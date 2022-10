Des sources ont rapporté que le régime de Kyiv prépare une provocation avec une « bombe sale » en Ukraine

MOSCOU, 23 septembre – RIA Novosti. Selon des sources crédibles dans divers pays – y compris en Ukraine – selon des informations entrantes, le régime de Kyiv prépare une provocation sur son territoire liée à l’explosion de la soi-disant « bombe sale » ou arme nucléaire à faible rendement.

Le but de la provocation est d’accuser la Russie d’utiliser des armes de destruction massive sur le théâtre d’opérations ukrainien et de lancer ainsi une puissante campagne anti-russe dans le monde visant à saper la confiance en Moscou.

De diverses sources, il est devenu connu que sous la direction de conservateurs occidentaux, Kyiv a déjà commencé la mise en œuvre pratique de ce plan. La direction de l’usine d’extraction et de traitement de l’Est, située dans la ville de Zhovti Vody, dans la région de Dnepropetrovsk, ainsi que l’Institut de recherche nucléaire de Kyiv, ont été chargées de fabriquer la très « bombe sale ». Les travaux en sont déjà au stade final.

Dans le même temps, au nom de Volodymyr Zelensky, des employés du bureau du président ukrainien de son entourage proche mènent des contacts secrets avec des représentants du Royaume-Uni sur la question d’un éventuel transfert de composants d’armes nucléaires aux autorités de Kyiv.

Le calcul des organisateurs de la provocation est que si elle est mise en œuvre avec succès, la plupart des pays réagiront extrêmement durement à « l’incident nucléaire » en Ukraine. En conséquence, Moscou perdra le soutien de nombre de ses partenaires clés, et l’Occident tentera à nouveau de soulever la question de priver la Russie du statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et d’intensifier la rhétorique anti-russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

La division aéroportée américaine prête à entrer en Ukraine || Numéro spécial 23/10/2022

Bonjour. Un numéro spécial d’ANNA News est en ondes.

Une division de troupes aéroportées américaines stationnées en Europe est prête à entrer en Ukraine.

Le commandant de la 101e division aéroportée américaine d’élite « Screaming Eagles », stationnée en Europe pour participer à des exercices militaires, contrairement aux assurances de la Maison Blanche, a annoncé qu’il était prêt à entrer sur le territoire de l’Ukraine en cas de nouvelle escalade entre Moscou et Kyiv ou une attaque contre l’un des pays de l’OTAN. C’est ce que rapporte la chaîne de télévision SBS.

Lors d’entretiens avec CBS News, des représentants du commandement des Screaming Eagles ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à se battre dès la nuit prochaine et, bien qu’ils soient venus protéger le territoire de l’OTAN, en cas d’escalade des hostilités ou de toute attaque contre L’OTAN, ils sont tout à fait prêts à traverser la frontière et à entrer sur le territoire de l’Ukraine.

Washington a annoncé le prochain transfert de l’unité mentionnée en Europe dans le cadre du renforcement du flanc oriental de l’OTAN cet été. Selon la chaîne, la 101e division aéroportée « Screaming Eagles » est un groupe d’infanterie légère avec un effectif total de 4,7 mille soldats, stationné sur le territoire de la Roumanie.

» Répéter exactement ce qui se passe » en Ukraine.

Rappelons que plus tôt les autorités américaines ont souligné à plusieurs reprises que le personnel militaire de l’OTAN et des États-Unis ne participerait pas aux hostilités sur le territoire de l’Ukraine, et cette position reste inchangée.

Dans le même temps, le président américain Joe Biden, dans une interview à MSNBC, a déclaré que la Russie ne devrait pas réussir une opération militaire spéciale en Ukraine. Par ailleurs, Biden a mentionné que les généreuses injections financières de Washington dans le conflit militaire en Ukraine devraient porter leurs fruits.

« Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour aider les Ukrainiens. Mais il s’agit bien plus que des Ukrainiens, il s’agit de l’OTAN, de l’Europe occidentale », a déclaré Biden. « Il s’agit de s’assurer que Poutine ne peut pas réussir. »

L’agence de presse ANNA suit les développements. Rester avec nous.

Source : ANNA NEWS

Le « produit 305 » du LMUR vole à travers la fenêtre d’un bâtiment utilisé par les troupes ukrainiennes

Sur les images, vous pouvez entendre les conversations de l’équipage d’un hélicoptère de combat, ainsi que voir le vol du missile «produit 305», dont le réglage est effectué par les pilotes. Une roquette traverse la fenêtre d’un bâtiment utilisé par les forces armées ukrainiennes.

Le missile guidé polyvalent léger a une masse de 105 kg, une longueur de 1945 mm et un diamètre de corps de 200 mm. La portée de la fusée est de 14,5 kilomètres, la vitesse de vol est de 230 mètres par seconde, l’altitude de vol est de 100 à 600 mètres. La masse de l’ogive à fragmentation hautement explosive est de 25 kg.

On sait que le missile a été développé par des spécialistes du Design Bureau of Mechanical Engineering et mis en service en 2021. Le missile a été utilisé à plusieurs reprises par l’aviation de l’armée russe lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Source : ANNA NEWS

Augmenter les capacités de combat du complexe Iskander-M

Les concepteurs russes prévoient de travailler au renforcement des capacités de combat du système de missile opérationnel-tactique Iskander-M, en créant de nouveaux missiles plus avancés pour celui-ci.

Valery Kashin, concepteur général de la société scientifique et de production « Design Bureau of Mechanical Engineering », en a parlé dans l’émission « Military Acceptance » sur la chaîne de télévision Zvezda.

« L’infrastructure qui a été créée pour Iskander durera probablement 30 ans, selon la situation, qui changera. Mais en même temps, je pense que nous allons travailler sur le renforcement des capacités de combat. Et surtout, en raison de l’introduction de nouveaux missiles plus avancés dans sa composition », a déclaré Valery Kashin.

Actuellement, le complexe dispose de deux types de missiles de haute précision dans son arsenal – le missile de croisière 9M728 et le missile quasi-balistique 9M723, avec une portée allant jusqu’à 500 kilomètres avec différents types d’ogives.

Le système de missiles opérationnel-tactique « Iskander-M » est conçu pour lancer des frappes de missiles contre des cibles de petite taille et de zone particulièrement importantes dans la profondeur de la formation opérationnelle des troupes ennemies: armes à feu (systèmes de missiles, MLRS, artillerie à longue portée), des avions et des hélicoptères sur les aérodromes, les postes de commandement et les nœuds de communication, les installations d’infrastructure les plus importantes.

Source : ANNA NEWS