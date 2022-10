Les attaques de militants en Afrique augmentent de 300 % malgré les opérations américaines : rapport

Des troupes du Burkina Faso patrouillent dans la zone du Sahel. (Photo par Reuters)

Un nouveau rapport du Pentagone a montré que les attaques militantes ont augmenté de 300 % en Afrique au cours de la dernière décennie.

Le rapport de septembre du Centre d’études stratégiques pour l’Afrique du Pentagone a montré que la région du Sahel occidental et la Somalie étaient les points chauds du militantisme où la plupart des attaques avaient été menées.

Le rapport ajoute qu’environ 95 % de l’augmentation des attaques de militants ont été perpétrées par des groupes extrémistes affiliés à Daech et à des militants d’al-Qaïda, comme al-Shabab.

« Le record de 2 221 événements violents signalés représente une augmentation de 45% par rapport à la moyenne sur 3 ans de 2018 à 2020 », indique le rapport.

Le rapport intervient des mois après les opérations américaines en cours contre le militantisme dans les régions.

À cet égard, le Commandement africain du Pentagone ou AFRICOM, dont la zone de responsabilité couvre toute l’Afrique à l’exception de l’Égypte, décrit les devoirs de la force comme la promotion de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité régionales, tout en aidant à renforcer les forces de sécurité des nations alliées. Mais il admet également que l’AFRICOM travaillera pour faire avancer les intérêts nationaux américains sur le continent.

L’ancien président américain Donald Trump avait ordonné à l’armée de retirer toutes ses troupes d’Afrique. Cependant, le titulaire a ordonné à l’armée américaine de maintenir une présence permanente en Afrique. L’année dernière, le président américain Joe Biden a autorisé le déploiement de centaines de soldats américains pour « rétablir une petite présence militaire américaine persistante ».

Selon le rapport, les incidents dans la région impliquant des militants ont diminué de 23 % au cours de l’année écoulée. Le rapport a souligné que « la quasi-totalité des 222 événements violents et 313 décès signalés en Afrique du Nord » se sont produits en Égypte et étaient liés à la tenue militante de Daech dans la province du Sinaï, marquant une baisse de 50 % au cours des 3 dernières années.

« Il y a eu des progrès dans la lutte contre les groupes islamistes militants en Afrique, cependant », indique le rapport. Il a souligné la grande variation entre les régions, notant que la violence dans le bassin du lac Tchad et en Afrique du Nord avait « diminué de 33 % et 23 %, respectivement, au cours de l’année dernière ».

Le rapport a également cité une augmentation modérée de la violence liée aux militants au Mozambique, par rapport à un pic signalé entre 2018 et 2020.

L’année dernière, un haut commandant militaire des États-Unis a mis en garde contre ce qu’il a qualifié de « feu de forêt du terrorisme » qui balayait l’Afrique à la fin des jeux de guerre massifs menés par les États-Unis sur le continent.

Les analystes politiques disent que d’une fois n’ayant aucun intérêt militaire stratégique dans le continent ; en un peu plus d’une décennie, les États-Unis ont maintenant une trentaine de bases militaires dispersées à travers l’Afrique.

En attendant, les forces militaires françaises continuent d’opérer dans la région du Sahel.

L’opération française Barkhan, lancée en 2014 pour soi-disant réprimer un soulèvement militant dans la région, se poursuit.

L’année dernière, la France a augmenté de 600 ses effectifs pour son opération Barkhane au Sahel, impliquant plus de 5 000 soldats à son apogée.

