaté parmi les Ukrainiens, les autorités ukrainiennes et les partisans de l’Ukraine sur les réseaux sociaux. Oleksiy Danilov, chef du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, a publié une vidéo du pont en flammes à côté d’un clip en noir et blanc de Marilyn Monroe chantant Joyeux anniversaire, Monsieur le Président – ​​une référence au fait que Poutine a eu 70 ans le même jour.

Доброго ранку, Україно! 🇺🇦 pic.twitter.com/UQMI6LheSR

– Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 8 octobre 2022

En outre, les médias ukrainiens ont rapporté via une source anonyme « dans les forces de l’ordre » que l’attaque avait été menée par le Service de sécurité ukrainien. Pourtant, des responsables ukrainiens de haut rang, dont le conseiller présidentiel en chef Mykhailo Podolyak, font maintenant marche arrière, affirmant à la place que l’incident était un faux drapeau russe.

De telles allégations sont devenues monnaie courante à la suite d’incidents dans lesquels la culpabilité ukrainienne – ou occidentale – semble probable, voire certaine, comme les explosions du pipeline Nord Stream.

L’ancien ministre lituanien de la Défense Audrius Butkevičius a été impliqué dans des plans secrets des services de renseignement britanniques visant à détruire le pont de Kertch.

Jeter les bases de la Troisième Guerre mondiale

Bien que l’attaque du pont de Kertch n’ait pas impliqué de plongeurs spécialisés, de drones sous-marins ou de missiles de croisière, il y a des indications que les plans de Ward ont été partagés avec le gouvernement ukrainien au plus haut niveau. En fait, Chris Donnelly les a transmis à l’ancien ministre lituanien de la Défense Audrius Butkevicius, avant de présenter la paire par e-mail.

Figure de proue du mouvement anticommuniste lituanien, Butkevicius a admis avoir délibérément dirigé des combattants indépendantistes dans la ligne de tir des tireurs d’élite soviétiques le 13 janvier 1991. Cet incident est parfois appelé le «dimanche sanglant» de Vilnius et est officiellement observé comme la Journée des défenseurs de la liberté. Butkevičius et ses confédérés savaient que la manœuvre provoquerait des pertes massives, enflammerait davantage la population locale contre le leadership soviétique et encouragerait un changement de régime, c’est pourquoi ils l’ont orchestrée.

Plus récemment, Butkevičius était copropriétaire de Bulcommerce KS, une société qui servait de « principal intermédiaire dans la fourniture d’armes et de munitions bulgares à l’Ukraine via des pays tiers », pour une utilisation dans la guerre civile dans le Donbass.

Butkevicius a été accusé de manière crédible de travailler pour les services de renseignement britanniques. Les échanges de courriels avec Donnelly confirment qu’il est en contact avec Guy Spindler, un officier de longue date du MI6 qui a été affecté à l’ambassade de Londres à Moscou en même temps que le tristement célèbre auteur du « dossier » Trump-Russie Christopher Steele.

Contacté par téléphone et lui demandant s’il avait passé en revue le plan « Audacieux » pour détruire le pont de Kertch, Spindler a déclaré à The Grayzone : « Je n’ai absolument aucune idée de ce dont vous parlez. »

Les récits contemporains suggèrent que Spindler s’est directement coordonné avec Boris Eltsine lors d’un coup d’État raté contre Mikhaïl Gorbatchev en août 1991.

Butkevičius a également été pendant de nombreuses années un « chercheur principal » à l’Institute for Statecraft, une « organisation caritative » ténébreuse fondée par Donnelly qui gère un certain nombre d’opérations militaires et de renseignement indépendantes au nom de l’État britannique et de l’OTAN, y compris le désormais notoire Foreign Unité de propagande noire du bureau, l’Integrity Initiative.

Les dossiers de Leaked Initiative désignent Butkevičius comme le contact clé de l’organisation en Ukraine au moment des élections de 2019 dans le pays. Trois ans plus tôt, il faisait partie du « personnel d’escorte » de cinq agents de renseignement ukrainiens emmenés à Londres par l’Institute for Statecraft afin d’informer l’armée britannique sur les techniques de « guerre hybride » russes. À ses côtés se trouvait Vidmantas Eitutis, qui entraînait à l’époque l’armée ukrainienne à mener des « opérations de contre-espionnage actives » à Lougansk.

Dans la proposition de sabotage du pont de Kertch commandée par Donnelly, Ward demande si l’armée russe savait à quel point le pont était soi-disant vulnérable et « quelles contre-mesures pouvaient être attendues » en réponse à sa destruction (voir l’image ci-dessus).

Le blitz de frappes de missiles de représailles sur l’Ukraine le 10 octobre fournit une réponse probable. Il est également probable que si le plan de Ward avait été suivi, les représailles de Moscou auraient été encore plus meurtrières, mettant la vie d’innombrables Ukrainiens – et Russes – en danger.

Donnelly était clairement indifférent à de telles préoccupations, déclarant que les plans étaient « très impressionnants en effet ».

Un mépris similaire pour les conséquences catastrophiques était évident dans une note privée rédigée par Donnelly en mars 2014, décrivant les «mesures militaires» que l’Ukraine devrait prendre après la prise de la Crimée par Moscou.

Déclarant que « si j’étais responsable, je mettrais en œuvre ce qui suit », Donnelly a préconisé l’exploitation minière du port de Sébastopol à l’aide d’un « car-ferry », la destruction d’avions de chasse sur les aérodromes de Crimée « comme un geste qu’ils sont sérieux », en utilisant une « grosse arme anti-satellite à micro-ondes » pour détruire les installations spatiales russes et se tournant vers l’Occident pour l’approvisionnement en pétrole et en gaz.

« J’essaie de faire passer ce message », a-t-il conclu. Ces prescriptions n’ont pas encore été mises en œuvre, peut-être parce qu’elles risquent de déclencher une situation apocalyptique. En effet, de tels « gestes » équivaudraient à des provocations éhontées contre une puissance nucléaire, dont le réseau pétrolier et gazier ukrainien était et reste exclusivement destiné à recevoir de l’énergie.

Pourtant, il semble que Donnelly et ceux qui l’entourent seraient satisfaits de voir la Troisième Guerre mondiale éclater en Crimée. En fait, comme les documents divulgués obtenus par The Grayzone continueront de le démontrer, provoquer un conflit entre l’Occident et la Russie a longtemps été l’un de ses objectifs ultimes.

Kit Klarenberg est un journaliste d’investigation qui explore le rôle des services de renseignement dans le façonnement de la politique et des perceptions. Cet article a été initialement publié sur The Grayzone.

Source : GreatGameIndia

Pluie de missiles sur Kiev. Mercenaires français CONFIRMÉS en Ukraine.

17 octobre 2022

Les autorités de Kyiv ont signalé des explosions dans le centre-ville : https://tinyurl.com/2of56nx5

Le Premier ministre ukrainien a déclaré que des centaines de colonies avaient été mises hors tension : https://tinyurl.com/2jmbb8hm

Des mercenaires étrangers sont arrivés à Nikolaev : https://tinyurl.com/2j3cb3n7

Le ministère de la Défense a révélé les pertes des Forces armées ukrainiennes en direction de Kupyansk : https://tinyurl.com/2hfbcapk

« Fontanka »: à Saint-Pétersbourg, un homme a reçu une convocation lors de la délivrance d’un passeport: https://tinyurl.com/2g9knsjr

Les autorités de Saint-Pétersbourg ont expliqué les embuscades des commissaires militaires à l’entrée des maisons : https://tinyurl.com/2nwve2pf

Mobilisation partielle achevée à Moscou : https://tinyurl.com/2gvsjoow

Un Russe avec de nombreux enfants a décidé de devenir bénévole malgré les réticences de trois épouses : https://tinyurl.com/2qaamrxf

On a appris l’identité des personnes tuées sur le terrain d’entraînement de la région de Belgorod : https://tinyurl.com/2eb5n43z

Explosions dans les tunnels souterrains de Washington DC et sur le toit du bâtiment du FBI. Vidéo du 12 octobre 2022.

Lundi 13:56 +00:00, 17 Oct 2022

Seuls les squatters visibles en centre-ville à 2h du matin. Rien dans les médias à ce sujet. Qu’est-ce qui se passe ici? Cela semble effrayant et non effrayant.

Cette journaliste amateur française du nom de Yolande veut que ce soient les White Hats qui font sauter les nids des satanistes. Si seulement! Mais qu’est-ce que c’est?

💣🇺🇲💣…FBI…..LES W.H ONT FAIT DU GROS NETTOYAGE❗……💣🇺🇲💣

🦅…Hier soir, l’armée a nettoyé le bâtiment du FBI.❗

🚩C’était le système de tunnels souterrains dans lequel les voyous de la DS se cachaient.

💣 Les White Hats leur ont donné un “ultimatum” pour sortir et être arrêtés ou rester et mourir. Ils ont choisi de rester. Par conséquent, l’armée a fait sauter tous les tunnels souterrains❗.

🐸…Voici ce que Q a dit :

Selon Q, on dirait qu’il y a eu une bagarre au sommet du bâtiment du FBI également…..

🔥…Des explosions au sommet du bâtiment du FBI à 2h30 hier ❗

Somme de toutes les peurs Q❗

🎩….Washington DC est devenue une ville fantôme où y survivent des squatteurs.

👀 Le seul constat que l’on peut faire aujourd’hui, c’est que les médias nous cachent cela. On ne peut rien dire de plus pour le moment.

