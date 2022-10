Les forces armées russes frappent le poste de commandement du groupe Dnepr

Ministère de la Défense: les forces armées russes ont frappé le poste de commandement du groupe Dnepr des forces armées ukrainiennes dans la région de Zaporozhye

© RIA Novosti

Un militaire russe sur un terrain d’aviation des forces aérospatiales russes dans la zone d’une opération militaire spéciale en Ukraine. Photo d’archive

MOSCOU, 18 octobre – RIA Novosti. Les troupes russes ont frappé le poste de commandement du groupement conjoint des troupes ukrainiennes « Dnepr » dans la région de Zaporozhye, a rapporté le ministère de la Défense.

« Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie dans la région de la ville de Zaporozhye ont touché: le poste de commandement du groupe conjoint de troupes des Forces armées ukrainiennes « Dnepr » et l’atelier pour le réparation des stations radar de l’entreprise du complexe de recherche et de production d’Iskra », a déclaré le département militaire dans un rapport.

Ce résultat a été obtenu lors de la série suivante de frappes de missiles sur les installations énergétiques et le système de commandement et de contrôle militaire de l’Ukraine.

Direction Koupyanskoïe

Dans la région de Kharkiv, les troupes russes ont réussi à libérer le village de Gorobyevka, en éliminant la 1ère brigade opérationnelle de la Garde nationale ukrainienne.

Les pertes ennemies étaient :

— plus de 60 militaires;

— Char;

— trois véhicules blindés;

— deux micros.

Direction Krasnoliman

En outre, l’armée russe a attaqué les forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmahovka et de Rozovka en RPL, ainsi qu’à Karpovka et Ivanovka en RPD. Grâce à cela, il a été possible de contrecarrer les plans de l’ennemi de traverser la rivière Stallion.

Les pertes des FAU s’élèvent à :

— 46 militaires;

— deux véhicules blindés de transport de troupes ;

— six véhicules de combat blindés ;

— deux camionnettes avec des mitrailleuses lourdes.

Direction Nikolaïev-Krivoïe

Dans la zone de ​​​​Bruskinsky dans la région de Kherson, les forces armées ukrainiennes ont fait une autre tentative d’attaque. L’attaque est repoussée : l’armée russe disperse les unités ennemies et les repousse sur leurs lignes d’origine.

Les pertes de Kyiv se sont élevées à :

— plus de 90 militaires;

Char;

— huit véhicules blindés;

21 voitures.

En outre, l’armée russe a frappé 56 unités d’artillerie dans des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 132 districts.

En outre, trois stations radar de contre-batterie AN/TPQ-37 et AN/TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites près d’Artemovsk, Vyemka et Soledar en RPD, et une station de communications spatiales du Centre de communications du gouvernement ukrainien près de Palievka en la région d’Odessa.

Près de Petropavlovka en RPD, l’armée russe a frappé le lanceur du système de missiles anti-aériens ukrainien S-300.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les États-Unis ont proposé une nouvelle région pour combattre la Russie

Le sénateur américain King a déclaré que l’Arctique pourrait devenir le centre d’un conflit avec la Russie

MOSCOU, 18 octobre – RIA Novosti. Le réchauffement climatique ouvre non seulement de nouvelles routes dans l’Arctique, mais transforme également la région en un centre potentiel de conflit, y compris avec la Russie, a déclaré le sénateur du Maine Angus King dans une interview à CNN.

« Si vous regardez la mer Méditerranée, il y a eu des guerres pendant plus de mille ans pour déterminer les relations entre les pays situés autour de la mer Méditerranée. La question est de savoir si nous pouvons ouvrir l’Arctique et éviter les conflits », a-t-il déclaré.

Selon le sénateur, le changement climatique a provoqué des remous autour de l’Arctique en raison de l’intérêt des puissances mondiales pour les réserves inexplorées d’énergie et de minéraux, ainsi que pour les voies de transport maritime.

« Selon certaines estimations, au cours du dernier quart de siècle, 75% de la glace arctique a disparu. De plus, certains scientifiques pensent que dans les 12 prochaines années, nous pourrions avoir de telles périodes estivales où le pôle Nord ne sera pas recouvert de glace. Tous « Cet espace supplémentaire signifie l’apparition de nouvelles voies de transport et des temps de transport réduits. Nous pourrions voir certaines voies de transport raccourcies de 15 jours. C’est un énorme avantage économique. Cependant, n’oubliez pas que la Russie possède plus de la moitié de la côte arctique », a ajouté journaliste de la chaîne Boris Sanchez.

King a également admis la possibilité d’un conflit dans l’Arctique entre la Russie et les États-Unis et a souligné que la région était essentielle à la politique étrangère et à la sécurité nationale de l’Amérique.

Comme l’a déclaré à plusieurs reprises le président Vladimir Poutine, la Russie ne considère pas l’Arctique comme un champ d’intrigues géopolitiques, mais comme une opportunité de coopération stable. Le ministère russe des Affaires étrangères a noté qu’il est difficile d’imaginer un format de coopération arctique ou panarctique sans la participation de la Russie en tant que plus grand État de cette région. Dans le même temps, Moscou reste ouvert à la coopération, y compris avec des États non arctiques, a rappelé le département.

EN SAVOIR PLUS

Le livre ci-dessus de 804 pages avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, analyse, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec la plus grande précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales nécessaires et suffisantes pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Il s’interroge sur les conséquences sur l’humanité et son environnement. Pour l’Afrique, il a été dédicacé, remis et transmis par les voies officielles les plus autorisées au Président de la République du Cameroun, Doyen des Chefs d’État africains, son excellence Paul BIYA. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou Whatsapp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement le montant en précisant vos coordonnées, pour recevoir votre exemplaire. Les stocks existent. Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation scientifique, technolologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique ainsi que fondateur du site internet MIRASTNEWS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les forces aérospatiales russes ont détruit la station de communication spatiale ukrainienne près d’Odessa et d’autres cibles

Le 18 octobre, le ministère russe de la Défense a signalé la destruction d’une station de communications spatiales du gouvernement ukrainien près du village de Palievka, situé à 20 kilomètres de la ville d’Odessa. Auparavant, le chef de l’administration avait signalé que l’infrastructure de la région d’Odessa avait été touchée.

Le village de Palievka appartient au district de Bilyaivka de la région d’Odessa, situé à environ 20 km au nord d’Odessa. La veille, le chef de l’administration régionale, Maxim Marchenko, avait fait état d’une attaque de drone dans la région d’Odessa. Selon lui, un objet d’infrastructure a été endommagé, mais il n’a pas précisé à quel objet il faisait référence.

Le ministère russe de la Défense a également signalé des frappes sur le point de contrôle de Zaporizhzhya du groupe combiné des troupes de l’AFU « Dnipro » et l’atelier de réparation de radars du complexe de recherche et de production d’Iskra, ainsi que la défaite de la main-d’œuvre et de l’équipement militaire ennemis dans 132 zones . Cela comprenait la destruction de trois stations radar de contre-batterie AN / TPQ-37 et AN / TPQ-50 de fabrication américaine dans les régions d’ Artemivsk , Vyemka et Soledar dans la République populaire de Donetsk.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/vid34t3q.mp4?_=1

En outre, trois dépôts de munitions ont été détruits dans les régions de Novoivanovka, région de Mykolaïv, Odnorobovka, région de Kharkiv, et Krasny Liman, République populaire de Donetsk.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front