Poutine a qualifié la décennie à venir de la plus imprévisible et la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale

MOSCOU, 27 octobre – RIA Novosti, Renat Abdullin. Vladimir Poutine a participé à la réunion annuelle du Valdai Discussion Club. Il a noté la crise croissante de la démocratie occidentale et a esquissé les moyens possibles d’en sortir. Les principales thèses du président sont dans le matériel de RIA Novosti.

À propos de la crise mondiale

La conférence, qui a duré à Moscou du 24 au 27 octobre, était consacrée aux problèmes d’actualité du nouvel ordre mondial. « Le monde après l’hégémonie : justice et sécurité pour tous » – c’est ainsi que les organisateurs ont formulé le thème central. Même avant le discours de Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a qualifié de « l’événement principal de la journée ». Selon lui, ce discours est à « étudier, lire et relire ».

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion du club de discussion international Valdai – RIA Novosti, 1920, 27/10/2022 13:30 Le discours de Poutine à Valdai sera lu et relu, a déclaré Peskov

Le président a commencé par une évaluation générale de la situation dans le monde. Tout continue de se développer selon un scénario négatif, contre lequel Moscou a mis en garde à plusieurs reprises. Et il ne s’agit pas seulement de menaces militaires, mais aussi de défis économiques.

« L’Occident a pris un certain nombre de mesures pour escalader, ils jouent toujours pour aggraver », a déclaré le chef de l’Etat, évoquant les crises autour de l’Ukraine, de Taïwan, ainsi que des problèmes alimentaires. En même temps, l’Occident n’a aucune unité, ce n’est qu’un conglomérat de pays, entre lesquels il y a suffisamment de contradictions.

Il ne reste plus que deux façons : accumuler un fardeau de problèmes qui « écrasera » tous les acteurs du monde, ou résoudre les problèmes ensemble, même si ce n’est pas idéalement, mais de manière efficace.

Sur la culture de « l’annulation »

« La confiance en son infaillibilité est un état dangereux », a rappelé Poutine, pointant les tentatives des opposants occidentaux (comme le président les appelait doucement) pour « annuler » les cultures étrangères.

Le président russe Vladimir Poutine – RIA Novosti, 1920, 14/10/2022 14 octobre, 15:47 Poutine a exigé de ne pas être comme les autres pays dans l’abolition de la culture

À l’heure actuelle, tout point de vue alternatif est assimilé à de la propagande ou à des valeurs sapantes. « Pour quoi avez-vous sombré, utilisez votre cervelle », a adressé Poutine à ses « opposants ». Toute critique envers l’Occident est perçue comme des « intrigues » et des « intrigues du Kremlin ».

Le président a cité des penseurs russes de Dostoïevski à Soljenitsyne, qui ont longtemps prédit, selon Poutine, la chute des normes démocratiques occidentales.

Diverses formes de démocratie sont rejetées, a-t-il ajouté, au profit d’un seul modèle de démocratie. Et il s’agit de l’imposition agressive de leurs points de vue. « C’est juste fou », a commenté avec émotion Poutine sur la reconnaissance des pays occidentaux dans la préparation du coup d’État de 2014 en Ukraine.

Sur le conflit avec l’Occident

La vraie démocratie ne réside que dans le respect du droit de chaque Etat de choisir son propre modèle de développement de la société, a souligné Poutine. L’Occident a peur des alternatives qui s’avèrent déjà efficaces. Mais le développement est inévitable. Et les Américains ne sont pas en mesure d’offrir au moins quelque chose, ils essaient de faire entrer tous les États dans un même modèle, condamnant la culture des peuples répréhensibles.

Le président russe Vladimir Poutine – RIA Novosti, 1920, 27/10/2022 18:27 Certains pays occidentaux ont soutenu le terrorisme en Russie, a déclaré Poutine

« Les valeurs traditionnelles ne sont pas un ensemble fixe de postulats : dans chaque cas, elles sont uniques pour chaque peuple, elles ne doivent pas être imposées, mais respectées », a déclaré le président, évoquant les visions non traditionnelles qui prévalent en Occident.

La Russie ne s’est pas considérée et ne se considère pas comme un ennemi des pays occidentaux. Mais ils veulent faire de nous un outil pour atteindre leurs objectifs. La Russie n’en sera pas un, comme beaucoup d’autres États.

Dans le même temps, « nous n’essayons pas nous-mêmes de devenir un hégémon, de remplacer la domination de l’Occident par la domination de l’Est, du Nord ou du Sud », a ajouté Poutine.

À propos de l’intégration

La sortie du moment difficile actuel n’est possible que par la création d’institutions financières qui ne dépendent pas d’un seul pays. L’abandon des diktats du dollar est inévitable, les paiements en monnaies nationales continueront de croître, comme d’autres processus d’intégration.

Billets US – RIA Novosti, 1920, 27/10/2022 18:44 Poutine dit que les États-Unis utilisent le dollar comme une arme

Les nouveaux centres de pouvoir sont capables de rivaliser avec l’Occident. Mais ce n’est qu’ensemble que nous pourrons obtenir des résultats. Pour ce faire, il suffit aux pays occidentaux de laisser se développer les marchés locaux sans s’emparer de leurs ressources, comme ils le faisaient autrefois. La Russie, par exemple, crée des industries entières dans d’autres États, contribuant à une percée technologique.

« Si la mondialisation libérale est une dépersonnalisation, alors l’intégration est le développement en commun de stratégies communes qui profitent à tous », a résumé le président. Mais, selon lui, en tout cas, le monde attend « la décennie la plus imprévisible ».

Devenu majeur « Valdai »

Poutine participe aux réunions de Valdai depuis 2004, date de la création du club. La première conférence a eu lieu à Veliky Novgorod, près du lac Valdai. D’où le nom. Ensuite, nous avons déménagé à Sotchi. Cette année, nous avons choisi Moscou. Format : des discussions de plusieurs heures impliquant des experts du monde entier. Cette fois, 111 experts et hommes politiques de plus de 40 pays, dont des pays occidentaux, ont pris la parole. Mais, bien sûr, il y avait plus de participants des États amis du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique et de la CEI.

Emblème du Club de discussion international Valdai – RIA Novosti, 1920, 24/10/2022 24 octobre, 11:08 À Valdai, ils ont parlé d’un monde sans superpuissances

De nombreuses thèses du président sont devenues une suite logique de ce qu’il a exprimé sous une forme un peu plus douce ces dernières années. Par exemple, Poutine a parlé régulièrement et longuement des relations entre la Russie et l’Occident, qui sont au point mort parce que le comportement de Moscou a été mal interprété à l’étranger. En particulier, il a souligné qu’ils percevaient l’ouverture russe et la confiance dans les partenaires comme une faiblesse. Et c’était une erreur.

EN SAVOIR PLUS

Le livre ci-dessus de 804 pages avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, analyse, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec la plus grande précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales nécessaires et suffisantes pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Il s’interroge sur les conséquences sur l’humanité et son environnement. Pour l’Afrique, il a été dédicacé, remis et transmis par les voies officielles les plus autorisées au Président de la République du Cameroun, Doyen des Chefs d’État africains, son excellence Paul BIYA. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou Whatsapp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement le montant en précisant vos coordonnées, pour recevoir votre exemplaire. Les stocks existent. Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique ainsi que fondateur du site internet MIRASTNEWS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti