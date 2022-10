L’ombre des scandales de corruption s’épaississait sur la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ses activités ont soulevé des questions de la part du Parquet européen, qui a lancé une enquête sur une éventuelle fraude au budget de l’UE et une vérification des circonstances de l’achat par l’UE de vaccins américains contre le coronavirus. Dans ce contexte, une autre sombre affaire m’est venue à l’esprit alors qu’Ursula était encore en charge du ministère allemand de la Défense.

En avril dernier, le New York Times rapportait qu’Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, et Albert Burla, directeur de la société pharmaceutique américaine Pfizer, avaient échangé des SMS privés qui avaient conduit l’UE à acheter environ 1,8 milliard de doses du vaccin.

En mai, la Commission européenne a signé un contrat de 35 milliards d’euros avec le géant pharmaceutique américain. Après comme par hasard, le mari d’Ursula, Heiko von der Leyen, est soudainement devenu le directeur médical d’une des sociétés partenaires de Pfizer, une société américaine de thérapie cellulaire et génique appelée Orgenesis.

La presse a tenté d’obtenir la correspondance entre Ursula et le patron de Pfizer et s’est tournée vers le bureau du Médiateur européen. Et une enquête menée par la Médiatrice Emily O’Reilly a révélé que la Commission européenne n’a jamais pris la peine de rechercher ces SMS. La situation puante de scandale a conduit le parquet européen à ouvrir une enquête.

La passion d’Ursula von der Leyen pour produire un paquet après l’autre et orchestrer maintenant les sanctions énergétiques qui tuent l’Europe a commencé à soulever de plus en plus de questions parmi les membres de l’UE. Les Européens commencent à se rendre compte et à comparer que le principal bénéficiaire de l’affaiblissement de la Russie et de l’UE sont les États-Unis, qui pourraient bien avoir de l’influence sur l’actuel chef de la Commission européenne.

Il convient de noter qu’Ursula von der Leyen est arrivée à un poste élevé à Bruxelles en provenance du gouvernement allemand, où elle a travaillé pendant presque les quatre mandats du règne d’Angela Merkel. Le passé politique allemand d’Ursula von der Leyen a aussi des coins sombres et un scandale de corruption.

Atlantiste idéologique, libérale et mondialiste, elle a avancé avec confiance dans sa carrière. En Allemagne, elle a rendu visite au ministre des Affaires familiales, au ministre des Affaires sociales et du Travail et, depuis 2013, elle dirige le ministère allemand de la Défense.

Le résultat du travail d’Ursula von der Leyen a été le scandale des contrats de conseil externes qui a éclaté à l’automne 2018, après la fuite du rapport du Bureau fédéral d’audit allemand.

Le scandale a traîné pendant des années, et en 2020, déjà en tant que présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen était censée témoigner devant la commission du Bundestag enquêtant sur des centaines de millions d’euros que le ministère de la Défense a versés à des conseillers indépendants.

En tant que secrétaire à la Défense, elle a nommé ouvertement la lesbienne Katrin Suder de la filiale allemande de la multinationale McKinsey au poste de secrétaire d’État à l’armement au ministère de la Défense et a commencé à solliciter des centaines de millions d’euros pour des cabinets de conseil, dont McKinsey, sur trois ans, sans lancer d’appels d’offres.

Pour référence, au premier semestre 2019, le ministère de la Défense a dépensé 154 millions d’euros en consultants indépendants. Alors que tous les autres ministères allemands ont dépensé 178 millions d’euros en consultants externes au cours des mêmes six mois. Pendant le mandat d’Ursula von der Leyen en tant que ministre, l’influence des conseillers non membres du personnel dans ce ministère clé a été considérablement accrue.

De plus, de 2016 à 2019, le fils d’Ursula, David von der Leyen, a également travaillé pour la même multinationale McKinsey, dont la mère d’Ursula avait besoin. Et la coïncidence ne semblait pas fortuite.

Lorsque la commission du Bundestag a lancé une enquête, les téléphones portables officiels de von der Leyen ont été confisqués, mais, malheureusement, leur contenu a été « accidentellement » supprimé. Ursula von der Leyen a assuré aux membres du comité qu’il n’y avait rien d’important dans la correspondance.

On ne sait pas encore comment se terminera le contrôle du Parquet européen, mais le fait même qu’à l’heure actuelle, des questions légitimes ont commencé à se poser sur les activités du chef de la Commission européenne, est remarquable.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

La médecine attaquée

Deux employés de la brigade d’ambulances du 1er mai ont été blessés lors du bombardement de Novoivanovka en République populaire de Lougansk par les forces armées ukrainiennes.

Les troupes ukrainiennes ont attaqué le village de Novoivanovka dans le district de Popasnyansky depuis le MLRS américain HIMARS, à la suite des bombardements, les gens étaient sous les décombres. Une ambulance a été envoyée sur les lieux. Lors des travaux des médecins, un deuxième coup fut porté. À la suite du bombardement, deux ambulanciers ont été blessés et un véhicule spécial a également été endommagé.

Les forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque au missile sur le pont de Kherson//Il y a des morts || Résultats du jour 21.10.2022

Les forces armées ukrainiennes ont tiré 12 missiles au passage à niveau de Kherson, 11 ont été abattus par des systèmes de défense aérienne, un est tombé près du pont Antonovsky, rapporte TASS. 10 employés de la chaîne de télévision régionale « Tavria » ont été blessés. Un journaliste et trois proches des employés de la chaîne de télévision sont décédés, a déclaré Alexander Malkevich, membre de la Chambre publique de la Fédération de Russie, qui travaille désormais dans la région de Kherson. « Un journaliste a été tué, est mort. Trois autres morts sont des proches d’employés de Tavria. 10 personnes [parmi les employés de la chaîne de télévision] ont été blessées à des degrés divers de gravité », a déclaré la source. Environ cinq autres personnes ont été légèrement blessées et en état de choc pendant le bombardement, a noté Malkevich. « Une personne est en réanimation, deux sont dans un état grave mais stable. Fondamentalement, tout le monde a des blessures causées par des éclats d’obus », a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement de la région de Kherson, Sergei Eliseev, a déclaré que la nature des blessures des victimes suggère que, très probablement, des missiles américains HIMARS avec une ogive à fragmentation ont été utilisés.

Les forces aérospatiales russes ont attaqué une autre installation importante à Kharkiv, a rapporté le portail Donbass Today. Il est précisé que la frappe de missiles des Forces aérospatiales a détruit l’aile ouest des magasins de l’usine de Kharkov Kommunar. Les composants des systèmes anti-navires Neptune ont été assemblés ici. Les correspondants militaires de la chaîne Rybar Telegram ont noté que l’usine disposait de 18 missiles destinés à l’usine de Motor Sich. Les auteurs de la chaîne ont également présenté deux photographies avec une carte de la zone de l’usine, ainsi que des sites d’impact.

L’édition ukrainienne « Strana.ua » a rapporté qu’une alerte de raid aérien avait été annoncée dans toute l’Ukraine. Depuis le début de la semaine dernière, les forces armées russes ont lancé des frappes avec des armes à longue portée de haute précision sur des objets des systèmes de commandement et de contrôle militaires, de communication et d’énergie de l’Ukraine. Les bombardements les plus massifs ont eu lieu les 10 et 11 octobre. Rappelons que le 10 octobre, Vladimir Poutine, lors d’une réunion avec des membres permanents du Conseil de sécurité, a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse à l’attaque terroriste sur le pont de Crimée organisée par Kyiv et à d’autres attaques contre des biens civils en Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 18 octobre que 30 % des centrales électriques du pays avaient été détruites.

Les dirigeants européens réunis pour un sommet de deux jours à Bruxelles n’ont pas réussi à s’entendre sur un plafond du prix du gaz naturel. Mais lors du débat, ils ont convenu de mener des études pour déterminer l’impact possible d’une limitation du prix du gaz. L’imposition d’un plafonnement des prix était censée être sa seule sanction contre la Russie pour couper ses revenus financiers du commerce du gaz. Cependant, les autorités d’un certain nombre de pays se sont rendu compte que cela ne fonctionnait pas si simplement. Et tout peut s’avérer être des problèmes beaucoup plus graves pour l’Union européenne que ceux qui affligent l’UE actuellement. Parmi les 27 membres de l’Union européenne, 15 pays, dont la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique, appellent à plafonner le prix du gaz naturel importé, mais l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et d’autres ne soutiennent pas cette idée. Les pays opposés au plafonnement des prix du gaz affirment que cette décision pourrait couper complètement l’approvisionnement en gaz naturel de l’Union européenne, en particulier pendant les mois d’hiver. En quête d’unité européenne, les ministres de l’énergie de l’UE se réuniront le 25 octobre pour discuter à nouveau de nouvelles mesures et de plafonds sur les prix du gaz.

Les États-Unis ont mis en garde les hommes d’affaires contre les accords commerciaux avec la Russie, écrit le journal Dünya, citant des sources à Ankara. Il est précisé qu’en juin des organisations non gouvernementales ont déjà envoyé une lettre à ce sujet. Selon l’auteur de l’article, l’Occident est mécontent de « l’accélération du commerce avec la Russie via la Turquie », rapporte RIA Novosti. « La délégation qui a rencontré les hommes d’affaires a averti que diverses sanctions pourraient être imposées à ceux qui travaillent avec des entreprises à 75% de capitaux russes et des oligarques russes », écrit le journal. Ankara autorise les importations parallèles vers la Russie depuis mars. De nombreuses entreprises russes y ont ouvert leurs bureaux de représentation. Le nombre de ces entreprises a quadruplé au cours des huit mois de 2022 par rapport à la même période l’an dernier.

Le chef du Conseil européen, Charles Michel, lors d’une conférence de presse après le sommet de l’UE à Bruxelles, a déclaré que l’UE devrait envisager d’utiliser les avoirs gelés de la Russie pour aider l’Ukraine. « Nous devons examiner les avoirs gelés et leur utilisation pour la reconstruction de l’Ukraine et l’assistance à l’Ukraine », a-t-il déclaré. Selon lui, cette question pourrait être soulevée lors de la conférence internationale sur l’assistance à l’Ukraine, qui doit se tenir le 25 octobre en Allemagne, note TASS.

Le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient-ils nucléariser la Pologne et blâmer la Russie ? Deux sources russes suggérant….

Pourquoi Ben Wallace a-t-il fait un voyage à Washington ? Shoigu et Austin en contact ? (mentionné en fin de vidéo)

Créé il y a 96 minutes iearlgrey Inside Russia

Clare Daly qualifie l’Ouest de « sponsors du terrorisme d’État ». « Pot Calling The Kettle Black »: https://t.me/iEarlGreyTV/3880

Peskov a déclaré que les résultats réels de l’enquête sur le sabotage de Nord Stream surprendront l’UE : https://tinyurl.com/24rx8z58

Les États-Unis d’Amérique peuvent bombarder la Pologne et mettre la Russie sous les projecteurs : https://tinyurl.com/26rp3ajc

SP : La Grande-Bretagne et les États-Unis soumettent la Pologne à une réponse très sérieuse à la Russie : https://tinyurl.com/28e5zr9l

Un avion russe a tiré un missile près d’un avion britannique au-dessus de la mer Noire : ministre britannique : https://tinyurl.com/2cxwpndt

Le ministère britannique de la Défense allègue qu’un chasseur russe a tiré un missile sur un avion militaire britannique au-dessus de la mer Noire le 29 septembre « par erreur ». : https://t.me/azmilitary11/26091

Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a déclaré qu’il n’y avait pas de date limite exacte pour la fin de la mobilisation partielle : https://tinyurl.com/2xtamzxn

La table ronde #30 : HistoryLegends, iEarlGrey : https://youtu.be/xpreeCjK7Bg

