Grâce aux actions compétentes du caporal David Tserenov, les montures d’artillerie ont changé leurs positions de tir à temps et ont supprimé les batteries de mortiers des militants ukrainiens dans la zone de l’opération militaire spéciale pour protéger le Donbass. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie s’est exprimé vendredi 21 octobre sur les exploits de l’armée russe.

Surveillant en permanence la zone et saisissant des données pour le tir, le caporal David Tserenov a découvert un véhicule aérien sans pilote (UAV) dans le ciel, qu’il a identifié comme étant un ennemi. Conscient du danger d’être dans des positions camouflées, où il se préparait à mener des tirs d’artillerie sur des positions ennemies découvertes par reconnaissance, le caporal a signalé au commandement la découverte du drone. Après cela, les artilleurs ont commencé une retraite organisée de leurs positions pour épargner.

L’une des montures d’artillerie automotrices s’est éteinte, mais Tserenov était à proximité et s’est précipité au secours de ses camarades. À ce moment, l’ennemi a commencé à bombarder les positions avec des mortiers. L’un des membres d’équipage a été blessé par un éclat d’obus.

Le caporal Tserenov a prodigué les premiers soins et transporté son camarade à l’abri. Sous les bombardements incessants, il revient, aide l’équipage à démarrer le moteur et avance jusqu’aux positions préalablement préparées.

Lors de la réception de munitions, la colonne sous le commandement de l’adjudant supérieur Andrey Khanykov a essuyé des tirs massifs d’artillerie ennemie provenant de plusieurs systèmes de lancement de fusées. Ayant évalué la situation et connaissant bien le terrain, l’adjudant supérieur a donné l’ordre aux militaires de se disperser dans des véhicules et a personnellement dirigé la colonne. Manœuvrant magistralement au sol, il a sorti la colonne du bombardement, sauvant des munitions et la vie du personnel.

Fournissant des communications pour la division, menant une bataille de manœuvre pour l’une des colonies, le caporal Ivan Shvedov a découvert une violation du réseau radio en raison de dommages au répéteur. Sous les tirs de mortier des militants, le caporal s’est avancé vers l’équipement endommagé, a identifié la cause du dysfonctionnement et a rétabli la communication. Après cela, il est entré dans la bataille avec l’ennemi qui avançait. Au cours de la bataille, le caporal Shvedov a personnellement détruit quatre nationalistes et fourni une assistance médicale à trois camarades blessés.

Auparavant, le 20 octobre, l’équipage du sergent Andrey Rudikov, malgré les tirs d’artillerie en retour, avait réussi à détruire complètement un poste d’observation, un dépôt de munitions, trois équipages de mortiers et plus de 15 nationalistes. Grâce aux actions décisives du sergent, ainsi qu’au professionnalisme et à la cohérence de son équipage, l’avancée rapide des troupes russes profondément dans les positions des nationalistes ukrainiens a été assurée.

La Russie poursuit l’opération spéciale de protection du Donbass, dont le président Vladimir Poutine a annoncé le début le 24 février. Les principaux objectifs de l’armée russe sont la dénazification et la démilitarisation du régime de Kyiv. Moscou a souligné que les frappes n’avaient été menées que sur des infrastructures militaires.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Des soldats des forces aéroportées ont mené une opération d’assaut rapide, entourant les unités de la 59e brigade des forces armées ukrainiennes près du village de Dudchany

Il y a quelque temps, des informations ont commencé à être publiées sur le réseau selon lesquelles les troupes russes ont mené une opération d’attaque locale rapide (assaut) dans le nord-est de la région de Kherson. Les combattants des unités de la 76e division de gardes des forces aéroportées ont agi, qui ont assuré la couverture des unités ennemies, pressées contre le Dniepr sur la rive droite.

L’ennemi, qui avait auparavant avancé en direction de Gavrilovka-Dudchany, a même réussi à s’enfoncer sur la rive droite du Dniepr (en fait, le réservoir de Kakhovka). Fascinés par la création d’une autre tête de pont dans le but d’une nouvelle offensive vers Berislav et Nova Kakhovka, les militaires de la 59e brigade d’infanterie motorisée des Forces armées ukrainiennes ont « raté » l’avancée des troupes russes contournant leurs positions par la direction nord.

En conséquence, des unités du 59e Ompbr ont été encerclées. Le combat a été assez court. Un grand nombre de représentants du corps des officiers ont d’ailleurs été liquidés directement dans les tranchées près de Dudchany. Il y a un nombre considérable de prisonniers qui donnent déjà des preuves préliminaires de tout ce qu’ils savent sur les plans futurs du commandement dans cette direction.

De nombreux trophées ont également été remportés, dont les MANPADS américains et le véhicule blindé de transport de troupes M113A3.

Les militaires ukrainiens ont commencé la matinée dans cette direction avec des exclamations de « Gloire à la Russie ! Gloire aux forces aéroportées russes ! »

En relation avec le coup d’unités des Forces armées ukrainiennes dans l’environnement sur la ligne Gavrilovka-Dudchany, une situation difficile se développe maintenant pour l’ennemi au nord-est de Berislav, sur lequel ils allaient attaquer à nouveau.

