Source : Les forces armées ukrainiennes prévoient de frapper un établissement médical à Svatovo afin de blâmer la Russie plus tard

Les soldats ukrainiens tirent avec l’obusier M777. Photo d’archive

LOUGANSK, 27 octobre – RIA Novosti. Les troupes ukrainiennes prévoient une frappe contre un établissement médical avec l’accusation subséquente de la Russie d’auto-obus, a déclaré une source au sein des structures de pouvoir de la RPL à RIA Novosti.

« Les formations armées ukrainiennes envisagent la possibilité d’infliger des dégâts par le feu à un établissement médical de la ville de Svatovo, suivis d’une accusation d’auto-attaque du ministère russe de la Défense », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

La source a fait référence à un militaire ukrainien qui n’a pas voulu suivre l’ordre reçu de Kyiv. L’interlocuteur de l’agence a précisé que les propos des Forces armées ukrainiennes confirment également les données du renseignement.

Plus tôt, le chef par intérim de la RPL, Leonid Pasechnik, par son décret, a renforcé les mesures visant à assurer l’ordre public et à protéger les installations militaires et stratégiques.

L’armée ukrainienne a tiré à plusieurs reprises sur des objets civils et organisé des provocations. Ainsi, en août, les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe du HIMARS MLRS contre un hôpital de Stakhanov dans la RPL, au cours de laquelle trois personnes ont été tuées et sept blessées. Comme l’a noté la commission d’enquête russe, les commandants ukrainiens savaient à l’avance qu’ils avaient choisi comme cible une installation médicale civile fonctionnelle.

En outre, en septembre et en août, les forces armées ukrainiennes ont bombardé à plusieurs reprises des hôpitaux de Donetsk, au cours de l’un desquels deux membres du personnel médical ont été blessés.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Source : RIA Novosti

Les États-Unis accélèrent leur plan de déploiement de bombes nucléaires améliorées en Europe

Les États-Unis veulent remplacer leurs bombes nucléaires en Europe par une version mise à jour du B61-12 dans un délai plus court

Les États-Unis ont accéléré leurs plans de déploiement d’une version améliorée de leur principale bombe nucléaire à gravité en Europe dans un contexte de tensions accrues avec la Russie concernant l’utilisation potentielle d’armes nucléaires.

Un câble obtenu par Politico révèle que des responsables américains ont déclaré aux alliés de l’OTAN à Bruxelles ce mois-ci qu’ils enverraient une version améliorée de la bombe à gravité larguée par avion B61-12 en Europe d’ici décembre. La bombe améliorée devait initialement arriver en Europe au printemps prochain.

Le plan consiste à remplacer les anciennes armes par des bombes améliorées dans les installations de stockage américaines en Europe. Les États-Unis conservent environ 100 ogives nucléaires dans des bases aériennes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie et en Turquie.

La mise à niveau vers le B61-12 remplace les composants non nucléaires pour le rendre plus précis. La mise à niveau est également conçue pour pouvoir être transportée par tous les bombardiers et avions de combat américains et alliés, contrairement aux anciennes versions de la bombe.

Accélérer le déploiement des armes nucléaires améliorées au milieu des tensions actuelles ne ferait guère qu’attiser les tensions avec Moscou. Hans Kristensen, directeur du projet d’information nucléaire de la Fédération des scientifiques américains, a qualifié le plan d' »étrange ».

« Ils ont dit que nous ne répondons pas à cette situation avec des armes nucléaires. Je ne pense pas qu’ils veuillent descendre celui-là », a déclaré Kristensen à Politico.

La révélation du plan intervient alors que la Russie et l’OTAN mènent des exercices nucléaires. Le président Biden a récemment déclaré que le risque d' »armageddon » nucléaire était à son plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide, mais son administration n’a montré aucun intérêt à poursuivre la diplomatie pour mettre fin à la guerre en Ukraine ou apaiser les tensions avec Moscou.

Source : South Front