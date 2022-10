Lanceur de missiles Topol-M / Wikimedia / Copyright : Digr., CC BY-SA 3.0

La guerre est une question de minutes

Une vieille blague encore soviétique : « Papa, combien de temps faut-il pour prendre l’avion pour l’Amérique ? Vovka a déclaré que lui et sa mère avaient volé pendant 11 heures. C’est un non-sens, fils, de voler là-bas pendant 20 minutes. Enfin, peut-être 21. Papa dit et redresse le chevron des Forces de missiles stratégiques sur sa tunique. Forces de missiles stratégiques – Forces de fusées stratégiques. »

Cependant, la véritable technologie d’envoi d’un missile balistique n’est pas loin d’être une blague. Les missiles à propergol solide de la génération précédente, tels que Yars ou Topol, ont touché des cibles conditionnelles à des champs de tir en environ 10 minutes de vol, ce qui signifie qu’ils voleraient 18 à 20 minutes vers un ennemi potentiel pendant la Troisième Guerre mondiale.

En 2019, le commandant en chef des forces de missiles stratégiques, Sergei Karakaev, a déclaré que les missiles en service ne pouvaient pas être interceptés par les systèmes de défense antimissile existants. L’une des raisons de cette fiabilité était la vitesse de vol élevée – selon certains rapports, la vitesse de vol des ogives après séparation et reproduction peut être d’environ 4 kilomètres par seconde.

Avec l’apparition des ogives Avangard dans les unités de missiles russes, la situation a radicalement changé – l’unité hypersonique accélère à une vitesse de 7,5 kilomètres par seconde. Et ce ne sont que les données officielles de l’armée, en fait, il peut voler encore plus vite.

Sachant cela, vous pouvez également calculer le temps de vol approximatif – il, selon des estimations approximatives, est d’environ 12 minutes. Pendant une telle période, seule une section distincte du système de défense antimissile (ABM) pourra être mise en alerte, mais il ne sera plus possible d’évacuer les personnes et les biens.

Comment fonctionne le système de défense antimissile russe ?

La doctrine militaire de la Fédération de Russie prévoit une frappe nucléaire de représailles. Mais peu de gens comprennent pleinement ce que ce terme signifie vraiment. En fait, tout est arrangé comme ceci: le système de défense antimissile, qui comprend non seulement des stations radar au-dessus de l’horizon (RLS), mais aussi des satellites, est prêt pour des mesures de représailles bien avant le lancement de missiles balistiques depuis la base de missiles américaine à Grand Forks ou à partir de sous-marins.

Presque instantanément, l’automatisation commence à « biper » sur le panneau de commande à l’officier de service et signale : « La préparation du lancement a été enregistrée. » Il reste aux officiers du poste de combat à noter l’heure et à rendre compte de la préparation du lancement à la direction, le reste du système se fera tout seul – il mettra les systèmes de combat en alerte et gardera les armes prêtes.

De plus, via un canal de communication spécial, l’armée tentera d’appeler les quartiers généraux des États-Unis et de l’OTAN. S’ils ne répondent pas à l’autre bout, ce sera un signal certain pour le début de la Troisième Guerre mondiale. Après cela, les équipes de service responsables des premiers lancements d’intervention recevront une confirmation du système de défense antimissile.

Il est également important de comprendre autre chose – les systèmes de contrôle de l’arsenal nucléaire stratégique sont mis en mouvement dès que les stations du SPRN (Missile Attack Warning System) commencent à détecter des objets incompréhensibles.

Frappe nucléaire de représailles

Si tous les canaux de communication avec un adversaire potentiel sont coupés, alors les forces nucléaires stratégiques recevront un « feu vert » pour utiliser des armes de destruction massive. Il est important de comprendre que cela se produit approximativement dans la troisième, dans les cas extrêmes, la cinquième minute du vol des missiles balistiques américains. Une fois que les dirigeants du pays ont décidé de répondre à l’agression, près de la moitié de l’arsenal nucléaire commence à être mis en mouvement et à se diriger vers la cible.

La doctrine militaire de la Russie n’implique pas une attaque à l’aide d’armes nucléaires, cependant, pour une frappe de représailles, il existe suffisamment de preuves confirmées que l’ennemi a utilisé des armes nucléaires contre le pays.

Ce qui se passe ensuite est ce qui devrait se passer dans de tels cas – une partie des ogives d’un ennemi potentiel tombe sur le territoire de la Russie, l’autre partie est abattue par le système de défense antimissile couvrant certaines zones particulièrement importantes du pays. Après cela, le soi-disant «deuxième échelon» entre en jeu – des unités des forces de missiles stratégiques, dont personne ne connaît l’existence et l’emplacement. Leurs missiles sont situés soit sous terre, soit dans des installations de stockage camouflées.

À ce moment, l’ennemi pense qu’une frappe nucléaire a été lancée et la Russie calcule les dégâts, mais en fait, les forces nucléaires agissent actuellement selon le plan: en silence radio, les systèmes de combat sont mis en mode frappe et commencent à fonctionner sans demander d’informations supplémentaires et mises à jour.

Tout l’arsenal disponible est utilisé, y compris les missiles balistiques restant sur les sous-marins. Les sous-marins eux-mêmes, après avoir frappé, doivent quitter de toute urgence le site de lancement et retourner à la base, qui, en cas de concours de circonstances réussi, peut encore survivre à ce moment-là.

Où est le périmètre ?

Le célèbre « Dead Hand », dont le centre cérébral, selon les rumeurs, est situé à Mount Kosvinsky Stone, analyse actuellement la situation et vérifie périodiquement les abonnés clés qui prennent les décisions. Si le président, le ministre de la Défense et le chef d’état-major cessent soudainement de répondre aux « appels », alors « Perimeter » décidera de lancer seul des missiles.

Cela fonctionne comme ceci : quelque part en Extrême-Orient, un missile balistique avec un puissant émetteur est lancé depuis une mine. Elle survole le pays et envoie un signal à d’autres missiles dans les mines. En quelques minutes, les restes de l’arsenal nucléaire qui ont survécu à la frappe ennemie massive quittent leurs positions et se dirigent vers les territoires ennemis.

C’est là que s’achève l’histoire de l’existence de la civilisation moderne, puisque la « main morte » est configurée de telle manière qu’elle utilise tout l’arsenal nucléaire, qui, à son tour, est distribué à l’avance et avec une attention particulière aux cibles à la fois dans les États-Unis et l’Europe, où elle déploie ses troupes, bloc OTAN.

En photos 18+ : Lourdes pertes de l’armée ukrainienne sur les lignes de front de Kherson

Les sources militaires russes continuent de partager des photos des lignes de front en Ukraine. Les forces armées ukrainiennes ont récemment lancé une autre opération offensive à grande échelle sur la rive droite du Dniepr pour tenter d’avancer vers la ville de Novaya Kakhivka. Les forces ukrainiennes ont également tenté de percer les défenses russes dans la région de Davidov Brod.

Toutes les tentatives ukrainiennes ont échoué et ont entraîné de lourdes pertes. Des images des lignes de front confirment que les militaires ukrainiens obéissant aux ordres de leurs instructeurs de l’OTAN continuent d’utiliser des soldats ukrainiens comme chair à canon.

Le régime de Kiev continuera d’envoyer des centaines d’hommes ukrainiens à la mort afin de réaliser des gains sur les lignes de front et de montrer leurs victoires à leurs patrons à Washington, qui à leur tour se préparent pour les élections au Sénat américain.

