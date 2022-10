Un documentaire «brillant» expose pleinement comment le gouvernement et Big Pharma se sont associés pour promouvoir des vaccins COVID finalement nocifs

Un nouveau documentaire est décrit comme « brillant » pour son exposition méticuleuse de la coordination entre les principales agences gouvernementales et Big Pharma pour pousser les vaccins COVID-19 nocifs sur un public effrayé et sans méfiance.

Alors que le pays se remet encore des fermetures massives et d’autres perturbations de la vie quotidienne, la pandémie semble maintenant s’être produite il y a si longtemps. Mais les séquelles du vaccin continuent de nuire au public à ce jour et le feront probablement dans un avenir prévisible.

Le film, « Safe and Effective: A Second Opinion », est principalement axé sur le Royaume-Uni, mais, selon Lifesite News, « l’un de ses sous-récits les plus puissants est pertinent dans le monde entier : comment les fabricants de produits pharmaceutiques ont contourné les obstacles à la sécurité et induit en erreur le public concernant l’efficacité et les méfaits potentiels des vaccins COVID.

Vous pouvez regarder le documentaire complet sur YouTube à ce lien.

Il est également disponible sur ce lien sur le site Web d’Oracle Films.

Le documentaire comprend des experts capables de montrer comment les données des essais de vaccins étaient erronées et comment les fabricants de « vaccins » ont utilisé des chiffres « très, très trompeurs » pour pousser les piqûres. L’un de ces experts, le Dr Aseem Malhotra, cardiologue et consultant qui a été « l’un des premiers à prendre le vaccin Pfizer », a expliqué comment Pfizer a promu son vaccin en utilisant la réduction du risque relatif et non la norme de l’industrie, la réduction du risque absolu, qui a ensuite conduit à la perception largement répandue que le vaccin à ARNm était beaucoup plus efficace pour prévenir les infections qu’il ne l’était réellement.

« La recommandation est depuis de nombreuses années que nous devons toujours utiliser la réduction du risque absolu dans les conversations avec les patients, et pas seulement la réduction du risque relatif uniquement. Sinon, c’est considéré comme contraire à l’éthique », a expliqué Malhotra, selon LifeSite News.

« L’accusation est que les gouvernements ont agi sur le chiffre de risque relatif de Pfizer de 95% d’efficacité, alors que le risque absolu n’était que de 0,84%. En d’autres termes, il faudrait vacciner 119 personnes pour en empêcher une seule d’attraper la COVID », a ajouté John Bowe, fondateur de C.O.V.I.D. Organisation caritative pour le vaccin InjureD (Charity Organisation for the Vaccine InjureD).

La sortie ajoute:

Le film a ensuite mis en évidence les « allégations choquantes » de la spécialiste de la recherche en essais cliniques Alexandra Latypova, qui a étudié les documents d’essai de Pfizer qui ont été rendus publics aux États-Unis après une demande de la Freedom of Information Act (FOIA).

Ses conclusions comprennent les éléments suivants :

— Pfizer a complètement ignoré les principales catégories de tests de sécurité.

— La toxicité de l’ingrédient actif ARNm des vaccins COVID-19 n’a jamais été étudiée.

— La FDA et Pfizer étaient au courant des toxicités majeures associées à la classe de médicaments de thérapie génique.

— Le CDC, la FDA et Pfizer ont menti au sujet des vaccins restant au site d’injection.

— Mon examen des documents divulgués de Moderna a également révélé que la maladie renforcée par les anticorps induite par le vaccin était identifiée comme un risque sérieux.

Selon Bowe, le problème des essais et des études totalement inadéquats sur le vaccin était encore pire. June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), « a admis que l’agence était passée de Watchdog à Enabler ».

Le documentaire contenait également des clips vidéo présentant une confession de Raine selon laquelle les garanties normales pendant les essais cliniques des vaccins n’ont pas du tout été suivies pour les injections COVID.

« Nous avons déchiré le livre de règles et nous avons permis aux entreprises de commencer immédiatement à juxtaposer des phases d’essais cliniques non pas séquentielles, mais qui se chevauchent. Commencer le suivant avant que le précédent ne soit terminé », a-t-il déclaré, selon LifeSite News.

En outre, le documentaire contient plusieurs exemples de Britanniques blessés de façon permanente après avoir pris un vaccin, comme leurs cousins ​​américains, beaucoup ne pouvant plus prendre soin d’eux-mêmes et devenant entièrement dépendants des autres pour leurs soins.

Un ministre du Parlement britannique a pris la parole dans la chambre pour dénoncer les médecins du pays qui ont affirmé que les piqûres n’avaient rien à voir avec ces résultats.

« Ceux qui étaient en parfaite santé avant leur vaccin ont rencontré trop d’ignorance et de scepticisme lorsqu’ils ont demandé de l’aide médicale. Pour certains, leurs médecins généralistes ont refusé de s’engager et cela a atteint le point où ils se sentent aveuglés, madame la vice-présidente, leur douleur physique étant rejetée ou expliquée comme une maladie mentale. À quel point est-ce insultant et humiliant ? » a déclaré le député Sir Christopher Ghope.

Les sources comprennent :

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Génocide voilé : Effondrements soudains, évanouissements et décès : Beaucoup sont frappés d’incapacité par les vaccins COVID-19

Miroir. Source

Génocide voilé : Effondrements soudains, évanouissements et décès : Beaucoup sont frappés d’incapacité par les vaccins COVID-19

https://rumble.com/v1okee9-veiled-genocide-sudden-collapses-passing-out-and-deaths-many-incapacitated-.html

Les manifestants européens se soulèvent contre l’OTAN et l’UE !!!

Les manifestants européens se soulèvent contre l’OTAN et l’UE !!!