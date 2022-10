Chroniqueur d’Al-Mayadeen : le déploiement des troupes américaines en Roumanie ouvre la voie à la Troisième Guerre mondiale

Les « Screaming Eagles » ont apporté une guerre majeure en Europe sur leurs ailes, dit un chroniqueur arabe. Le déploiement de cette unité militaire américaine en Roumanie marque le début de la Troisième Guerre mondiale, que les États-Unis ont planifiée de longue date.

Source : Sputnik © Vladimir Astapkovitch

(image d’icône)

Pour la chaîne d’information panarabe Al Mayadeen, la réponse à la question sur le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale est claire. Un chroniqueur de la station estime que cela a déjà commencé. Les États-Unis avaient planifié depuis longtemps une guerre mondiale destinée à affaiblir la Russie, la Chine et l’Europe. Washington a maintenant commencé cette guerre avec le stationnement de l’unité d’élite Screaming Eagles en Roumanie près de la frontière ukrainienne. Le chroniqueur d’Al Mayadeen explique :

« La réponse à la question de savoir quand la Troisième Guerre mondiale commencera est : ‘Elle a déjà commencé’. Ce n’est pas un hasard si la 101e division aéroportée, les Screaming Eagles, est déployée en Europe de l’Est. Il s’agit du déploiement de 4 700 soldats américains de ses propres rangs sous prétexte de participer à un exercice militaire sans précédent. De plus, le commandant divisionnaire s’est dit prêt à survoler le territoire ukrainien en cas d’escalade du conflit.

Selon l’auteur, les États-Unis et le Royaume-Uni jouent un scénario spécifique dans lequel ils atteignent leurs principaux objectifs d’affaiblissement de la Russie, de la Chine et de l’Europe :

« Ce qui importe aux États-Unis et au Royaume-Uni, c’est la fragmentation ou l’affaiblissement de la Russie et la destruction de l’économie européenne, la délocalisation du capital industriel et commercial vers les États-Unis. »

Il a déjà été signalé que les Screaming Eagles de la 101e division aéroportée de l’armée américaine seraient déployés en Europe pour la première fois en près de 80 ans. Les commandants de l’unité ont déclaré à CBS News qu’ils étaient venus défendre l’OTAN. « S’il y a une escalade militaire ou une attaque contre l’OTAN, ils sont prêts à traverser la frontière et à envahir l’Ukraine », lit-on dans la devise.

Surnommée les Screaming Eagles, la division aéroportée légère est formée pour atteindre n’importe quel champ de bataille partout dans le monde en quelques heures. Selon les médias, un total d’environ 4 700 soldats de la 101e division aéroportée ont été transférés de Fort Campbell, Kentucky, en Roumanie pour « renforcer le flanc sud-est de l’OTAN ».

« La division est plus proche de la frontière ukrainienne que les autres unités américaines. Les troupes surveillent de près les actions de l’armée russe en Ukraine », a déclaré le colonel Edwin Mattaides, l’un des commandants des Screaming Eagles.

Certains experts russes voient le transfert de l’unité américaine en Roumanie différemment des experts arabes. Ilya Kramnik, chercheur à l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales de l’Académie russe des sciences, a déclaré au journal Moskovsky Komsomolets le 23 octobre :

« À mon avis, cela n’a aucun sens de déployer des soldats américains en Ukraine. Il n’y a plus de tâches pour eux maintenant que les Ukrainiens dans ce conflit ne peuvent pas résoudre avec leurs propres forces. Les forces armées ukrainiennes sont plus que suffisantes pour leur taille actuelle. Si nous imaginons une situation où l’Ukraine s’effondre soudainement et tout cela est en mouvement, alors il est hypothétique que l’OTAN essaie d’occuper certaines parties occidentales de l’Ukraine, mais jusqu’à présent, rien ne prouve qu’un tel scénario soit possible. Pour Kramnik, il s’agit avant tout « d’une sorte de démonstration interne à l’OTAN des possibilités de soutenir les alliés ». Il s’agissait avant tout de la Roumanie, qui borde directement la zone de conflit.

« Si un joueur a de mauvaises cartes, les enjeux sont augmentés », a déclaré Alexei Muсhin, directeur du Centre d’information politique de Russie. Dans une interview avec le service russe RT, il a expliqué que l’Ukraine « n’est apparemment pas dans la position glorieuse décrite dans les médias occidentaux. C’est pourquoi les États-Unis essaient d’impressionner la partie russe en utilisant leurs muscles », explique l’expert.

D’autre part, Vladimir Bruter, politologue à l’Institut international d’études humanitaires et politiques, estime que les informations sur le déploiement de la 101e division aéroportée de l’US Air Force en Roumanie confirment indirectement l’intention de Washington de s’engager dans une attaque armée directe dans le conflit avec la Russie. Bruter a expliqué :

« D’un point de vue militaire, l’armée américaine est prête depuis longtemps à franchir une telle étape, mais la décision politique n’a pas encore été prise. Pour les États-Unis, il est important qu’en cas d’évolution défavorable de la situation, la Russie ne prenne pas le contrôle de toute l’Ukraine. Cependant, la 101e Division ne suffit pas pour participer à des opérations plus vastes, il suffit d’arrêter une éventuelle avancée des troupes russes pendant un certain temps et de gagner du temps pour les forcer à négocier, c’est plus un élément de chantage qu’une véritable projection de force militaire. »

EN SAVOIR PLUS

Connexes – Médias : Les États-Unis déploient une division en Europe prête à entrer sur le territoire ukrainien

Le livre ci-dessus de 804 pages avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, analyse, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec la plus grande précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales nécessaires et suffisantes pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Il s’interroge sur les conséquences sur l’humanité et son environnement. Pour l’Afrique, il a été dédicacé, remis et transmis par les voies officielles les plus autorisées au Président de la République du Cameroun, Doyen des Chefs d’État africains, son excellence Paul BIYA. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou Whatsapp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement le montant en précisant vos coordonnées, pour recevoir votre exemplaire. Les stocks existent.

Jean de Dieu MOSSINGUE est Economiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique ainsi que fondateur du site internet MIRASTNEWS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT