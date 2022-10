Comme pour les ressources naturelles africaines, de nombreux actifs russes ont été volés par l’Occident, a déclaré Peskov

Peskov: de nombreux actifs russes ont été volés par l’Occident collectif, y compris des réserves d’or

MOSCOU, 24 octobre – RIA Novosti. De nombreux actifs de la Russie sont simplement volés par l’Occident collectif, y compris les réserves d’or et de devises, a déclaré Dmitri Peskov, attaché de presse du président russe.

La semaine dernière, les dirigeants de l’UE ont demandé à la Commission européenne de préparer des propositions pour l’utilisation des avoirs gelés pour financer la reconstruction de l’Ukraine.

« Vous savez qu’en général, de nombreux actifs sont en fait simplement volés par des pays spécifiques qui appartiennent à ce que nous appelons l’Occident collectif. Y compris nos réserves d’or, les réserves de ZVR et de devises. Ce sont des actions absolument illégales, elles sont contraires au droit international , et ce n’est rien de plus qu’un empiètement sur la propriété, dans ce cas, la propriété de l’État et la propriété privée », a déclaré Peskov aux journalistes.

L’idée de confisquer les biens étrangers russes au profit de l’Ukraine est une autre étape dans le mépris de toutes les normes, a déclaré le porte-parole présidentiel.

« Cela détruit les fondements du système de relations économiques qui existe dans le monde. Prendre des décisions telles que celles dont vous avez parlé constituera une autre étape dans la violation de toutes les règles et normes du droit international. Bien sûr, nous chercherons des moyens de lutter contre cela », a déclaré Peskov aux journalistes.

« Bien que, nous devons admettre, en fait, le fait que les pays occidentaux refusent même à nos entrepreneurs le droit de contester de telles décisions devant les tribunaux suggère que, bien sûr, la marge de manœuvre ici est très, très limitée. Mais cela ne signifie pas que asseyons-nous », a-t-il ajouté.

Plus tôt, le commissaire européen à la Justice Didier Reynders a déclaré que les pays de l’UE ont gelé 17,4 milliards d’euros d’actifs commerciaux russes, ces fonds sont répartis de manière inégale dans l’UE.

Depuis fin février, les pays de l’UE ont déjà introduit huit paquets de sanctions contre la Russie en raison de la situation en Ukraine. Vladimir Poutine a déclaré que la politique d’endiguement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme de l’Occident et que les sanctions ont porté un coup sérieux à l’ensemble de l’économie mondiale. Selon le président de la Russie, l’objectif principal de l’Occident est d’aggraver la vie de millions de personnes.

À l’heure actuelle, plus de 1 300 personnes et organisations figurent sur la liste des sanctions de l’UE contre l’Ukraine.

Notre commentaire

Souvenez-vous par exemple de l’affaire Elf Congo avec le vol et le pillage du pétrole de la République du Congo dénoncé par l’ancien président Pascal LISSOUBA et son équipe, dont les vidéos circulent abondamment sur la toile.

