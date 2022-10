L’Ukraine poursuit ses tentatives sanglantes pour avancer

L’opération militaire spéciale russe se poursuit et les dommages à l’infrastructure énergétique ukrainienne augmentent. Le 20 octobre, le conseiller du ministre ukrainien de l’Énergie a affirmé qu’environ 40 % de l’infrastructure énergétique ukrainienne avait été gravement endommagée. Les coupures de lumière, d’eau et de chauffage à travers le pays se poursuivent.

Le président Zelensky a confirmé que trois autres installations d’infrastructure énergétique avaient été détruites le 19 octobre. Les cibles comprenaient le TPP de Burshtyn situé dans la région d’Ivano-Frankivsk. Il alimentait en électricité l’ouest de l’Ukraine, ainsi que la Transcarpatie et la région des Carpates. Au moins trois missiles russes ont touché le TPP Ladyzhinskaya dans la région de Vinnytsa. À la suite des attaques, tout le sud-ouest du pays pourrait faire face à une importante pénurie d’approvisionnement.

Depuis la nuit du 20 octobre, les missiles et drones russes ont repris leur attaque dans toute l’Ukraine. Une alerte aérienne a retenti dans les régions de Kiev, Tcherkassy, ​​Kirovograd, Mykolaïv, Poltava, Dnipropetrovsk et Kharkiv.

Au moins quatre centrales électriques ont été endommagées ou détruites dans la région de Mykolaïv. Dans la matinée, une infrastructure énergétique et une entreprise industrielle ont été touchées dans la région de Dnipropetrovsk.

À leur tour, les militaires ukrainiens ont continué à bombarder des infrastructures civiles dans le Donbass et dans les régions frontalières russes. La ville d’Energodar a essuyé des tirs. Les forces ukrainiennes ont frappé le bâtiment de l’administration municipale, le pont menant à la ville et la sous-station énergétique locale avec HIMARS.

Les formations ukrainiennes ont de nouveau bombardé Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, Elenovka et d’autres colonies de l’agglomération de Donetsk. Des formations ukrainiennes ont frappé avec du HIMARS MLRS à Popasnaya.

Dans la ville russe de Belgorod, des obus ont touché une infrastructure mais n’ont pas causé de dégâts importants. Pendant ce temps, deux femmes civiles ont été blessées à la suite du bombardement du village de Schebekino dans la région frontalière.

La situation sur les lignes de front ukrainiennes reste pratiquement inchangée. Les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs tentatives de percer les défenses russes dans la région de Kherson. Le 19 octobre, une autre offensive massive des forces ukrainiennes a échoué et les assaillants ont subi de lourdes pertes et sont revenus à leurs positions d’origine.

L’armée ukrainienne a tenté de percer vers la ville de Novaya Kamenka. Les forces d’environ deux bataillons ukrainiens ont lancé une offensive sur les positions russes près de Sukhanovo et Polyanka. La 126e brigade de défense côtière russe, les 83e, 11e et 80e brigades aéroportées ont arrêté les unités ukrainiennes fautives et leur ont infligé de lourdes pertes en main-d’œuvre et en équipement militaire.

Dans le même temps, des unités ukrainiennes ont tenté de percer les défenses russes près de Davidov Brod, mais également en vain.

Les tentatives ukrainiennes constantes pour obtenir des gains sur les lignes de front de Kherson devraient se poursuivre au moins jusqu’aux élections au Sénat américain qui auront lieu en novembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Des drones kamikazes russes KUB-BLA frappent des postes militaires ukrainiens (Vidéos)

Image de fichier.

Les 19 et 20 octobre, Sputnik et d’autres sources d’information russes ont partagé deux vidéos documentant des frappes récentes avec des munitions flânantes KUB-BLA contre les Forces armées ukrainiennes (FAU).

La première vidéo montre une frappe sur une position fortifiée des FAU sur un front non édifié. La munition flânante marque un coup direct et, par conséquent, les munitions qui étaient stockées à la position ont explosé.

La deuxième vidéo documente une frappe contre le personnel des FAU qui transportait du matériel militaire dans la région de Mykolaïv. La frappe de munitions vagabondes a endommagé au moins deux véhicules.

Le KUB-BLA est fabriqué par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov. La munition vagabonde a été spécialement conçue pour engager des cibles statiques, comme des rassemblements de main-d’œuvre et des positions fortifiées.

La munition vagabonde a une portée opérationnelle de 40 à 60 kilomètres, une autonomie de 30 minutes et une vitesse de 80 à 130 kilomètres par heure. Le KUB-BLA est armé d’une ogive HE-Frag [haute fragmentation explosive] qui pèse trois kilogrammes. L’ogive explose au-dessus de la cible à l’aide d’une fusée de proximité. Cela maximise les dégâts infligés à la cible.

L’armée russe utilise le KUB-BLA et d’autres types de munitions vagabondes depuis le début de son opération spéciale en Ukraine. Ces dernières semaines, ces systèmes ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux FAU.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front