Colonel de police RPL Kiselev: les forces armées ukrainiennes ont reçu un coup écrasant dans la région de Kremennaya

MOSCOU, 25 octobre – RIA Novosti. L’armée russe a porté un coup écrasant aux unités ukrainiennes qui ont fait irruption à Kremennaya, a déclaré le colonel de police de la République populaire de Lougansk Vitaly Kiselev sur Channel One.

Selon lui, la défense dans la région de Kremennaya et Svatovo est « intelligemment coordonnée », l’armée russe y montre un exemple d’héroïsme.

« L’armée russe a porté un coup écrasant aux troupes mercenaires qui tentaient d’entrer sur nos territoires. <…> Par interception radio, par le fait que des prisonniers ont été faits <…> il a été révélé de quelle direction viendrait cette percée à grande échelle. Et bien sûr, nos unités étaient déjà prêtes pour cela. <…> En conséquence, plus de dix pièces d’équipement ont été touchées, le personnel a été dispersé et détruit », a déclaré Kiselev.

Il a ajouté que, malgré les pertes subies, l’ennemi n’abandonnera pas les tentatives de percer les défenses dans cette direction.

Plus tôt, les correspondants de RIA Novosti ont rapporté que les ingénieurs du groupe de forces russe « Brave » renforçaient la ligne de défense Svatovo-Kremennaya et installaient des barrières de chars.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

L’armée russe a repoussé toutes les attaques des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson

Ministère russe de la Défense: toutes les attaques des Forces armées ukrainiennes dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog ont été repoussées

MOSCOU, 25 octobre – RIA Novosti. Les forces armées russes ont repoussé toutes les attaques des troupes ukrainiennes dans la région de Kherson, détruisant jusqu’à 130 soldats ennemis en une journée, a indiqué le ministère de la Défense dans un rapport sur le déroulement d’une opération militaire spéciale daté du 25 octobre.

« Dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, l’ennemi, utilisant deux groupes tactiques de compagnie, a attaqué en vain les positions de nos troupes en direction des colonies d’Ishchenko et Bruskinskoe, région de Kherson. Toutes les attaques ont été repoussées. À la suite de l’incendie dommages des troupes russes, jusqu’à 130 militaires ukrainiens, trois chars, neuf véhicules blindés de combat et 11 véhicules », indique le document.

Dans la direction de Kupyansk, les forces armées ukrainiennes ont attaqué les positions russes sur un front étroit avec les forces d’un groupe tactique de bataillon dans la région de Kuzemovka. L’artillerie a repoussé l’ennemi vers ses positions d’origine, plus de 30 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés et deux camionnettes ont été détruits.

« Dans la direction Krasno-Limansky, à la suite des actions actives des troupes russes, plus de 120 militaires ukrainiens, trois chars, deux véhicules de combat d’infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes, trois camionnettes et une voiture ont été détruits en une journée », a ajouté le ministère de la Défense.

L’aviation russe, les troupes de missiles et l’artillerie ont frappé quatre postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Nikolaev, ainsi qu’en RPD, un parking pour hélicoptères, 68 unités d’artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 182 districts.

L’aviation opérationnelle et tactique des forces aérospatiales russes a abattu un MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne près du village de Kalouga, dans la région de Mykolaïv.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». La tâche des forces armées est de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

Au Kremlin, le 30 septembre, une cérémonie a eu lieu pour signer les accords d’admission des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson en Russie sur la base des référendums qui y ont été organisés.

