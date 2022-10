Le département d’État s’est dit préoccupé par l’alliance entre la Russie et l’Iran

Photo: Izvestia / Pavel Bednyakov

L’approfondissement de la coopération entre la Russie et l’Iran inquiète les États-Unis. Cela a été annoncé le 25 octobre par la sous-secrétaire d’État adjointe aux affaires du Moyen-Orient, Jennifer Gavito.

« Nous sommes préoccupés par l’approfondissement de l’alliance russo-iranienne, comme en témoignent les récentes livraisons de drones iraniens utilisés par la Russie pour détruire des infrastructures civiles en Ukraine« , a-t-elle déclaré lors d’un séminaire au Conseil de l’Atlantique.

Elle a noté que les États-Unis ne quitteront pas le Moyen-Orient et chercheront à désamorcer avec l’Iran, mais arrêteront les activités qu’ils considèrent comme déstabilisantes.

« Le président Joe Biden est déterminé à travailler avec des alliés et des partenaires pour contenir et contrer les activités déstabilisatrices de l’Iran. Les menaces iraniennes contre le personnel américain en Irak ou ailleurs ne seront pas tolérées. Et, comme nous l’avons démontré, nous réagirons en cas d’attaques contre notre peuple ou nos intérêts », a déclaré Gavito.

Le 16 octobre, le Washington Post a rapporté que l’Iran fournirait un lot de drones et de missiles balistiques sol-sol à la Russie. La publication a également indiqué que les premiers drones iraniens pouvant être utilisés dans l’opération spéciale pour protéger le Donbass sont arrivés en Russie le 19 août.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié ces informations et a noté que le Washington Post avait récemment publié de beaucoup de bourrage d’informations.

Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, a noté que les accusations occidentales contre l’Iran pour avoir prétendument exporté des drones vers la Russie sont une autre vague de désinformation.

Le représentant permanent de l’Iran auprès de l’ONU, Amid Saeed Iravan, a également nié les accusations de fourniture de drones.

À son tour, le Conseil de l’Union européenne a adopté des sanctions contre l’Iran en rapport avec le soutien militaire que le pays aurait fourni à la Russie. Après l’UE, les autorités britanniques ont élargi la liste des sanctions pour la Russie et l’Iran.

https://iz.ru/video/embed/1415200

Le 24 février, la Russie a lancé une opération spéciale pour protéger le Donbass. La décision a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région à la suite des bombardements de l’armée ukrainienne.

Notre commentaire

Pourquoi l’Iran devrait-il faire des cadeaux géopolitiques et géostratégiques aux États-Unis alors que ces derniers sont l’un de leurs pires ennemis depuis des décennies? Quels gains l’Iran tirerait-il de la coopération avec les tenants de l’unipolarité alors que la voie vers la multipolarité est grandement ouverte et le servirait beaucoup plus?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia

