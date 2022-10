Medvedev a annoncé une augmentation multiple de la production d’équipements militaires

Medvedev a annoncé une augmentation multiple de la production de tous les types d’armes en Russie

MOSCOU, 24 octobre – RIA Novosti. La production d’armes et d’équipements spéciaux en Russie a augmenté à plusieurs reprises, a écrit Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, sur sa chaîne Telegram.

« En lisant les analyses de l’ennemi, je suis tombé à plusieurs reprises sur des déclarations selon lesquelles l’équipement militaire et les armes demandés en Russie seront bientôt épuisés. Comme si tout avait été dépensé. N’espérez pas. La production d’armes et d’équipements spéciaux augmente plusieurs fois dans toutes les directions : des chars et des canons aux missiles et drones de haute précision. Attendez ! » a-t-il noté.

Les forces armées russes ont commencé à lancer des frappes de missiles le 10 octobre, deux jours après l’attaque terroriste sur le pont de Crimée, à l’origine de laquelle les autorités russes pensent que les services de renseignement ukrainiens sont à l’origine. Les frappes visent l’énergie, l’industrie de la défense, le commandement militaire et les installations de communication dans tout le pays, de Kharkiv et Kyiv à Lvov et Ivano-Frankivsk.

Depuis, des alertes aériennes sont annoncées chaque jour dans les régions ukrainiennes, parfois dans tout le pays. Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que 30% des centrales électriques du pays avaient été détruites, entraînant des coupures de courant massives.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti