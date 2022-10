Câble Internet coupé en France affectant trois réseaux mondiaux

PDG de Zscaler : la coupure de câble Internet « majeure » ​​dans l’UE était un « acte de vandalisme »

Une entreprise de cybersécurité tente d’atténuer les dommages qui perturbent la connectivité Internet en Europe et aux États-Unis et en Asie. Le câble sectionné a depuis été réparé.

Jay Chaudhry, PDG de Zscaler

Le directeur général de Zscaler, Jay Chaudhry, qualifie un câble à fibre optique coupé dans le sud de la France d' »acte de vandalisme » ressenti par les internautes du monde entier.

Dans un avis en ligne publié mercredi, Zscaler, la société de cybersécurité basée à San Jose, en Californie, a d’abord mis en garde contre des problèmes Internet dus à une ligne de fibre coupée dans le sud de la France.

« Nous sommes au courant d’une coupure de câble majeure dans le sud de la France qui a eu un impact sur les principaux câbles sous-marins avec une connectivité vers l’Asie, l’Europe, les États-Unis et potentiellement d’autres parties du monde », a rapporté Zscaler. « En raison de la coupure de câble, les clients peuvent perdre des paquets et / ou voir la latence pour les sites Web et les applications qui traversent ces chemins impactés. »

L’alerte en ligne a ajouté : « Zscaler a effectué des ajustements de routage dans la mesure du possible pour contourner le problème, mais dans certains cas, nous voyons le chemin inverse des fournisseurs d’applications/de contenu qui est sous le contrôle des fournisseurs d’applications/de contenu traverse toujours les chemins concernés.”

Ensuite, l’avis de mercredi faisait allusion à des développements potentiellement plus inquiétants : « Sur la base des informations dont nous disposons, les autorités locales enquêtent et les équipes de réparation sont sur les lieux mais ne peuvent pas accéder au site tant que la police n’a pas terminé sa collecte de preuves ».

Mercredi soir, Chaudhry de Zscaler s’est rendu sur LinkedIn et a été encore plus direct : « Cette coupure de fibre était un acte de vandalisme et a touché au moins trois systèmes de câbles. »

Il a ajouté que « notre enquête a identifié que les problèmes résultaient d’un câble à fibre optique coupé à Marseille, en France » et que l’incident était « unique » pour deux raisons.

Tout d’abord, il a déclaré que « Zscaler a détecté la coupure de fibre et a publié un avis de confiance bien avant tout le monde (https://lnkd.in/eAtg4E52). Étant donné que Zscaler contrôle le réseau, nous avons été en mesure de rediriger le trafic et d’atténuer le problème pour nos utilisateurs mondiaux. »

Chaudhry semblait perplexe que l’incident ne reçoive pas plus d’attention. « Il est intéressant de noter que, bien que nos partenaires de télécommunications aient reconnu l’événement en privé, cet événement n’a pas été largement repris, même au moment d’écrire ces lignes », a-t-il écrit sur Twitter.

Le deuxième aspect « unique » du câble coupé, écrit Chaudhry, est qu’il a été causé par un « acte de vandalisme ».

Chaudhry n’a pas donné plus de détails, mais ses commentaires interviennent à un moment où l’Europe s’inquiète de plus en plus d’un éventuel sabotage des infrastructures du continent.

En effet, beaucoup soupçonnent la Russie d’être à l’origine des récentes fuites majeures découvertes dans les gazoducs qui relient la Russie à l’Europe sous la mer Baltique.

Au cours des dernières 24 heures, on craignait que la ligne de câble coupée en France ne soit connectée à un «câble sous-marin» sous-marin coupé au large des côtes du nord de l’Écosse. Mais The Record, une publication de la société de cybersécurité Recorded Future, rapporte que la ligne a été coupée par un bateau de pêche.

Mais dans une mise à jour de publication d’avis, la société a écrit jeudi qu’une équipe des opérations de Zscaler a confirmé que l’un des trois liens perturbés « a été corrigé et nous avons observé une baisse de la perte de paquets et de la latence pour certaines destinations ».

La mise à jour s’est terminée: « Nous continuerons de surveiller et de mettre à jour tout changement de la situation. »

Dans une interview avec CRN jeudi après-midi, Misha Kuperman, vice-président senior des opérations cloud mondiales chez Zscaler, a déclaré que l’incident de coupure de câble s’était en fait produit dans la ville française d’Aix-en-Provence, située juste au nord de Marseille.

Le câble terrestre se connecte finalement aux lignes sous-marines qui gèrent le trafic Internet avec d’autres pays, a-t-il déclaré.

Jeudi après-midi, les liaisons vers trois câbles sous-marins ont toutes été réparées, a déclaré Kuperman.

Quant à la cause du câble fixe coupé, Kuperman a déclaré que les médias locaux français et européens rapportaient que l’incident était un « acte de vandalisme ». Les opérateurs de télécommunications locaux rapportent la même chose en privé, a déclaré Kuperman.

Il a dit qu’il n’y avait « pas encore de preuves » de qui aurait pu couper « l’infrastructure très sensible ».

Nos interrogations: Et si les européens refusaient de regarder le vérité en face ? La Russie aurait-elle intérêt à voir ces câbles coupés ? Les responsables de ces actes ne peuvent-ils pas se trouver parmi les membres de l’OTAN ? Pourquoi écarter systématiquement cette éventualité comme pour les Nord Stream ? A qui profite réellement ces crimes ? Quels seraient les objectifs poursuivis ?

JAY FITZGERALD

20 octobre 2022, 14 h 09 HAE

https://www.crn.com/news/security/zscaler-ceo-major-eu-internet-cable-cut-was-act-of-vandalism-

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News