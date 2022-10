Une étude révèle que les vaccins de Moderna augmentent la probabilité d’infection à la COVID au fil du temps

Une étude a révélé que les piqûres Moderna augmentent la probabilité d’infection à la COVID au fil du temps. L’étude de Moderna confirme les découvertes récentes sur les risques plus élevés d’infection à la COVID chez les vaccinés.

Selon une étude récente, les injections COVID de Moderna augmentent progressivement le risque de contracter les sous-variantes Omicron prévalentes de COVID-19.

L’étude de préimpression financée par Moderna (lire ci-dessous) a révélé qu’après les trois injections COVID à ARNm COVID, y compris un rappel, l’efficacité du vaccin contre les récentes souches Omicron BA.2, BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 était initialement « modérée à élevée », mais ensuite « a diminué rapidement » et « a disparu au-delà de 90 jours pour toutes les sous-variantes ».

Selon The Epoch Times, l’efficacité de l’injection à ARNm contre BA.2, BA.4 et BA.5 « est devenue négative après 150 jours », tandis que contre BA.1.12.1, « est devenue négative après 91 jours ». Selon l’étude, cela indique que l’injection à ARNm de Moderna a essentiellement augmenté le risque d’infection à la COVID au-delà de cette période.

La seule souche contre laquelle le vaccin s’est avéré efficace après 150 jours était la sous-variante BA.1 d’Omicron qui dominait à l’origine. Selon le Times, les chercheurs ont calculé que « l’efficacité » du vaccin contre la souche « restait au-dessus de 50% » après cette période.

L’efficacité négative des injections, selon les chercheurs, « pourrait être due à des comportements à risque différentiels entre les individus vaccinés et non vaccinés lorsque la protection contre les anticorps devient minimale », malgré leurs tentatives de réduire les facteurs de confusion, par exemple en ajustant les comorbidités.

D’autres recherches, dont une vient d’être publiée dans le New England Journal of Medicine qui a découvert que l’efficacité du vaccin à ARNm de Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, est devenue négative avec le temps, ont soutenu le résultat selon lequel les injections à ARNm augmentent en fait la probabilité d’infection à la COVID.

L’efficacité du vaccin COVID a été bien pire contre les variantes d’Omicron que les souches précédentes, selon une analyse des données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) le 1er septembre. Les estimations indiquent que le vaccin commence à perdre de son efficacité après environ six mois.

Une enquête suédoise préliminaire a confirmé les conclusions selon lesquelles le vaccin COVID augmente vraiment le risque d’infection au fil du temps.

« De manière quelque peu invraisemblable, nous avons même observé une efficacité vaccinale négative contre l’infection par Omicron à partir de la semaine 14, indiquant que les personnes vaccinées présentaient un risque d’infection plus élevé que celles non vaccinées », ont-ils écrit dans un article préimprimé.

Le rédacteur en chef du BMJ, Peter Doshi, a écrit un article (pré-impression) qui montrait que les vaccinations de Pfizer et de Moderna étaient plus susceptibles d’hospitaliser les gens en raison d’événements indésirables majeurs que de les protéger contre de graves dommages avec COVID.

En raison du risque élevé de dommages post-vaccinaux, les auteurs ont conclu qu’il n’y avait « aucune preuve d’une réduction de la mortalité globale dans les essais de vaccins à ARNm ».

Selon les données les plus récentes du système américain de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS), 1 437 273 rapports de blessures indésirables ont été déposés contre les injections COVID, ainsi que 180 382 hospitalisations signalées et un total de 31 470 décès enregistrés suite à la «vaccination» COVID.

