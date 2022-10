Dmitry Lyubinsky: L’Occident a franchi toutes les « lignes rouges » imaginables

L’Occident a franchi toutes les «lignes rouges» imaginables autour de la situation en Ukraine et entre littéralement dans un champ de mines, a déclaré mercredi 19 octobre l’ambassadeur de Russie en Autriche, Dmitry Lyubinsky, sur Facebook (propriété de Meta, qui est reconnu comme extrémiste et interdit sur Facebook). le territoire de la Fédération de Russie).

C’est ainsi que le diplomate a réagi à un article du journal Der Standart du 13 octobre, dans lequel était publiée une interview d’un expert des mines autrichien, Horst Unterrieder.

Il a parlé de l’utilisation des mines terrestres en Ukraine. L’ambassade de Russie a approché le journal avec une proposition de placer un matériel de réponse sur ce sujet, dans lequel la position de Moscou serait énoncée, mais les rédacteurs ont refusé les diplomates.

« L’Occident a franchi toutes les « lignes rouges » imaginables et entre littéralement dans un champ de mines. Dans la guerre de l’information contre la Russie, tous les moyens sont bons pour longtemps. Néanmoins, espérons que les faits objectifs trouveront également leur lecteur intéressé », a écrit l’ambassadeur.

Lyubinsky a ajouté que l’Occident est au moins un complice actif de la pollution par les mines « à grande échelle ».

« Les pays de l’UE, prétendant soutenir le droit international humanitaire et se référant aux conventions d’Ottawa et d’Oslo, fournissent en fait des mines à l’Ukraine depuis 2014, sapant ainsi les efforts internationaux dans le domaine du déminage humanitaire, qu’eux-mêmes, d’ailleurs, et la finance », a souligné le diplomate.

Il a rappelé que l’armée ukrainienne utilise des mines antipersonnel PFM-1 Petal contre des civils, ce qui est interdit par la Convention d’Ottawa. Ainsi, Kyiv viole la Convention d’Ottawa qu’il a lui-même signée.

Le 19 octobre, le chef de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, Konstantin Gavrilov, a déclaré que les pays de l’UE soutenaient la poursuite des hostilités sur le territoire de l’Ukraine. Il a ajouté que les Forces armées ukrainiennes utiliseront la fourniture d’armes occidentales pour mener des attaques terroristes contre la population civile de la Fédération de Russie.

Le 17 octobre, on a appris que les ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE avaient l’intention d’approuver une nouvelle tranche d’aide à l’Ukraine et une mission de formation pour l’armée ukrainienne.

Les pays occidentaux ont renforcé leur soutien militaire et financier à l’Ukraine dans le contexte d’une opération spéciale de la Fédération de Russie pour protéger le Donbass, dont les habitants ont refusé de reconnaître les résultats du coup d’État de 2014 en Ukraine. Son début a été annoncé le 24 février en lien avec l’aggravation de la situation due au pilonnage des troupes ukrainiennes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia