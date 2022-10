Image d’illustration

Depuis le petit matin du 22 octobre, les forces russes lancent des frappes de missiles à travers l’Ukraine. Des coupures d’électricité, d’approvisionnement en eau et des problèmes de lignes de communication sont signalés dans presque toutes les régions du pays. Les services ukrainiens ont déjà évalué que l’ampleur des dégâts causés aux installations énergétiques ukrainiennes le 22 octobre est « comparable ou peut dépasser les conséquences » des frappes russes du 10 octobre au 12 octobre.

L’alerte aérienne retentit toujours dans toute l’Ukraine. Dans plusieurs régions, dont dans la capitale et la région de Kiev, ça sonne pour la troisième fois depuis le début de la journée.

Jusqu’à présent, des explosions ont tonné dans les régions suivantes :

Plusieurs explosions ont tonné à Kiev. Le maire de la ville Vitali Klitschko a confirmé les frappes mais n’a pas révélé les cibles. Les autorités locales ont confirmé que des systèmes de défense aérienne avaient été activés dans la région de Kiev. Les habitants de la région ont été invités à rester dans des abris. Un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin a été décrété dans la région depuis le 23 octobre.

Dans la région d’Odessa, des missiles russes ont touché le district de Podolsk, le village d’Alexandrovka, les villes d’Usatovo et Mayaki. Les cibles comprenaient probablement des installations militaires utilisées par les FAU ainsi que des installations d’infrastructure énergétique locales.

Les autorités locales ont confirmé des explosions dans une installation d’infrastructure énergétique. L’attaque a entraîné la coupure de l’électricité dans plusieurs colonies de la région. À en juger par la carte des pannes de courant, on peut supposer que les sous-stations énergétiques d’Usatovo, Podolsk, Ajalyk, Novoodesskaya ont été endommagées.

Un avion de chasse ukrainien Su-27 poursuit un missile de croisière russe dans le ciel d’Odessa :

Des centrales électriques ont été endommagées dans la région de Rivne, a confirmé le chef de l’administration militaire régionale Vitaly Koval. L’électricité a été coupée dans plusieurs quartiers de la ville de Rivne. Des explosions ont été enregistrées dans la région de Volyn. Le chef de la région a confirmé qu’une installation d’infrastructure énergétique a été endommagée. Le maire de Loutsk a signalé des dommages à la centrale électrique, qui ont laissé une partie de la ville sans électricité.

Les cibles n’ont pas été officiellement révélées, mais il est supposé qu’elles incluent la sous-station Loutsk – Severnaya 330 kV et la sous-station Rivno 330 kV.

Dans la région de Khmelnytskyi, la sous-station 330/110 kV de Khmelnitskaya a de nouveau été touchée par des missiles russes.

Dans la région de Kropivnitsky, les autorités ont confirmé les frappes dans les districts de Khmelnitsky et Shepetovsky, l’alimentation électrique y a été interrompue. Des images de la région ont confirmé que la centrale électrique située près de la ville de Dolinskaya avait été touchée. Des pannes de courant ont également été signalées dans les districts de Golovanevsky et Kropivnitsky de la région, ce qui pourrait être le résultat d’une attaque contre la sous-station de Pobugskaya.

Des explosions ont également été confirmées dans les régions de Lvov, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnepropetrovsk, Zaporozhye.

Toutes les régions du pays ont été confrontées à des interruptions de l’approvisionnement en électricité et en eau. L’opérateur des chemins de fer ukrainiens « Ukrzaliznytsia » a signalé que certaines sections de chemin de fer sont hors tension, les trains circulent sous des locomotives de secours.

L’alerte aérienne retentit dans toute l’Ukraine depuis le 10 octobre. De son côté, le ministère russe de la Défense a signalé à plusieurs reprises des frappes contre les installations de commandement militaire et le système énergétique de l’Ukraine. Le 8 octobre, un attentat terroriste a eu lieu sur le pont de Crimée, dans l’organisation duquel le président russe Vladimir Poutine a accusé les services spéciaux ukrainiens. Il a également déclaré qu’en cas de tentatives d’attentats terroristes sur le territoire de la Russie, les réponses de Moscou seraient dures.

Le conseiller du chef de la RPL a parlé du traitement des FAU avec les prisonniers blessés

Un milicien de la RPL revenu de captivité a déclaré que les soldats des Forces armées ukrainiennes tuaient des prisonniers blessés

LOUGANSK, 23 octobre – RIA Novosti. L’armée ukrainienne tue souvent des prisonniers de guerre blessés sur le champ de bataille afin de ne pas perdre de temps à les transporter et à leur fournir des soins médicaux, a déclaré Anna Soroka, conseillère du chef de la République populaire de Lougansk, après s’être entretenue avec deux combattants de la milice populaire RPL, libéré vendredi de captivité ukrainienne.

« L’un d’eux (prisonniers de guerre libérés) a déclaré que si une personne est blessée en cours de captivité, les cas prévalent lorsqu’une personne est simplement tuée. Afin de ne pas déconner, de ne pas fournir d’assistance médicale, afin qu’il y ait aucun problème pendant le transport », a déclaré Soroka.

La médiatrice a qualifié l’Ukraine d’État engagé dans le terrorisme contre les habitants du Donbass et « en relation avec les gens en général ». « Parce que tout ce qu’ils ont déclenché au cours des huit dernières années, ce sont toutes les terribles conséquences de cette guerre, nous sommes maintenant en train de les démêler », a-t-elle ajouté.

Auparavant, RIA Novosti avait annoncé la libération de deux militaires du NM RPL de captivité ukrainienne. Ils sont retournés à Lougansk et ont pu rencontrer leurs familles. Le service de presse du département de la défense de la république a précisé que les autorités russes et la LNR poursuivaient directement un travail intensif pour libérer les militaires capturés.

L’Ukraine bombarde une école, une église, un jardin d’enfants et un centre culturel en Russie et les médias occidentaux l’ignorent

22 oct. 2022 Patrick Lancaster Sous-titres français

(Le directeur de l’école explique à Patrick que, parce que ce village est si proche de la frontière ukrainienne, les enfants suivent l’enseignement à distance même depuis le 24 février et continueront jusqu’à la fin du conflit. Il n’y avait donc pas d’enfants dans ces bâtiments lorsqu’ils étaient Il dit également à Patrick que des équipes de rapport seront envoyées pour réparer les dégâts.)

Il y a eu une réunion historique entre les ministres de la Défense russe et américain, le russe Sergueï Choïgou et l’américain Lloyd Austin, pour discuter de l’Ukraine.

Presque au même moment que cette réunion, l’Ukraine a lancé une attaque majeure contre le centre d’un petit village frontalier en Russie, la région de Murom Belgorod Russie, frappant directement une école, une église, un jardin d’enfants et un centre culturel.

Bien sûr, cela ne sera jamais montré dans les principaux médias occidentaux, car ils ne montreront que ce qui profite à l’Ukraine.

Dans ce rapport, je suis sur le terrain sur le site des attentats pour vous montrer ce que les grands médias occidentaux ne feront pas

Beaucoup de choses aggravent rapidement la situation en Ukraine. Biden essaie notamment de creuser le fossé aux États-Unis en dénigrant les républicains et sur la guerre en Ukraine en disant que les républicains « ont dit que s’ils gagnent, ils ne sont pas susceptibles de financer – d’aider – de continuer à financer l’Ukraine, la guerre ukrainienne contre les Russes » et « Ces types (républicains) ne comprennent pas. »

C’est beaucoup plus grand que l’Ukraine, c’est l’Europe de l’Est. C’est l’OTAN. Ce sont des conséquences réelles, sérieuses et les résultats conséquents sont graves.. Ils n’ont aucun sens de la politique étrangère américaine.

Entre autres choses, le secrétaire d’État américain Antony Blinken déclare que l’Iran pourrait envoyer plus de drones et que l’Iran a déjà des soldats sur le terrain en Crimée impliqués dans les combats.

La semaine dernière, l’Ukraine a signalé que plus de 30 % de l’infrastructure électrique avait été détruite par les attaques russes. Ainsi, non seulement l’Ukraine se démène pour maintenir l’électricité, mais elle interne Internet, le train, le système et l’ensemble du complexe militaro-industriel.

