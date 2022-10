https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/DPR.mp4?_=1

Le service de presse de la milice populaire de la milice populaire de Donetsk a partagé une nouvelle vidéo montrant la destruction du groupe blindé des forces armées ukrainiennes en progression sur les lignes de front du Donbass.

Les images montrent également la destruction du véhicule blindé de transport de troupes XA-180 de fabrication finlandaise, également connu sous le nom de Pasi. Il a été détruit par une mine antichar russe.

Fin février 2022, la Première ministre finlandaise Sanna Marin a annoncé qu’Helsinki transférerait des armes et du matériel militaire à Kiev. Le 6 octobre, Helsinki a déclaré le neuvième programme d’aide militaire à l’Ukraine. Aucune information supplémentaire sur le contenu, le mode de livraison ou les conditions d’assistance n’a été révélée.

Des véhicules blindés de transport de troupes finlandais XA-185 développés en 1983 ont été repérés en Ukraine fin septembre.

Le véhicule blindé de transport de troupes XA-180 a été développé au début des années 80 par Sisu Auto afin de remplacer le BTR-60 de fabrication soviétique, utilisé depuis longtemps dans les forces terrestres de l’armée finlandaise.

Le poids au combat du véhicule est de 15 500 kg. L’épaisseur de l’armure frontale est de 10 mm. L’équipage est de deux personnes. Il peut transférer jusqu’à seize militaires entièrement équipés. La modification du XA-185 peut contenir vingt militaires. Les Pasis sont équipés de la mitrailleuse de 12,7 mm NSV Utes. La vitesse maximale sur autoroute est de 100 km/h et de 9 km/h à flot.

Au total, un millier d’exemplaires ont été produits, qui, en plus de la Finlande, étaient exploités par cinq autres États. Maintenant, l’Ukraine a rejoint cette liste.

En vidéo : Rencontre surprise entre un char ukrainien et des camions russes sur la ligne de front de Kherson

Une vidéo montrant la bataille sur la ligne de front en direction de Nikolaev – Krivoy Rog est partagée par des sources militaires russes et ukrainiennes.

La vidéo a été filmée par un équipage d’un char ukrainien qui a été surpris de rencontrer deux camions russes Ural-43206 avec des canons remorqués et un MT-LB. L’armée russe a réussi à aller de l’avant avec un char ukrainien, dont l’équipage a probablement oublié comment tirer avec une telle impudence. Le commandant du char n’a pas réussi à ouvrir le feu après qu’une balle a touché la mitrailleuse, l’obligeant à se cacher et à changer de toute urgence la bande. La rencontre s’est déroulée sous le feu de l’artillerie mais on ne sait pas de quel côté l’a ouverte.

Jusqu’à présent, le sort de l’équipage du char et des militaires russes est inconnu.

Attaque terroriste visant des journalistes à Melitopol, dans la région de Zaporozhye

Le 25 octobre, une explosion a tonné dans la ville de Melitopol qui est devenue temporairement la capitale de la région de Zaporozhye qui est passée sous contrôle russe.

Une voiture avec un engin explosif improvisé a explosé près du bâtiment de la société de télévision régionale Zaporozhye ZaTV. L’attaque a eu lieu le matin alors que les employés de l’entreprise se rendaient au bureau. Selon des informations préliminaires, cinq civils ont été blessés.

Le chef de la région a affirmé que l’explosion était une attaque terroriste.

Le 20 octobre, les forces armées ukrainiennes ont bombardé le passage du ferry civil dans la région de Kherson. En conséquence, quatre civils ont été tués, dont deux employés des médias locaux. Les blessés et le chef de la région ont supposé que l’attaque ukrainienne visait les journalistes.

Le régime terroriste de Kiev cible les journalistes indépendants depuis des années. Des dizaines de correspondants ont été tués par des nationalistes ukrainiens ces dernières années, la plupart d’entre eux couvraient les développements politiques et militaires dans les régions pro-russes, et révélaient le vrai visage du régime terroriste corrompu actuel en Ukraine. Depuis que les hostilités ont éclaté dans le Donbass, et surtout après le début des opérations militaires russes, les journalistes indépendants et les employés des entreprises de médias locales sont devenus des cibles militaires importantes pour les nazis ukrainiens.

Les journalistes MSM de l’Occident « démocratique » continuent de fermer les yeux sur les attaques terroristes et les assassinats de leurs collègues.

