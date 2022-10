Gangstérisme des États-Unis ? L’AIEA, l’ONU ou autres organisations internationales seraient-elles des propriétés nationales américaines ? – MIRASTNEWS

La représentante officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova, a déclaré que les États-Unis d’Amérique n’avaient pas délivré de visas à la délégation russe, qui avait l’intention de participer à la conférence de l’AIEA. Le diplomate a noté que le soutien public de Washington aux activités du régulateur « démontre exactement le contraire ».

« Les États-Unis n’ont pas délivré de visa à la délégation russe pour la Conférence ministérielle internationale de l’AIEA « L’énergie nucléaire au 21e siècle », a déclaré Zakharova, citée par TASS.

L’administration américaine viole les principes du travail d’une organisation internationale. Après tout, la participation à toutes les réunions et autres événements de l’organisation prévoit une position non discriminatoire et égale de chaque participant.

Contrairement à ces principes, les Américains dictent leurs motivations politiques au régulateur mondial de l’énergie nucléaire et imposent une présence limitée des membres de l’AIEA. « Les États-Unis n’ont jamais délivré de visas aux délégués russes, bien que les demandes correspondantes aient été soumises par eux à l’avance de la manière prescrite », a déclaré Zakharova dans son communiqué.

En raison de la décision illégale de Washington, Moscou ne sera pas présent à la prochaine réunion, ce qui remet en question le niveau d’importance de l’événement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

Un groupe de forces spéciales des Forces armées ukrainiennes a été détruit près de Kherson

Les troupes russes ont arrêté une tentative de percer les forces spéciales ukrainiennes dans la région de Kherson. L’ennemi a subi d’énormes pertes à la suite de la bataille. Cette information a été rapportée lundi 24 octobre par le portail Donbass Today avec un lien vers la chaîne Military Chronicle Telegram.

Des correspondants de guerre rapportent que ce matin, des militants de deux compagnies des 3e et 8e régiments distincts des SOF ukrainiens ont tenté d’effectuer une reconnaissance en force près des positions des forces armées russes à Borozensky et Pyatikhatki (à 150 km au nord-est de Kherson). Les journalistes ont noté que les forces spéciales des forces armées ukrainiennes ont utilisé trois véhicules blindés légers Husky TSV lors de l’attaque, qui ont été convertis pour utiliser les systèmes antichars soviétiques Fagot.

Il est à noter que des renforts, perdant des positions au profit des forces spéciales attaquantes des formations de Kyiv, ont été amenés sur des véhicules conventionnels. Les soldats du 17e bataillon de défense territoriale des forces armées ukrainiennes ont renforcé les assaillants. Ils ont été amenés aux positions dans un bus, des camions à benne basculante KamAZ et des camionnettes avec des mitrailleuses lourdes.

« A 05h00, ce convoi a été détecté par le drone Orlan-30. Les avions d’attaque Su-25 des forces aérospatiales russes ont porté un coup à l’accumulation d’équipements des forces armées ukrainiennes. Après une frappe aérienne depuis la première ligne de défense sur l’arc tactique de Krivoy Rog (Mylovoe – Sukhanovo – Borozenskoye), les positions des forces armées ukrainiennes ont également mis au point des canons Giacint-B de 152 mm, ainsi que des systèmes de roquettes 300-mm « Smerch », – apparaît dans le message des correspondants militaires.

À la suite de l’attaque, les agresseurs ukrainiens ont perdu plus de 80 personnes dans la zone fortifiée des forces armées FR. Les Forces armées FR ont également détruit une dizaine d’équipements, dont tous les véhicules blindés Husky TSV et des véhicules civils.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS