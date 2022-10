Changements clés dans le leadership politique de la Chine. Pékin a validé sa voie vers un ordre mondial sans États-Unis

Le 20e Congrès du Parti communiste s’est tenu en Chine : plus de 2 000 délégués de tout le pays ont assisté à la réunion. Le Congrès du Parti a adopté une série de décisions historiques sur le développement ultérieur de la société chinoise sur la base du « marxisme du XXIe siècle aux caractéristiques chinoises ».

Le secrétaire général du PCC, Xi Jinping : « La sécurité du peuple comme objectif ultime, la sécurité politique comme tâche fondamentale, la sécurité économique comme fondement, la sécurité militaire, technologique, culturelle et sociale comme piliers importants et la sécurité internationale comme support. » Ces grandes catégories renforcent le paradigme de sécurité de Xi, où tous les défis sont traités comme une question de sécurité nationale et où l’idéologie règne en maître

Xi Jinping a proclamé l’achèvement de l’objectif du premier centenaire, à savoir parvenir à une société modérément prospère, et a réitéré le plan stratégique en deux étapes décrit précédemment (2020-2035 et 2035-2049) pour transformer la Chine en un grand pays socialiste moderne – le deuxième objectif du centenaire.

Parmi les autres changements apportés au statut du PCC, il y avait les tâches de transformer l’armée du pays en l’une des plus puissantes au monde, ainsi que des dispositions pour s’opposer à l’indépendance de Taiwan. Pour le système politique moderne de la Chine, ce n’est pas seulement une démonstration d’intention, mais une tâche claire du Parti qui doit être accomplie à tout prix.

« Le Parti communiste chinois applique toujours ses décisions. »

En conséquence, l’échec à résoudre le problème de Taiwan, par exemple, serait un échec de la politique du Parti, ce qui est inacceptable pour la nouvelle direction politique. La période molle de la diplomatie chinoise est révolue.

Une démonstration publique du nouveau cours a été l’incident avec l’ancien secrétaire général du Parti Hu Jintao, qui a été escorté de force hors de la salle juste avant la fin de l’événement. Le politicien a seulement regardé autour de lui avec confusion, mais n’a trouvé aucun soutien de la part de ses collègues.

Hu Jintao prônait le maintien de bonnes relations avec les États-Unis et s’opposait également à une solution militaire au problème de Taiwan. L’escorte d’un tel ancien président du PCC hors de la salle est une démonstration claire de la politique étrangère anti-occidentale renouvelée de Pékin, qui, apparemment, est prête à toutes les mesures, défendant sa souveraineté et le rôle d’une superpuissance dans le monde moderne.

Le Premier ministre Li Keqiang, le président de l’Assemblée populaire nationale Li Zhanshu, le président du Conseil consultatif politique du peuple chinois Wang Yang et le vice-Premier ministre Han Zheng quitteront également le Bureau politique du PCC.

Il s’agit d’un changement de paradigme pluraliste dans le développement et d’un renouvellement de la politique de l’État. Il devient de plus en plus nationaliste, idéologisé, rigide et clairement anti-américain.

La Chine a indiqué la raison du départ de l’ancien chef de la Chine du Congrès du Parti communiste

Xinhua : L’ancien président chinois Hu Jintao quitte une réunion du Parti communiste en raison de problèmes de santé

L’ancien président chinois Hu Jintao a quitté le 20e Congrès du Parti communiste chinois (PCC) parce qu’il ne se sentait pas bien, selon Twitter Xinhuanet. Selon le correspondant de l’agence, Liu Jiawen, Hu Jintao a mis du temps à récupérer, mais a quand même insisté pour assister au congrès. Lorsqu’il est tombé malade, ses assistants l’ont aidé à sortir de la salle où se tenait la réunion et l’ont emmené dans une pièce voisine, note le journaliste.

Le correspondant de Xinhuanet, Liu Jiawen, a découvert que Hu Jintao avait insisté pour assister à la réunion de clôture du 20e Congrès du Parti communiste chinois malgré le temps qu’il lui avait fallu pour récupérer, indique le rapport.

L’incident est devenu connu le 22 octobre. Les médias chinois ont émis l’hypothèse que cela aurait pu se produire à l’initiative de Xi Jinping. Des images ont été publiées sur le Web montrant comment Hu Jintao, confus, assis à côté de l’actuel chef de la RPC, a été persuadé de se lever de sa chaise et de sortir de la salle.

Le Congrès du Parti communiste s’est tenu au Grand Palais du Peuple à Pékin du 16 au 22 octobre. Les députés ont réélu Xi Jinping pour un troisième mandat en tant que président du PCC et chef du Conseil militaire central, approuvé une nouvelle voie pour le développement du pays et réélu le parti et l’élite politique qui gouverneront le pays pour la prochaine cinq ans.

