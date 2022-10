À la demande de chercheurs de la Chine communiste, le NIH a bloqué l’accès aux données sur les premières séquences génétiques de COVID-19, matériel qui pourrait aider à déterminer les origines du virus. De plus, COVID-19 a été développé dans le laboratoire de Wuhan avec un financement américain, selon l’affirmation explosive faite par l’ancien vice-président d’EcoHealth.

Une autre personne s’est manifestée pour affirmer que les racines de COVID-19 remontent au financement fédéral américain supervisé par le conseiller COVID de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, une figure difficile à ignorer pour les défenseurs de l’establishment médical : un ancien vice-président de la médecine organisation non gouvernementale EcoHealth Alliance.

Selon Just the News, l’ancien vice-président d’EcoHealth, Andrew Huff, a fait cette affirmation dans un paquet d’informations qui aurait été remise au sénateur républicain américain Ron Johnson du Wisconsin par l’avocat Thomas Renz, qui représente Huff et d’autres critiques du mandat lié à COVID. Huff a également travaillé comme fantassin dans l’armée en Irak et comme chercheur au département américain de la sécurité intérieure.

« Le processus de développement du SRAS-COV2 a également été décrit en détail dans la proposition soumise et finalement financée par les National Institutes of Health (HHS NIH), le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), par EcoHealth Alliance avec le WIV et [l’Université de Caroline du Nord] sont répertoriés comme collaborateurs », déclare Huff dans une déclaration sous serment.

« Anthony Fauci a financé la création du SRAS-COV2 et a menti au Congrès sur le financement des travaux sur le gain de fonction », a résumé Renz. « Anthony Fauci et d’autres se sont coordonnés pour dissimuler le financement du travail sur le gain de fonction qui a abouti au SRAS-COV2. »

L’idée que COVID ait évolué dans un laboratoire chinois plutôt que dans la nature a été dénoncée avec véhémence au début de l’épidémie comme une fausse information préjudiciable. Cependant, à mesure que les preuves augmentaient au milieu de 2021, les opinions dominantes ont commencé à l’accepter comme une possibilité.

Le sénateur républicain américain Rand Paul du Kentucky a joué un rôle de premier plan dans l’enquête sur Fauci, le directeur sortant de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), pour sa surveillance dans l’implication présumée du gouvernement américain. En mai dernier, des membres républicains du House Intelligence Committee ont publié un rapport découvrant des «preuves circonstancielles significatives» que COVID s’est propagée à partir d’une fuite à l’Institut chinois de virologie de Wuhan (WIV).

Sous Fauci, le NIAID a autorisé des fonds à EcoHealth pour enquêter sur la recherche sur le gain de fonction (GOF) sur les coronavirus dans un certain nombre d’endroits, y compris WIV. La recherche GOF consiste à améliorer délibérément les virus pour mieux comprendre leurs conséquences potentielles.

Fauci et ses partisans ont affirmé que le travail approuvé par le NIAID n’était pas une recherche sur le gain de fonction et n’aurait pas pu aboutir à COVID, mais en janvier, les enquêteurs de droite de Project Veritas ont divulgué des données qu’ils avaient découvertes avant de soumettre sa demande de financement à NIAID, EcoHealth l’avait déjà soumis à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), qui l’avait rejeté au motif que le projet violerait un moratoire antérieur sur la recherche du GOF.

Parmi ces dossiers figurait un rapport à l’inspecteur général du ministère de la Défense en août 2021 par l’ancien membre de la DARPA, le major du Corps des Marines américain Joseph Murphy, qui a noté que «le SRAS-CoV-2 correspond aux variantes du vaccin contre le SRAS que le programme NIH-EcoHealth faisait à Wuhan.

Depuis lors, des courriels ont été rendus publics, révélant que les meilleurs scientifiques du NIAID, des National Institutes of Health (NIH), du Wellcome Trust à Londres et du Erasmus University Medical Center aux Pays-Bas ont été conscients du potentiel d’une fuite d’un laboratoire dès février 2020, mais hésitaient à le reconnaître publiquement de peur de saper « la science et l’harmonie internationale ».

À la demande de chercheurs de la Chine communiste, les National Institutes of Health (NIH) ont bloqué l’accès aux données sur les premières séquences génétiques de COVID-19, matériel qui pourrait aider à déterminer les origines du virus, en mai, le directeur par intérim des NIH, Lawrence Tabak, a reconnu avoir Congrès.

« Tout cela n’est que de l’arrogance scientifique », affirme Robert Redfield, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention et autre partisan de la théorie des fuites de laboratoire. «Il y avait une arrogance qu’ils pouvaient contenir cela, que cela n’y échapperait pas. J’ai travaillé avec le CDC chinois pendant de nombreuses années dans l’armée et à l’Université du Maryland. Et les virus sortent des labos. C’est juste la nature de la bête. »

