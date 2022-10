Les forces aéroportées russes ont détruit un bataillon des forces armées ukrainiennes, équipé de chars macédoniens et slovènes

© AP Photo / Service de presse du ministère russe de la Défense

Des parachutistes russes effectuent une mission en direction de Nikolaev-Krivoy Rog. Photo d’archive

KHERSON, 22 octobre – RIA Novosti. Les parachutistes russes ont détruit un bataillon de formations armées ukrainiennes, qui était équipé de chars macédoniens et slovènes.

À la disposition de RIA Novosti, des images uniques de l’inspection du matériel brûlé sont apparues – immédiatement après la bataille.

https://t.me/rian_ru/182832?embed=1 Les parachutistes russes ont complètement détruit le 1er bataillon mécanisé de la 28e brigade mécanisée distincte de l’armée ukrainienne dans la direction de Krivoy Rog – ils étaient équipés de chars macédoniens et slovènes. À la disposition de RIA Novosti, des images uniques de l’inspection du matériel brûlé sont apparues – immédiatement après la bataille. Sur les cadres – et les MTLB et BRDM détruits de l’ennemi. t.me/rian_ru/182832 105.7Kvues 21 oct. à 23:30

À la suite d’une défense réussie dans la direction de Krivoy Rog, l’une des unités de débarquement de l’armée russe a complètement détruit le 1er bataillon mécanisé de la 28e brigade mécanisée distincte de l’armée ukrainienne, ainsi que des chars T-72 fournis à l’Ukraine sous le programme d’assistance des pays de l’OTAN. Également sur les images, vous pouvez voir le MTLB et le BRDM détruits de l’ennemi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé une augmentation du nombre de mercenaires étrangers en Ukraine

Gavrilov: il y a de plus en plus de mercenaires étrangers qui se rendent en Ukraine

© RIA Novosti / Ilya Pitalev / Accéder à la médiathèque

Le citoyen croate Vekoslav Prebeg, les citoyens britanniques Dylan Healy, John Harding, le citoyen suédois Matthias Gustavsson et le citoyen britannique Andrew Hill dans une salle d’audience à Donetsk. Photo d’archive

MOSCOU, 21 octobre – RIA Novosti. Le nombre de mercenaires étrangers se rendant en Ukraine ne cesse d’augmenter, a déclaré Konstantin Gavrilov, chef de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, sur la chaîne de télévision Rossiya 24.

« Nous avons parlé plus d’une fois à toutes les réunions de ces derniers mois que de plus en plus de mercenaires apparaissent. Nous indiquons les pays d’où ils arrivent, y compris dans la direction de Kharkov, à Zaporozhye, à Kherson. Ce sont principalement des Britanniques, des Polonais, des Américains Et d’autres pays, il y en a même de Géorgie. Nous le disons très clairement et définitivement », a-t-il déclaré.

À la mi-juillet, le ministère russe de la Défense a signalé que depuis le 24 février, plus de sept mille mercenaires de plus de 60 pays sont arrivés en Ukraine – de l’Europe et de l’Asie à l’Amérique et de l’Afrique à l’Australie. Comme l’a noté le représentant officiel du département militaire, Igor Konashenkov, les mercenaires ne sont pas considérés comme des combattants et à l’avenir, ils seront jugés et emprisonnés.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti