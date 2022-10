Huit mois se sont écoulés depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Ces dernières semaines, les lignes de front dans les régions de l’est et du sud ont été en proie à de violentes batailles de position. Dans le même temps, aucune des parties adverses n’a réussi à avancer. Les Forces armées ukrainiennes (FAU) continuent de renforcer leurs positions dans les régions de Kherson, Zaporozhye et Kharkov, tandis que l’armée russe repousse toutes les attaques ukrainiennes dans ces régions, progressant régulièrement dans le Donbass.

Le 24 octobre, le ministère russe de la Défense a signalé que les forces russes avaient repoussé les attaques des FAU dans quatre directions. Les tentatives ukrainiennes de percer les défenses russes dans les directions Kupyansk, Krasny Liman, sud de Donetsk et Nikolayev-Krivoy Rog ont échoué.

Dans la région de Kharkov, les FAU ont lancé plusieurs attaques à la fois. Jusqu’à trois compagnies d’infanterie motorisées des FAU ont tenté d’avancer de leurs positions à l’est de Kupyansk et d’attaquer les forces russes près des colonies de Pershotravnevoye, Orlyanka et Berestovoye. Des sources locales ont rapporté que l’attaque a été menée par des militaires de la 71e brigade ukrainienne de chasseurs, renforcée par deux compagnies des forces d’opérations spéciales. Selon le ministère russe de la Défense, environ 25 soldats ukrainiens ont été tués, un char, cinq véhicules blindés de transport de troupes et quatre camionnettes ont été détruits. Les unités ukrainiennes ont été forcées de reculer vers leurs positions militaires.

Un entrepôt des FAU détruit par l’artillerie russe sur les lignes de front de Kharkov :

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/crkfl.mp4?_=1

Dans la région de Krasny Liman, les FAU continuent de se préparer à une offensive à grande échelle sur la ville de Kremennaya depuis plusieurs directions. Les forces ukrainiennes renforcent leurs positions le long de la ligne Torskoye-Terny à l’ouest de Kremennaya. Parallèlement, ils poursuivent leur tentative de prendre le contrôle du village de Chervonopopovka (Krasnopopovka) situé à 10 kilomètres au nord de la ville et coupent la route entre Kremennaya et Svatovo.

Le 22 octobre, les FAU réussissent à s’approcher de Krasnopopovka, mais les militaires de la 20e armée des forces armées de la Fédération de Russie repoussent l’attaque et regagnent presque toutes les positions perdues.

Le 24 octobre, le ministère russe de la Défense a fait état d’une autre offensive ratée des FAU dans la région. Deux compagnies mécanisées ukrainiennes ont tenté de percer les défenses russes vers le village de Chervonopopovka dans la RPL. Les unités ukrainiennes ont été repoussées par les forces russes, appuyées par l’artillerie et l’aviation. Plus de 20 soldats ukrainiens ont été tués, deux véhicules de combat d’infanterie ont été détruits.

L’armée ukrainienne devrait poursuivre ses attaques afin de prendre le contrôle des hauteurs à l’ouest de Chervonopopoka, ce qui lui permettrait de bombarder délibérément la route stratégiquement importante utilisée pour l’approvisionnement militaire russe dans la région.

Au même moment, le bataillon de la 54e brigade mécanisée séparée des forces armées ukrainiennes a lancé une opération offensive près du village de Belogorovka, situé au sud de Kremennaya. L’opération n’a pas non plus conduit à des gains territoriaux.

Su-25 russe au-dessus des lignes de front de la LPR :

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/LPR-1.mp4?_=2

Il n’y a pas eu de changements significatifs sur les lignes de front en RPD au cours des derniers jours. Des groupes d’assaut russes se battent à la périphérie des villes de Soledar et Bakhmut (Artemovsk).

Après avoir capturé tous les bastions des FAU aux abords du village d’Opytnoe situé à la périphérie sud de Bakhmut, les soldats du bataillon Sparta de la RPD se préparent à prendre d’assaut le village. Les combats se poursuivent dans la zone industrielle de la périphérie est de la ville, où les unités du groupe Wagner sont très actives. Les forces ukrainiennes continuent de se cacher dans les installations civiles des immeubles résidentiels de la ville où elles ont établi leurs positions militaires.

Au sud-ouest de la ville de Donetsk, deux groupes tactiques de compagnie de l’AFU ont attaqué les positions des troupes russes en direction des colonies de Sladkoe et de Vladimirovka en RPD. L’attaque a été repoussée. Selon le ministère russe de la Défense, 25 soldats ukrainiens ont été tués, un char, trois véhicules de combat d’infanterie et deux voitures ont été détruits.

Les forces de la RPD poursuivent les FAU dans la région d’Avdeevka :

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Avd-2.mp4?_=3

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Avd-1.mp4?_=4

Dans les régions du sud, les FAU poursuivent également des tentatives infructueuses pour percer les défenses russes dans plusieurs directions. Après plusieurs grandes opérations ratées, le commandement des FAU compense les pertes et effectue une reconnaissance des positions des forces armées de la Fédération de Russie avant le prochain assaut.

Le 24 octobre, le ministère russe de la Défense, le groupe tactique du bataillon des Forces armées ukrainiennes a attaqué en vain les positions des troupes russes dans les zones des colonies de Bruskinskoye, Pyatikhatki et Trifonovka sur les lignes de front nord de la région de Kherson.

Dans la matinée, deux compagnies des 3e et 8e régiments distincts des Forces d’opérations spéciales d’Ukraine ont tenté de lancer une autre opération de reconnaissance par combat dans la région. Ils ont ensuite été renforcés par des militaires du 17e bataillon de la défense territoriale des forces armées ukrainiennes. Cette colonne a été détectée par le drone russe Orlan-30. L’avion d’attaque Su-25 des Forces aérospatiales russes (VKS), ainsi que des unités d’artillerie, ont frappé à l’accumulation des FAU.

Plus de 80 soldats ukrainiens ont été tués, 11 véhicules de combat blindés et 15 voitures ont été détruits.

Les autorités locales ont affirmé que le groupe d’assaut ukrainien avait été capturé ce matin sur les lignes de front nord dans la région de Kherson. Les détails n’ont pas été donnés.

Au même moment, une autre opération ukrainienne a échoué dans la région du village d’Andreevka. Un groupe d’assaut de la 46e brigade aéromobile distincte des FAU a tenté de prendre pied dans la zone au nord d’Ishchenko. Les troupes russes ont découvert le mouvement du groupe ukrainien et ont lancé une frappe d’artillerie sur les zones d’avance, forçant l’ennemi à battre en retraite.

Pendant ce temps, les FAU bombardent la HPP de Kakhovskaya. Des militants ukrainiens bombardent activement la ville de Novaya Kakhovka dans la région de Kherson. Au total, 19 missiles ont été tirés avec HIMARS et Olkha MLRS. Presque tous les missiles ont été abattus par la défense aérienne, mais trois d’entre eux ont atteint la cible. Il n’y a pas de destructions critiques de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, cependant, les images publiées par les résidents locaux montrent que les frappes visent non seulement les infrastructures de la HPP, mais également les bâtiments résidentiels.

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Kak.mp4?_=5

Les tentatives infructueuses des FAU pour avancer sur les lignes de front et affaiblir les défenses russes se soldent par de lourdes pertes et n’apportent pas le résultat escompté. Les tactiques d’attaques par de petits groupes d’assaut manœuvrables des FAU étaient efficaces lorsque la ligne de défense russe était étirée et qu’il y avait des lacunes. Maintenant, après le retrait russe de plusieurs zones et le renforcement de la ligne de défense, de telles actions sont préjudiciables à l’armée ukrainienne et entraînent de graves pertes.

En conséquence, les autorités de Kiev ont annoncé la poursuite de la mobilisation en Ukraine.

«Les avis de conscription doivent être attendus pour tous les conscrits de moins de 60 ans. C’est-à-dire ceux qui sont passibles du service militaire. Les raids au cours desquels les avis sont émis se poursuivront. Ils peuvent être distribués n’importe où et à n’importe quel moment de la journée », a déclaré le commissaire militaire en chef de la capitale ukrainienne, Yuriy Maksimov, notant que l’armée ukrainienne a besoin de « personnel supplémentaire ».

Les pertes de 8 mois de guerre, alors que le principal facteur de succès de Kiev dans les opérations de défense et offensives était la ressource humaine, conduisent au fait que sans mobilisation totale, la ressource serait épuisée.

