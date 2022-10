Les 19 et 20 novembre 2022, lors de combats défensifs en direction de Kherson, des unités russes infligent une lourde défaite aux FAU.

Une grande quantité de matériel militaire a été détruite et, selon diverses sources, de 130 à 220 militaires des FAU. Les unités russes ont saisi de nombreux trophées.

Le ministère russe de la Défense rapporte que des unités des FAU ont tenté de briser la défense des forces russes en direction de Novaya Kamenka – Chervony Yar dans la région de Kherson, engageant jusqu’à trois bataillons, dont un bataillon de chars, dans un segment étroit du front. L’ennemi a réussi à percer les défenses des unités russes près du village de Sukhanovo dans la région de Kherson. L’engagement par le commandement russe de réserves de chars et d’embuscades a entraîné une défaite importante pour l’ennemi, à la suite de laquelle les unités ukrainiennes ont fui dans le désarroi. La position le long de la ligne de front de la défense a été entièrement restaurée.

Dans les combats dans cette direction, plus de deux cents militaires ukrainiens, 14 chars, 16 véhicules blindés de combat et 7 véhicules ont été détruits au cours de la journée. Deux chars, un véhicule de combat d’infanterie et une machine de déminage UR-77 ont été capturés comme trophées. Dix-huit militaires ukrainiens se sont rendus.

La vidéo ci-dessous montre des militaires ukrainiens capturés. Une unité russe a capturé sept autres militaires dans la direction de Beryslav, région de Kherson. Parmi eux se trouvaient deux officiers, l’un commandant de compagnie de l’équipe de combat de la 28e brigade, l’autre commandant d’une compagnie de chars de la 4e brigade.

Plus de prisonniers de guerre ukrainiens dans la même direction :

Malgré de lourdes pertes, le commandement des FAU n’abandonne pas ses tentatives de percer vers Novaya Kakhovka et de flanquer tout le groupement russe près de Kherson. C’est pourquoi les formations ukrainiennes se précipitent vers Berislav, où les Russes continuent de mener de lourdes batailles défensives, mais jusqu’ici réussies.

Kiev a attiré de grandes forces vers cette section du front – la 128e brigade de montagne, la 17e brigade de chars, la 60e brigade d’infanterie et la 28e brigade mécanisée, ainsi que des groupes mobiles du 140e régiment de la SSF ukrainienne. Ils ont à leur disposition des dizaines de milliers de soldats et des centaines de véhicules blindés des pays de l’OTAN.

Du côté russe, ils sont opposés par des unités des troupes aéroportées russes, dont la 83e brigade d’assaut aéroportée des gardes séparés, ainsi que la 126e brigade de défense côtière et d’autres unités des forces armées russes.

Les combats dans la région de Kherson ont toutes les chances de devenir les plus sanglants depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine.

Des adultes et des enfants ont été tués lors du bombardement qui s’est passé à Kherson

Trois personnes, dont des enfants, ont été tuées à la suite du bombardement d’un passage civil à Kherson, a déclaré le 21 octobre Rodion Miroshnik, chef du bureau de représentation de la République populaire de Lougansk (LPR) à Moscou.

« … ils ont tiré sur un point de passage pacifique sur le Dniepr depuis HIMARS – dix personnes ont été grièvement blessées, dont des enfants. Douze véhicules civils ont été incendiés », a-t-il écrit sur Telegram.

Selon le représentant des services d’urgence de la région de Kherson, les troupes ukrainiennes ont tiré 12 missiles HIMARS.

«Le régime de Kyiv a tiré 12 missiles HIMARS, 11 missiles ont été abattus par des unités de défense aérienne, un est tombé dans la zone du pont Antonovsky. Des informations sur les victimes et les destructions sont précisées », RIA Novosti le cite.

Les munitions russes du Lancet rôdant emportent plus d’équipements militaires ukrainiens (vidéo)

Les munitions avancées russes Lancet ont infligé de lourdes pertes aux forces armées ukrainiennes (FAU).

Le 20 octobre, le ministère russe de la Défense a publié des images documentant une série de frappes récentes avec des munitions flottantes du Lancet qui ciblaient l’équipement des FAU à travers la ligne de front.

Les frappes ont détruit un obusier tracté Msta-B de 152 mm, un camion militaire Ural-4320, un radar de surveillance et de contrôle de missiles à longue portée 36D6, un radar VHF à longue portée P-18, un char de combat T-64BV et ce qui semble être un SUV des forces spéciales ukrainiennes.

Le Lancet, qui a été développé par le groupe ZALA Aero, est équipé d’un système électoro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

La dernière vague de frappes a apparemment été menée avec une version améliorée du Lancet-3 qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées. Cette version a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Le Lancet peut être armé d’une ogive à fragmentation hautement explosive ou thermobarique à utiliser contre la main-d’œuvre, ou d’une ogive antichar hautement explosive à utiliser contre les véhicules blindés et les positions fortifiées.

L’armée russe a étendu l’utilisation du Lancet et d’autres types de munitions comme les Geranium-1 et 2, qui seraient des copies des Shahed-131 et 136 iraniens, au cours des dernières semaines. Cela confirme que ces systèmes sont désormais produits en série en Russie.

