Les troupes russes continuent de détruire de grandes infrastructures en Ukraine || Résultats de la semaine 23.10.2022 + …

Des Ukrainiens de Kyiv, Odessa, Rivne et de la région de Khmelnitsky signalent de nouvelles attaques contre des installations énergétiques. A en juger par la vidéo sur les réseaux sociaux, plusieurs roquettes volent vers Lviv. Le matin du 22 octobre, les forces spatiales russes ont continué à détruire de grandes infrastructures en Ukraine. Selon des experts, dans les vidéos publiées par des habitants de la région de Kyiv, on peut voir des missiles de croisière à lancement aérien russes Kh-101.

On rapporte que des nuages ​​de fumée épaisse sont visibles au-dessus d’Odessa et que l’électricité a été perdue dans les colonies environnantes. De plus, les villes ukrainiennes de Ternopil et Khmelnitsky se sont retrouvées sans électricité.

« A Dnepropetrovsk, ils ont frappé une installation industrielle qui servait à réparer et à restaurer du matériel militaire, à produire des composants pour celui-ci », a déclaré le commandant militaire de Donetsk, Vladislav Yevtushenko.

Huit régions russes, au nom du président Vladimir Poutine, sont transférées en mode de réponse de niveau moyen. Il s’agit de la Crimée, du territoire de Krasnodar, de la région de Belgorod, de la région de Briansk, de la région de Voronej, de la région de Koursk, de la région de Rostov et de Sébastopol. Dans d’autres régions des districts du Sud et du Centre, un régime d’alerte élevée a été introduit. Aussi, selon le décret signé par le chef de l’Etat, le niveau de préparation de base a été introduit dans d’autres sujets de la Fédération. Dans les régions de RPL, RPD, Zaporozhye et Kherson, un régime de niveau maximum de réponse est en cours d’introduction. La défense du territoire y est mise en place et des instances interministérielles de coordination sont créées. Plus tôt, Vladimir Poutine a signé un décret sur l’introduction de la loi martiale dans les nouveaux territoires. Le niveau moyen de réponse implique que les dirigeants des régions « exercent l’autorité pour mener des mesures de mobilisation dans le domaine économique », cela signifie aussi : un régime spécial pour la sortie et l’entrée, des contrôles des véhicules et des restrictions de circulation, une protection accrue de l’ordre public et le contrôle des entreprises stratégiques, ainsi que la réinstallation temporaire des résidents dans des zones sûres avec la mise à disposition obligatoire de ces résidents dans des logements fixes ou temporaires.

Le 17 octobre, un Su-34 s’est écrasé à Yeysk. Le principal département d’enquête militaire de la commission d’enquête russe enquête sur les circonstances. Une affaire pénale a déjà été engagée en vertu de l’article « Violation des règles de vol ou préparation à celles-ci ». Des enregistreurs de bord ont été retrouvés sur les lieux de l’urgence, des échantillons de carburant ont été saisis, des employés de l’aérodrome et des pilotes ont été interrogés, ils se sont éjectés et ont survécu. Pendant ce temps, le nombre de victimes de la tragédie est passé à 13, parmi les morts il y a des enfants. 19 autres personnes ont été blessées. Une hotline a été lancée à Yeysk. Pour toutes questions liées à l’accompagnement des victimes, vous pouvez appeler le 8-(918)-157-90-92. En outre, un centre d’aide a été mis en place à Yeysk. Au Palais de la culture de la ville, des volontaires ont accepté toute la nuit les appels de personnes qui cherchaient des proches. Ceux qui sont prêts à accueillir des familles qui ont perdu leur maison viennent aussi. Les citadins offrent également une autre aide : ils apportent des vêtements chauds et de la nourriture.

Le 21 octobre, les forces armées ukrainiennes ont tiré 12 missiles au passage à niveau de Kherson, 11 ont été abattus par des systèmes de défense aérienne, un est tombé près du pont Antonovsky, rapporte TASS. 10 employés de la chaîne de télévision régionale « Tavria » ont été blessés. Un journaliste et trois proches des employés de la chaîne de télévision sont décédés, a déclaré Alexander Malkevich, membre de la Chambre publique de la Fédération de Russie, qui travaille désormais dans la région de Kherson.

« Un journaliste a été tué, est mort. Trois autres morts sont des proches d’employés de Tavria. 10 personnes [parmi les employés de la chaîne de télévision] ont été blessées à des degrés divers de gravité », a déclaré la source.

Environ cinq autres personnes ont été légèrement blessées et en état de choc pendant le bombardement, a noté Malkevich.

« Une personne est en réanimation, deux sont dans un état grave mais stable. Fondamentalement, tout le monde a des blessures causées par des éclats d’obus », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement de la région de Kherson, Sergei Eliseev, a déclaré que la nature des blessures des victimes suggère que, très probablement, des missiles américains HIMARS avec une ogive à fragmentation ont été utilisés.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas et la Syrie ont rétabli la confiance et renoué avec la coopération. C’est ce qu’a déclaré le chef adjoint du bureau politique du mouvement Khalil Al-Khaya lors d’une conférence de presse après une rencontre avec le dirigeant syrien Bashar al-Assad à Damas, rapporte la chaîne de télévision Al-Mayadeen. Selon lui, les parties ont corrigé des erreurs qui ne correspondent pas au cours de l’opposition commune aux plans israéliens. Plus tôt au cours de la réunion, le président syrien a exprimé son soutien au peuple palestinien, qui « se bat contre l’occupation », et a déclaré la nécessité d’unir les rangs des Palestiniens face aux États-Unis et à Israël, rapporte TASS. Les relations entre le Hamas et le Damas officiel se sont détériorées en février 2012, après que des membres du mouvement se soient rangés du côté de groupes antigouvernementaux qui tentaient de renverser le président Assad.

La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa décision de démissionner le 20 octobre. Elle est restée en fonction pendant seulement 44 jours. Truss restera en fonction jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi. Le politicien a ajouté que l’élection d’un nouveau chef des conservateurs et du pays aura lieu la semaine prochaine. Le règne de Truss a provoqué le mécontentement de la population du royaume en raison des réformes fiscales. Cette politique a conduit à un effondrement des marchés boursiers et obligataires, en raison duquel la livre est tombée à un niveau record.

Ambassadeur de Russie : TOUTES LES COMMUNICATIONS RUSSIE-ÉTATS-UNIS SONT COUPÉES alors que les forces polonaises et américaines se rassemblent à la frontière

Les gars, tout cela est sur le point d’éclater le plus tôt possible ! Vous n’avez pas d’ambassadeur à part entière qui dit des choses comme ça à moins que ce ne soit mortellement sérieux ! Dans ce rapport, vous verrez comment il nous dit que même les communications par canal de secours d’urgence sont interrompues et que c’est ce qui a sauvé le monde de la guerre nucléaire en octobre 1962 ! N’est-il pas ironique qu’EXACTEMENT 60 ans plus tard, les États-Unis et la Russie se regardent de haut mais cette fois, personne ne recule ? La crise des missiles cubains s’est déroulée du 16 octobre au 29 octobre et pendant ces 13 jours, le monde s’est assis au bord de l’Armageddon nucléaire, comme maintenant.

Vous trouverez tout cela et plus encore dans le reportage vidéo d’aujourd’hui. J’inclus également l’article de warnews 247, traduit en anglais pour votre commodité.

L’autoritarisme est au cœur de la «démocratie libérale» capitaliste américaine (avec l’historien Aaron Good)

Une analyse du pouvoir obscur non démocratique et comment le capitalisme libéral et l’autoritarisme ne sont pas opposés ; ils sont inextricablement liés.

Il s’agit de la PARTIE 11 de l’Empire et de la série Deep State Le rédacteur en chef de Multipolarista Ben Norton co-anime avec l’historien Aaron Good et le producteur Seamus McGuinness du podcast American Exception.

