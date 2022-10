CE MESSAGE (MATÉRIEL) EST CRÉÉ ET (OU) DISTRIBUÉ PAR UN MÉDIA ÉTRANGER EXERÇANT LES FONCTIONS D’UN AGENT ÉTRANGER ET (OU) UNE ENTITÉ MORALE RUSSE EXERÇANT LES FONCTIONS D’UN AGENT ÉTRANGER.

Les scientifiques sont critiqués non seulement pour des erreurs qui pourraient provoquer une pandémie, mais aussi pour leur soif de nouvelles expériences dangereuses avec le coronavirus.

Il semble que le blâme pour l’histoire avec Covid ne puisse plus être imputé aux seules chauves-souris. © Photo par IA Rosbalt, Nikita Strogov

Cerberus, une nouvelle variante du coronavirus, ainsi nommée pour sa plus grande contagiosité que l’Omicron dont il est issu, peut nous faire à nouveau peur de la Covid. Le fait que la Russie ait déjà détecté des cas de Cerbère (BQ.1.1) et d’un autre type de virus émergent avec l’indice BQ.1 a été annoncé mercredi par la chef du Rospotrebnadzor Anna Popova.

Malgré la contagiosité plus élevée, les nouvelles variétés du virus ne provoquent pas de nouvelles manifestations cliniques de Covid chez l’homme. Sur cette base, Popova espère que la couche immunitaire formée dans la population « aidera à éviter les pics brusques » de l’incidence. En ce qui concerne les méthodes de protection, les principales sont encore appelées port de masques dans les endroits bondés, mains propres et immunité saine.

Pendant ce temps, en Europe, où « cereber » a commencé à faire mal plus tôt, ils se préparent à une nouvelle vague d’épidémie. Là-bas, les médias écrivent qu’un certain nombre de mutations ont été trouvées dans le génome BQ.1.1 qui permettent de contourner l’immunité, à la fois formée par les vaccins existants et survenant après une maladie.

Coïncidence ou non, l’apparition en Russie d’une nouvelle souche dangereuse de Covid a coïncidé avec la reprise de la discussion selon laquelle la pandémie pourrait être causée par un oubli des scientifiques. Un débat houleux à ce sujet a commencé au printemps 2020, lorsque le coronavirus est devenu un problème mondial. Ensuite, certains experts ont avancé la version selon laquelle le premier foyer de la maladie, qui s’est produit dans la ville chinoise de Wuhan, aurait pu être causé par une fuite d’un laboratoire scientifique qui s’y trouvait. Mais au fil du temps, de plus en plus d’autorités scientifiques ont commencé à déclarer avec confiance l’origine naturelle du virus, et ceux qui n’étaient pas d’accord avec cela ont commencé à être appelés alarmistes et théoriciens du complot.

Et maintenant, un scientifique s’est à nouveau présenté qui n’a pas peur de dire que le coronavirus a très probablement été développé en laboratoire. Une telle déclaration du chercheur allemand Valentin Bruttel, en référence à la chaîne N-tv, a été citée par de nombreux médias dimanche dernier.

« Combinés à d’autres preuves moléculaires, nos résultats montrent que ce virus est à 99,9% d’origine humaine, probablement une copie manipulée d’un virus naturel », déclare Bruttel. Plus précisément, les laboratoires qui modifient génétiquement ces virus assemblent d’abord le matériel génétique à partir des éléments constitutifs individuels de l’ADN. Dans le même temps, des traces caractéristiques subsistent à proximité des jonctions de ces blocs. C’est cette « empreinte digitale » qui se trouve dans le génome du SRAS-CoV-2, explique un scientifique allemand.

Et encore plus tôt, la commission sur le coronavirus de la revue médicale britannique Lancet a publié un rapport basé sur deux ans de travail, dans lequel elle a déclaré qu’elle n’excluait pas son origine de laboratoire. À cet égard, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’elle continuerait à rechercher la source de l’origine du virus SARS-CoV-2, écrit RIA Novosti

Bien sûr, l’étude de Bruttel peut être réfutée, mais elle n’affirme rien de fondamentalement impossible. Il y a déjà eu des précédents : en 2004, c’est une fuite de l’Institut chinois de virologie de Pékin qui a conduit à l’infection de plusieurs personnes par le Sras.

Encore plus alarmante était la nouvelle selon laquelle les scientifiques peuvent désormais poursuivre les expériences avec le coronavirus, malgré toutes les conséquences désastreuses que la pandémie a causées.

Le 17 octobre, la société de médias américaine STAT a publié une enquête révélant qu’une expérience avait été menée au Laboratoire national des maladies infectieuses émergentes de l’Université de Boston pour créer un hybride de « omicron » et de la souche originale (« Wuhan »). De plus, si la maladie causée par l’omicron se produisait chez la souris sous une forme bénigne, la mortalité due au nouveau virus artificiel était de 80 %.

La discussion la plus chaude en même temps tournait autour de la question de savoir si une étude aussi dangereuse avait été menée avec la connaissance et la permission des autorités. L’Université de Boston affirme que son laboratoire est correctement certifié et approuvé non seulement par le comité interne de biosécurité, mais également par la Boston Public Health Commission. Cependant, les enquêteurs écrivent que cela ne suffit pas – un « feu vert » est nécessaire de la part de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par le célèbre spécialiste des maladies infectieuses Anthony Fauci.

Emily Erbelding, chef de la division de microbiologie et des maladies infectieuses du NIAID, a déclaré que les demandes de subvention initiales soumises par l’équipe de l’Université de Boston n’indiquaient pas qu’elles souhaitaient faire ce travail particulier. Selon elle, le groupe est également resté silencieux sur le fait que ses expériences pourraient faire augmenter l’agent pathogène. En réponse, l’Université de Boston a officiellement contesté toutes les affirmations selon lesquelles la recherche sur son territoire aurait créé un virus plus dangereux que celui qui existait auparavant.

Quoi qu’il en soit, l’affaire est loin d’être close, et plus d’un tour peut s’y dérouler. Il y a déjà une réaction dans notre pays – le 26 octobre, Rospotrebnadzor a publié une déclaration selon laquelle il ne voit aucun risque pour les Russes en relation avec les événements de Boston.

« Dans le même temps, le fait même de mener de telles études, qui, à la suite de modifications génétiques du virus, conduisent à une augmentation de sa pathogénicité, relève d’une évaluation distincte par la communauté scientifique et experte », Anna Popova a noté, ajoutant que la création d’une telle variante du virus est nécessaire pour vérifier le respect de la Convention sur les armes biologiques et à toxines.

Mikhaïl Makarov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : rosbalt.ru