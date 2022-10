SCIENCE DU SUICIDE : L’Université de Boston crée une nouvelle arme biologique COVID chimérique avec un taux de mortalité de 80 %… l’humanité n’a-t-elle RIEN appris ?

Aujourd’hui, nous appelons à l’arrestation et à la poursuite pénale des scientifiques de l’Université de Boston qui ont apparemment violé la loi américaine et se sont engagés dans des recherches dangereuses sur le gain de fonction pour créer une « supersouche » Covid chimérique qui atteint un taux de mortalité de 80 % chez les souris. Cette nouvelle explosive a été annoncée par le UK Daily Mail dans une histoire exclusive qui documente comment les scientifiques de l’Université de Boston ont combiné une protéine de pointe de la souche Omicron avec la «souche originale Covid de Wuhan» pour créer une nouvelle super souche qui tue 80% des souris lors de l’exposition.

« La révélation révèle à quel point la recherche dangereuse sur la manipulation de virus continue de se poursuivre même aux États-Unis, malgré les craintes que des pratiques similaires aient déclenché la pandémie », écrit le UK Daily Mail, qui cite également deux experts mettant en garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices si cette souche est « accidentellement » (volontairement) libéré sur le monde :

Le professeur Shmuel Shapira, un scientifique de premier plan du gouvernement israélien, a déclaré: « Cela devrait être totalement interdit, c’est jouer avec le feu. »

Le Dr Richard Ebright, chimiste à l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, New Jersey, a déclaré à DailyMail.com que: « La recherche est un exemple clair de recherche de gain de fonction. »

Il a ajouté: « Si nous voulons éviter une prochaine pandémie générée en laboratoire, il est impératif que la surveillance de la recherche améliorée sur les agents pathogènes pandémiques potentiels soit renforcée. »

Les effets de la nouvelle super souche chimère comprennent une «maladie grave» chez les souris exposées, suivie d’un «taux de mortalité de 80%», rapporte le UK Daily Mail.

Image via le UK Daily Mail, lien ci-dessus

Vous pouvez lire le document de recherche original (qui n’a pas encore été évalué par des pairs) sur ce lien (PDF) :

Le titre, le résumé et d’autres détails sur le document de recherche se trouvent ici :

https://doi.org/10.1101/2022.10.13.512134

Les organisations impliquées dans cette recherche – qui devraient toutes faire immédiatement l’objet d’une enquête pour violation criminelle des interdictions de recherche sur le gain de fonction aux États-Unis – comprennent :

Département de biochimie, École de médecine de l’Université de Boston, Boston, MA, États-Unis

Laboratoires nationaux des maladies infectieuses émergentes, Université de Boston, Boston, MA, États-Unis

Département de microbiologie, Boston University School of Medicine, Boston, MA, États-Unis

Cleveland Clinic Florida Research and Innovation Center, Port St. Lucie, Floride, États-Unis

Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, États-Unis

École de médecine de Harvard, Cambridge, MA, États-Unis

Centre de médecine régénérative de l’Université de Boston et Boston Medical Center, Boston, MA, États-Unis

The Pulmonary Center and Department of Medicine, Boston University School of Medicine, Boston, MA, États-Unis

Prenez note de toutes les organisations et individus impliqués dans cette recherche dangereuse, car si cette arme biologique chimérique et mortelle échappe à leur emprise, cette fois les États-Unis ne pourront pas blâmer la Chine. C’est du terrorisme biologique local cette fois.

Si vous le construisez, il fuira

L’Université de Boston est l’un des plus d’une douzaine de laboratoires BSL-4 aux États-Unis, dont la plupart ont subi des défaillances dans le confinement viral à un moment ou à un autre. Comme l’humanité l’a appris à la dure avec Covid et SARS-CoV-2, si vous le construisez, il fuira. Ainsi, la construction même de ces agents pathogènes dangereux équivaut à un « suicide par la science » pour la race humaine.

Après la fuite du SRAS-CoV-2 du laboratoire de Wuhan en Chine, tous les médias d’entreprise ont menti sur ses origines, aidant à dissimuler le fait que des scientifiques fous ont déclenché une pandémie mondiale qui a entraîné une réaction excessive extrême des dirigeants nationaux qui ont fermé les économies locales, causant des dommages économiques généralisés et l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement. Maintenant, grâce aux médias d’entreprise menteurs et aux pratiques arrogantes et insensées de la «science» de la virologie, ils implorent pratiquement une autre pandémie pour détruire davantage la civilisation humaine.

LIRE AUSSI: AUCUNE PREUVE n’existe pour suggérer que Covid « a émergé naturellement », déclare l’ancien vice-président de l’EcoHealth Alliance

C’est presque comme si l’Université de Boston avait un souhait de mort pour toute l’humanité. N’ont-ils rien appris de la catastrophe de covid ? Ce n’est pas parce que vous pouvez jouer à Dieu avec la morphologie des agents pathogènes que vous devriez le faire. Mais les scientifiques modernes ont abandonné tous les liens restants avec l’éthique, la moralité ou la sécurité et semblent se précipiter tête première vers l’anéantissement auto-induit.

Est-ce que tout cela est une histoire de couverture pour la prochaine libération d’agents pathogènes qui menacera l’humanité ?

Les observateurs avertis noteront que ces informations sur l’Université de Boston ont peut-être été délibérément rendues publiques afin de créer un récit pour la prochaine libération d’agents pathogènes qui menace l’humanité. Avec cette super-souche mortelle dont l’existence est désormais connue, les pouvoirs en place peuvent simplement organiser un « vol » de l’agent pathogène par de soi-disant « groupes terroristes » (qu’ils pourraient désigner comme conservateurs, chrétiens, anti-vaxxers, etc.) et la libération ultérieure de cet agent pathogène dans les villes américaines. (Peut-être un dégagement d’aérosol via des drones…)

Presque instantanément, les États-Unis seraient plongés dans une autre « grande urgence » qui justifierait une nouvelle série d’impressions monétaires, la surveillance gouvernementale, les quarantaines, les blocages économiques, la destruction de l’approvisionnement alimentaire et tout ce qui aide les mondialistes à réaliser la dépopulation humaine et l’effondrement économique. L’agent pathogène n’a même pas besoin d’être un virus. Il pourrait s’agir simplement d’une arme chimique pulvérisée dans le ciel au-dessus des villes, et tous les effets toxiques seraient rapportés par les médias comme preuve d’une autre épidémie virale.

Il est absurde de penser que cette recherche de gain de fonction se déroulait à Boston sans que les autorités nationales le sachent et l’approuvent. En fait, cette recherche a été financée par le NIAID de Fauci, sous le NIH, prouvant ainsi qu’elle était menée avec l’approbation du gouvernement fédéral. Comme le rapport de recherche l’admet ouvertement :

Ce travail a été soutenu par les fonds de démarrage de l’Université de Boston (à MS et FD), les National Institutes of Health, les subventions NIAID R01 AI159945 (à SB et MS) et R37 AI087846 (à MUG), les subventions NIH SIG S10-OD026983 et SS10-OD030269 ( à NAC), Peter Paul Career Development Award (à FD) et BMBF SenseCoV2 01KI20172A (AE) et DFG Fokus COVID-19, EN 423/7-1 (AE).

Ainsi, Anthony Fauci finance toujours des recherches illégales sur le gain de fonction pour développer de nouvelles armes biologiques. Il est étonnant – et au-delà inexcusable – que cela se produise encore deux ans après la libération du SRAS-CoV-2 dans la nature. Il ne peut y avoir aucune justification scientifique pour de tels actes insensés qui mettent en danger la vie de milliards d’êtres humains. C’est comme si ces scientifiques faisaient partie d’une secte suicidaire ciblant l’humanité pour l’extermination. Et tout est fait avec l’argent des contribuables.

Les hôpitaux allemands sont sur le point de s’effondrer

En plus de la folie des armes biologiques qui se déchaîne à Boston, les hôpitaux allemands sont sur le point de s’effondrer en raison de la hausse des coûts de l’énergie et de l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement en fournitures médicales. Comme l’a récemment déclaré le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, les hôpitaux font faillite et devront bientôt commencer à fermer. Selon ses propres mots, « les hôpitaux seront confrontés à un problème de liquidités très drastique dans les prochains mois ».

Par « problème de liquidité », il veut dire qu’ils sont fauchés. Apparemment, payer des prix de l’énergie jusqu’à 1 000 % plus élevés pour garder vos portes ouvertes n’est pas un modèle commercial durable.

Peut-être que l’Allemagne aurait dû y penser avant de déclarer une guerre économique contre la Russie et de fermer sa propre infrastructure de combustibles fossiles afin d’apaiser les élucubrations virtuelles d’une adolescente nommée « Greta ».

Cette nouvelle fait suite à la déclaration de la British Medical Association (BMA) il y a une semaine que le NHS était sur le point de « s’effondrer complètement » après avoir appris que 44% des médecins du NHS prévoyaient de quitter ou de quitter les hôpitaux britanniques.

Alors maintenant, nous regardons à la fois le système de santé britannique et le système de santé allemand s’effondrer. (Et ce n’est même pas encore l’hiver.) Cela soulève la question évidente : comment les nations européennes traiteront-elles tous leurs soldats blessés lorsque la Troisième Guerre mondiale atteindra leurs propres frontières ? Comment traiteront-ils les victimes des bombardements nucléaires de plus en plus probables qui viseront des villes comme Londres et Berlin ?

À l’approche de l’hiver, une autre question se pose : comment ces nations traiteront-elles leurs propres citoyens qui meurent d’une exposition au temps glacial en raison d’un manque d’énergie pour se chauffer ? Avec les hôpitaux qui s’effondrent, la nourriture se raréfie et l’énergie s’épuise, l’Europe occidentale s’effondre dans une existence du tiers-monde. La désindustrialisation de l’Europe – résultant du manque d’énergie qui a été conçu exprès – ne fait qu’ajouter à l’accélération de la disparition du continent, nous laissant nous demander si l’Europe occidentale ne se remettra jamais de la folie de sa propre politique anti-énergétique, des politiques anti-humaines qui l’ont amenée au bord de l’auto-annihilation.

Il semble que le socialisme et le fascisme progressistes, signalant la vertu, aient finalement atteint leur fin de partie : EFFONDREMENT. Peut-être que tous les Européens socialistes fous peuvent se dire à quel point ils sont « progressistes » alors qu’ils meurent de froid et qu’ils sont affamés par manque de nourriture et d’engrais. Peut-être peuvent-ils encore imaginer qu’ils sauvent le monde d’une manière ou d’une autre en s’en retirant. Après tout, nous n’assistons pas simplement à la chute des hôpitaux et des systèmes de santé européens : nous assistons à la chute de l’Europe occidentale en tant que civilisation.

Obtenez plus de détails dans le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui ici :

– Kanye achète Parler – pourquoi c’est une bonne chose

– L’Université de Boston viole les lois sur les armes biologiques et crée une nouvelle souche de Covid avec un taux de mortalité de 80%

– Des recherches sur le gain de fonction sont actuellement en cours aux États-Unis

– Est-ce qu’ils mettent en place un récit pour une autre fuite de laboratoire « accidentelle » ?

– Les drones kamikazes refaçonneront à jamais le paysage de la guerre

– Les robots Terminator volants peuvent libérer des armes biologiques sur les villes

– Comme nous l’avions prédit, les manifestations de masse commencent en Europe par un soulèvement en France

– Des migrants violent et assassinent une fillette de 12 ans en France

– Le «grand remplacement» est en cours alors que les responsables français se débarrassent de leurs propres citoyens

– Des hôpitaux en Allemagne sont sur le point de fermer en raison des coûts élevés de l’électricité

– L’Allemagne sur le point de s’effondrer en une nation du tiers monde

– Les anciens démocrates reprochent au parti d’être « intolérable » avec son exploitation insensée des enfants

– Un démocrate veut ARRÊTER les parents qui n’aident pas leurs enfants à devenir trans

– Entretien complet avec John Wadsworth

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

