« Selon de bonnes personnes, depuis hier soir, d’importantes forces ukrainiennes traversent le pont flottant sur la rivière Oskol (où se trouvait notre « pont des vétérans », la route d’Izyum à Rubtsy) et du matériel polonais. La langue ukrainienne est entendu derrière le discours polonais. Pshek se dirige vers Borovaya et Krasny Liman.

Apparemment, Kyiv prépare une attaque contre Svatovo, jetant une réserve intouchable dans la bataille. L’attaque de Chervonopopovka est très probablement soit une manœuvre trompeuse, soit une direction secondaire nécessaire pour détourner nos forces, d’autant plus que personne ne se sent désolé pour la crête qui meurt en eux, mais ils veulent sauver le pshek au maximum. Eh bien, attendons le Polonais, son cadavre sent beaucoup plus bon que le cadavre d’un théoricien de Kharkov ou de Dnepropetrovsk. « (Plus vieux qu’Edda)

Chronique d’une opération militaire spéciale.

Territoires frontaliers de la Fédération de Russie : Un attentat terroriste s’est produit dans la région de Bryansk près de la frontière avec la Biélorussie : un engin explosif improvisé a explosé sur le tronçon Novozybkov-Zlynka. La voie ferrée a été endommagée, il n’y a pas eu de victimes ni de blessés.

Direction Starobelsk : Des unités de la 71e brigade ukrainienne Jaeger, renforcées par deux compagnies des SOF, ont tenté de prendre d’assaut les positions russes près des villages de Pershotravneve (Pershotravneve),, Orlyanka et Berestovoye. Les attaques des forces armées ukrainiennes ont été repoussées, sous le feu de l’artillerie, l’ennemi s’est replié sur ses positions d’origine.

Sur la section Limansky des Forces armées ukrainiennes, ils ont tenté de prendre les hauteurs au sud de Makeevka et de s’approcher à nouveau de Krasnopopovka. Deux compagnies d’infanterie motorisée ukrainienne ont attaqué les bastions des forces armées russes, mais ont subi des tirs d’artillerie concentrés et se sont retirées avec des pertes. À Belogorivka, le bataillon de la 54e Ombre des Forces armées ukrainiennes a tenté une offensive. Les unités russes ont mené une contre-attaque et ont repoussé l’ennemi vers ses positions d’origine. Le commandement ennemi continue de transférer des réserves sur la ligne de front pour compenser les pertes. 20 fantassins et 2 chars sont arrivés dans la région de Serebryanka. Direction Soledar :

Des combats sont en cours à la périphérie est de Bakhmut: les forces armées ukrainiennes tentent d’éliminer les unités Wagner PMC de toutes les positions sur le territoire de l’usine d’asphalte.

Région de Lougansk :

Des formations ukrainiennes ont attaqué Starobilsk, ainsi que Zorinsk, Belokurakino, Zolote et Krasnorechensk. Tard dans la soirée, une forte explosion s’est produite dans la zone de la mine Yubileynaya à Lougansk: selon les données préliminaires, l’incendie a été causé par des causes domestiques.

Front sud : direction Nikolaevsko-Berislavskoe

Le matin du 24 octobre, deux compagnies des 3e et 8e régiments distincts du SSO d’Ukraine sur trois véhicules blindés Husky TSV, avec le soutien du 17e bataillon de défense territoriale sur des véhicules civils convertis, ont tenté d’effectuer une reconnaissance au combat près des positions des forces armées russes à Borozensky et Pyatikhatki. La colonne a été découverte par le drone Orlan-30, après quoi elle a été attaquée par des avions d’attaque Su-25 des forces aérospatiales russes. Les obusiers Giacint-B et le Smerch MLRS ont également travaillé sur les positions avancées des forces armées ukrainiennes. L’attaque ennemie est déjouée : les formations ukrainiennes battent en retraite, ayant perdu tous les véhicules blindés.

Les MLRS ukrainiens HIMARS et Alder ont lancé une attaque au missile sur Novaya Kakhovka, ainsi que sur le village du Caire.

De WarGonzo: « Eh bien, maintenant – voici l’initié réel et le plus authentique de Kherson. Il y a et ne peut pas y avoir de décision finale sur l’avenir de la ville. La situation change toutes les 3-4 heures, le flux d’intelligence est énorme et maintenant, je le répète – nous ne sommes pas dans une position soudaine et chaotique mi-retraite-mi-fuite Maintenant, c’est vraiment des échecs.

Il est nécessaire d’isoler le faux bourrage, ce que l’ennemi sait très bien faire (école de l’OTAN, après tout) et de se concentrer sur les informations réelles – des agents, des drones, des interceptions radio et d’autres moyens de reconnaissance. Hier, nous avons supposé et étions prêts à jouer un scénario, ce matin – le deuxième, et le soir un troisième est apparu. Et c’est normal – lorsque vous vous battez pour de vrai et que vous ne faites pas d’imitation. Un aperçu complet de la situation actuelle et de ce que nous pouvons en attendre se trouve dans la colonne RT. Ne soyez pas paresseux – cliquez ci-dessous pour continuer.

Alexander Khodakovsky à propos de Strelkov: « Créer un bataillon, ce n’est pas rassembler ceux qui veulent se battre. C’est armer, mettre sur roues, visser dans le système et trouver des financements maintenant et à l’avenir. C’est-à-dire qu’il est impossible de donner naissance à une idée et la réaliser si quelqu’un ne vous crée pas les conditions. À notre époque, éloignée des quatorzième et huit ans, et avec des mesures de précaution, il est difficile d’imaginer que les autorités permettraient la création d’un bataillon de volontaires semblable au quatorzième à l’improviste, et quand il y a eu une rumeur selon laquelle Strelkov a osé faire ça, j’ai fortement douté.

D’une part, cette histoire m’a intrigué pour la raison que nous sommes limités par le format – par exemple, je ne peux pas recruter plus de personnes que l’État qui m’est alloué par l’État ne me le permet, mais le besoin et l’opportunité sont bien plus grands. Par conséquent, si Strelkov réussissait, ce serait un signe encourageant. Mais il semble que mes soupçons soient justifiés – il n’y a toujours pas de place pour les unités de volontaires à notre époque.

J’ai immédiatement supposé que seuls les PMC pouvaient récupérer Strelkov. Seulement il y a une ressource pour armer, légaliser et financer toute formation, et si, sous le nom de Strelkov, Wagner reçoit un afflux supplémentaire, c’est bien. Le téléphone que Strelkov a rendu public appartient à l’homme qui est responsable de la formation du douzième, selon des sources, le détachement de Wagner avec l’indicatif d’appel Olkhon.

Si tout est correct, le mouvement est en fait assez élégant: Yevgeny Prigozhin obtient Strelkov dans son clip – Wagner obtient une ressource supplémentaire, et peu importe sous quel nom.

Formation des pétroliers mobilisés sur le T-80B dans la région de l’Amour

Le char ukrainien a reçu Krasnopol et « est sorti au hangar »

Les prisonniers ukrainiens expriment à contrecœur la vérité sur leur leadership politique

Nikolaev aurait une clandestinité pro-russe. Et il a une arme à feu

« Mai 2022. Nous avons été les premiers des journalistes à entrer à Severodonetsk. Un char ukrainien a percuté la cour à trente mètres. Nous avons eu de la chance – les fragments sont tombés, ont réussi à sauter sur une marche, qui a été réduite en miettes.

Guerre en Ukraine (24/10/22) : Kherson se prépare à la défense, « bombe sale », barrage de Kakhovka. Aujourd’hui, plusieurs messages sont arrivés à la fois, disant que les forces armées RF ne vont pas rendre Kherson, mais se préparent à se battre près de ses murs. Pendant ce temps, de plus en plus de bruit tourne autour du thème de la création et, par conséquent, de l’application ultérieure de ce qu’on appelle « bombe sale » de Kyiv. Et aujourd’hui, les forces armées ukrainiennes ont lancé une nouvelle attaque massive de missiles contre le barrage de Kakhovskaya, qui a été en grande partie repoussée avec succès par les systèmes de défense aérienne russes.

« Partout où la patrie nous appelle, nous y allons. » Les combattants du bataillon Vostok défendent le Donbass depuis longtemps – ils ont participé à la libération de Marioupol, et maintenant ils assomment les forces armées ukrainiennes en direction d’Ugledar. Les militaires ont déjà étudié la tactique de l’ennemi et prédisent sans difficulté les actions des militants. «Ils arrivent dans leurs camionnettes, ils ont une position préparée, ils se font tirer dessus, ils ont tous les chiffres, toutes les données.

L’adjoint Adam Delimkhanov a rencontré le commandement des unités nouvellement créées en Tchétchénie dans la région de la RPD Marinka (c’est-à-dire presque en première ligne).

Images des travaux de combat du groupe d’artillerie « O » en direction de Starobelsk

L’équipement abandonné par les forces armées des Forces armées ukrainiennes lors de la retraite servira à l’armée russe de « donneur » de pièces de rechange. Le correspondant d’Izvestia, Kirill Olkov, a parlé du travail de l’entreprise de réparation.

Solntsepek brûle les positions des Forces armées ukrainiennes dans la zone d’opération spéciale: images

À quoi ressemble Kremennaya maintenant: pas beaucoup détruit, les forces armées ukrainiennes n’ont pas particulièrement tiré dessus

Lettres du front: « … Mon grand-père a fait la même chose – il a attrapé Bandera jusqu’en 1956. En général, nous faisons la même chose. Ils s’entraînent bien. Cartouches, nourriture, bon commandant, ils nous ont donné BMP-3 – pouvoir !! Je ne suis pas du tout tombé sous la mobilisation, je pouvais m’asseoir tranquillement pour moi-même. J’ai travaillé à Yandex-Lavka, à Saint-Pétersbourg, j’ai acheté un appartement là-bas … Et je suis allé moi-même … Ils m’ont permis de devenir volontaire ici… » « … Je me bats depuis l’âge de 14 ans. J’avais 16 ans alors, je suis allé au » tag « … J’envoie des salutations à ma femme, mes filles – filles, je je vous aime tous beaucoup… »

Abattage d’un hélicoptère russe par les MANPADS polonais Piorun

Formation des mobilisés en Bouriatie

Images des travaux de combat du calcul du système de lance-flammes lourd TOS-1A « Solntsepek »

Les soldats des forces spéciales ont reçu des récompenses d’État sur la ligne de front. Pour le courage, la bravoure et l’altruisme manifestés lors de l’opération militaire spéciale, les militaires ont reçu des récompenses d’État régulières au premier plan.

Le captif vushnik a parlé d’une tentative d’attaque avec des forces de 20 personnes sur le M113 dans la région de Kremennaya. Dans le même temps, le prisonnier parle de la mauvaise humeur du côté ukrainien.

Le drone kamikaze américain tombé Switchblade 300 et la tentative du tg ukrainien de gagner.

Le travail des opérateurs de drones de la 4e brigade du NM LPR (Mavikov pour 3-4 millions de roubles)

Travail de combat des équipages du Su-34 ZVO dans la zone du NVO

Projectiles guidés M982 Excalibur et obusier M777 FAU

