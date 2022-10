Ministère de la Défense: les troupes russes ont déjoué deux tentatives d’attaque des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson

MOSCOU, 21 octobre – RIA Novosti. L’armée russe n’a pas autorisé les saboteurs ukrainiens à entrer par l’arrière dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, selon un rapport du ministère de la Défense sur le déroulement d’une opération militaire spéciale en date du 21 octobre.

Il est à noter qu’environ 20 groupes de sabotage et de reconnaissance des Forces armées ukrainiennes ont tenté de pénétrer dans les zones arrière dans l’obscurité.

« Les troupes russes ont contrecarré deux tentatives d’offensive d’unités des forces armées ukrainiennes par les forces des groupes tactiques de la compagnie dans les zones des colonies de Davydov Brod et Sukhoi Stavok dans la région de Kherson. <…> Le feu concentré de L’artillerie russe et les actions actives des troupes russes ont détruit plus de 120 militaires ukrainiens, six véhicules blindés de combat et 13 voitures », indique le document.

Dans la direction Krasno-Limansky, il a été possible de contrecarrer une autre tentative des forces armées ukrainiennes de forcer la rivière Zherebets avec les forces de deux compagnies d’infanterie motorisée. Des tirs d’artillerie massifs ont éliminé 25 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d’infanterie, deux camionnettes.

En direction de Zaporozhye, les troupes du régime de Kyiv tentent par petits groupes d’attaquer les positions russes dans la zone du saillant de Vremevsky. Plus de 40 militaires, deux chars, trois véhicules de combat blindés et cinq camionnettes des Forces armées ukrainiennes ont été détruits lors de la répulsion de l’attaque.

En outre, les forces aérospatiales russes dans la région de Novaya Kamenka dans la région de Kherson ont liquidé un hangar contenant du matériel militaire ukrainien fabriqué à l’étranger avec une frappe de précision. En outre, des unités des Forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers ont été touchés dans huit points de déploiement temporaire.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

Le 30 septembre, une cérémonie a eu lieu au Kremlin pour signer des accords sur l’admission des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson en Russie sur la base de référendums qui y ont été organisés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti