Le 19 octobre : Jour sanglant pour l’Ukraine sur les lignes de front de Kherson + …

M113 APC de fabrication américaine capturé par des parachutistes russes dans la région de Kherson.

Le matin du 19 octobre, les forces armées ukrainiennes ont de nouveau lancé des opérations offensives sur les lignes de front dans la région de Kherson. La frappe principale des FAU visait à percer les défenses russes le long de la rive droite du Dniepr. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont tenté d’avancer sur les lignes de front occidentales de la région et de violents affrontements ont éclaté près de Davidov Brod.

Le principal champ de bataille dans la région de Kherson est la zone près de Dudchany, Mylovoe et Sukhanovo, où les FAU poursuivent leurs tentatives d’avancer vers les villes de Berislav et Novaya Kamenka.

Le 19 octobre, l’armée ukrainienne a lancé une autre opération offensive à grande échelle avec les forces d’au moins deux bataillons de la 128e brigade d’assaut en montagne des FAU, renforcées par un bataillon de chars de la 17e brigade. Au total, environ 50 véhicules blindés auraient été déployés par les FAU dans leur offensive.

Combats sur les lignes de front de Kherson filmés par un militaire russe. La zone et la date des affrontements sont inconnues :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/01.mp4?_=1

La première attaque a échoué. À midi, les FAU ont transféré les réserves sur le champ de bataille. Ils comprenaient deux compagnies de la 28e brigade et une compagnie de chars de la 56e brigade d’infanterie motorisée. Selon les informations locales, au moins deux bataillons de la 60e brigade d’infanterie séparée, renforcés par des militants étrangers des États-Unis, de France, de Belgique et du Canada ont également participé à l’offensive.

Les unités qui avançaient ont essuyé un feu nourri de l’artillerie russe et ont été forcées de battre en retraite.

Click to see full-size image

Selon des rapports préliminaires, plus de 15 chars et 10 véhicules blindés ont été détruits. Les pertes des Forces armées ukrainiennes peuvent atteindre des centaines de militaires morts et blessés, y compris ceux qui ont été capturés par les forces russes. Six drones de reconnaissance RQ-20 Puma et un avion d’attaque Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne auraient été abattus dans la zone dans la matinée lors d’opérations de reconnaissance ukrainiennes avant l’offensive.

Après l’échec de l’offensive, les FAU ont été forcées de battre en retraite et regroupent maintenant leurs forces, se préparant à de nouvelles attaques.

Selon des informations non confirmées, les FAU a réussi à encercler les forces russes de la 11e brigade d’assaut aérien de la garde près du village de Novaya Kamenka où les parachutistes russes continuent de se battre.

Un autre véhicule blindé Kirpi turc des FAU a été détruit en direction de Kherson :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Kirpi.mp4?_=2

Le même jour, des affrontements ont éclaté près de la ville de Davidov Brod, récemment passée sous le contrôle des FAU. Tôt le matin, une compagnie du 131e bataillon de reconnaissance séparé des FAU a tenté d’effectuer une mission de reconnaissance. Le groupe a été détecté par le drone russe Orlan-10 et coupé par des tirs d’artillerie.

Dommages causés par le feu à la position des FAU près d’Andreevka :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7104.mp4?_=3

Toutes les attaques ukrainiennes ont été repoussées. Le chef adjoint de l’administration régionale, Kirill Stremousov, a confirmé que la ligne de défense n’avait pas bougé d’un centimètre. Il a souligné que rien ne menace désormais la ville de la région de Kherson.

Les FAU accumulent des forces dans les directions Kherson et Zaporozhye pour se préparer à une offensive à grande échelle. Selon le commandant des forces russes dans la zone de l’opération militaire spéciale russe, le général d’armée Sergei Surovikin, des rapports du renseignement militaire russe indiquent la possibilité que le régime de Kiev utilise des méthodes de guerre interdites dans la région de Kherson et prépare une frappe massive de missiles sur le barrage hydroélectrique de Kakhovskaya.

La situation dans la région et les bombardements ukrainiens menaçant les civils, ceux-ci sont évacués des colonies situées à proximité des lignes de front ainsi que de la ville de Kherson. En raison des actions du régime de Kiev, Vladimir Poutine a signé un décret sur l’introduction de la loi martiale dans les régions de Kherson et Zaporozhye, les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk à partir du 20 octobre. La loi martiale entrera en vigueur à partir de minuit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

En vidéo: l’Ukraine frappe le centre d’Energodar avec HIMARS

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Energodar.mp4?_=1

Hier soir, l’Ukraine force la ville d’Energodar avec le MLRS HIMARS de fabrication américaine. Les FAU ont ciblé les infrastructures civiles. Des pertes ont été évitées.

Le bombardement de la ville a commencé la nuit. Deux missiles ont frappé le bâtiment administratif du centre-ville. Les autres cibles comprenaient le pont à l’entrée de la ville et la sous-station énergétique de Luch qui ont également été endommagées. L’administration de la ville a affirmé que les néonazis de Kiev avaient commis un acte terroriste dirigé contre des civils de la ville d’Energodar.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les forces de Kiev bombardent Donetsk avec des armes incendiaires

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Dans la soirée du 19 octobre, les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Donetsk avec des armes incendiaires. Les Ukrainiens ont ciblé des zones forestières dans le district de Petrovsky de la capitale de la RPD pour tenter de provoquer des incendies près des maisons.

L’attaque a été menée avec des obus incendiaires thermite, probablement avec 9M22C ou 9M28C, lancés par Grad MLRS.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Don-1.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Don-2.mp4?_=2

Ce type de munition ne doit pas être confondu avec les armes phosphoriques interdites. Les obus Thermite utilisent un mélange incendiaire de combat à base de magnésium. Il s’enflamme et atteint une température allant jusqu’à 2300-2700 degrés Celsius. Une telle masse brûle à travers les matériaux de construction, le métal et l’équipement militaire blindé. Ces armes ont déjà été utilisées par les FAU pendant les années de guerre en Ukraine. De telles armes auraient également été utilisées par l’armée russe au-dessus de positions militaires ukrainiennes lors des opérations militaires russes en Ukraine.

L’attaque d’aujourd’hui des FAU n’a eu aucun impact sur l’armée de la RPD mais a ciblé des civils. Le bombardement visait vraisemblablement à endommager des propriétés civiles et à menacer la population de la République.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Don-1-1.mp4?_=3

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/IMG_0529.mp4?_=4

Au cours de la journée, plusieurs colonies de la RPD ont été bombardées par l’artillerie ukrainienne, y compris par des armes de haute précision fabriquées à l’étranger comme HIMARS. En conséquence, plusieurs civils ont été blessés, au moins un homme a été tué par les forces ukrainiennes. Dans la soirée, les FAU ont bombardé le centre de la ville de Donetsk. Au moins deux missiles ont touché la place Lénine. L’attaque n’a fait aucune victime. Une autre cible était le bâtiment administratif du quartier Vorochilovsky de Donetsk.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’artillerie russe continue de traquer les obusiers ukrainiens M777 fabriqués aux États-Unis (Vidéos)

Des militaires ukrainiens tirent un obusier M777 sur un front non spécifié dans la région du Donbass. Source : ministère ukrainien de la Défense.

Les troupes de missiles et l’artillerie russes continuent de traquer les obusiers tractés M777 de 155 mm de fabrication américaine qui ont été récemment fournis à l’Ukraine.

Le 14 octobre, des sources russes ont partagé une vidéo documentant une frappe de roquette russe réussie sur une batterie ukrainienne M777 composée de trois obusiers dans la région de Zaporozhye. La frappe a détruit l’un des obusiers et endommagé les deux autres.

Plus tard le 19 octobre, une deuxième vidéo montrant une frappe d’artillerie russe sur un obusier ukrainien M777 dans la région de Kharkiv a fait surface en ligne. La frappe a complètement détruit l’obusier, ainsi que ses munitions.

L’obusier M777 a une cadence de tir maximale de sept coups par minute avec une portée allant jusqu’à 40 kilomètres lors du tir d’obus à guidage de précision Excalibur.

Après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, les États-Unis ont fourni 108 obusiers M777, le Canada quatre et l’Australie six obusiers M777 aux forces de Kiev. Depuis lors, des centaines de milliers d’obus de 155 mm, dont des centaines de cartouches Excalibur, ont été expédiés en Ukraine.

Les troupes de missiles et l’artillerie russes ont déjà détruit ou endommagé de nombreux obusiers M777 nouvellement acquis par l’Ukraine, qui n’ont pas réussi à augmenter la puissance de feu des forces de Kiev.

Selon le dernier briefing du ministère russe de la Défense, les forces de Kiev ont perdu 873 lance-roquettes multiples et 3489 pièces d’artillerie et mortiers depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine en février dernier.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’Ukraine perd plus de systèmes de défense aérienne et de radars au profit d’un drone russe (Vidéos)

La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

Les Forces armées ukrainiennes (FAU) continuent de subir des pertes d’équipements de défense aérienne à la suite des frappes de drones russes.

Les 17 et 18 octobre, deux vidéos documentant les récentes attaques russes avec des munitions de vagabondage Lancet, communément décrites comme des drones suicides, sur les sites de défense aérienne des FAU ont fait surface en ligne.

La première vidéo montre une attaque contre un système de défense aérienne à longue portée S-300PS de fabrication soviétique des FAU qui a été déployé dans la région de Zaporozhye. Lors de l’attaque, une munition vagabonde Lancet a détruit un lanceur monteur transporteur (TEL), de type 5P85D ou 5P85S, tandis qu’une autre a détruit un radar longue portée 36D6 inactif.

La deuxième vidéo montre une munition de vagabondage Lancet détruisant un radar actif à longue portée 36D6 de l’AFU près du front dans la région de Kherson.

Le Lancet a été développé par le groupe ZALA Aero pour détecter, suivre et engager des cibles statiques et mobiles. A cet effet, la munition vagabonde est équipée d’un système électoro-optique.

Une version améliorée du Lancet-3, qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées, a apparemment été utilisée dans les frappes. Cette version a une portée et une endurance plus longues que la Lancet-3 d’origine, qui a une portée de 40 kilomètres et une autonomie allant jusqu’à 40 minutes seulement.

L’armée russe utilise le Lancet et plusieurs autres types de munitions flottantes contre l’AFU depuis le début de son opération spéciale en Ukraine avec un grand effet. La plupart des frappes récentes avec le Lancet visaient des équipements de défense aérienne ukrainiens.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front