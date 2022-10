Le matériel est présenté dans le récit d’InoTV

Le carburant diesel, qui est utilisé en Occident pour le chauffage, a déjà augmenté de 50 % par rapport à l’année dernière. La dynamique des prix continue de contraster avec la tendance à la baisse des prix du pétrole, et l’on craint que cela ne stimule l’inflation, de sorte que les interdictions d’exportation ont commencé à être discutées aux États-Unis.

Le prix du carburant diesel, qui est utilisé pour le chauffage dans l’Ouest, a augmenté de 50 % par rapport à l’année dernière. Selon Nihon Keizai Shimbun, en Europe, les conséquences d’une grève majeure dans les raffineries de pétrole en France sont exacerbées par l’embargo imminent sur l’or noir russe.

Alors que l’édition japonaise se poursuit, en octobre, les stocks de pétrole américains sont tombés à leur plus bas niveau en 40 ans en raison d’une forte augmentation des approvisionnements vers l’Europe et d’autres pays. La dynamique des prix continue de contraster avec la tendance baissière du coût de la ressource. On craignait que cela ne stimule l’inflation, alors les interdictions d’exportation ont commencé à être discutées aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le diesel sur le New York Mercantile Exchange se négocient actuellement à 3,8 dollars le gallon, en hausse de 50 % par rapport à l’année dernière. Le 18 octobre, les prix ont temporairement atteint 4,1 $, le plus haut niveau depuis juin. Les contrats à terme sur le diesel à l’Intercontinental Exchange, la référence européenne, ont également augmenté de 45 %.

Contrairement au pétrole, dont les prix baissent en raison des craintes de récession, la situation autour du gazole, principalement utilisé pour le chauffage, reste tendue. Le 18 octobre, la différence de prix entre les contrats à terme sur le diesel et le WTI, la référence américaine, a temporairement atteint un niveau record de 88 $ en termes de barils. En Europe, il existe un écart de prix entre le pétrole de référence Brent de la mer du Nord et le carburant diesel.

La situation d’approvisionnement difficile dans la zone euro est en partie due à une grève de quatre semaines qui a débuté fin septembre dans les usines de la société française Total Energies et d’autres raffineries réclamant des salaires plus élevés. La situation a entraîné la fermeture de plus de 60 % des capacités de raffinage du pétrole du pays. Selon le britannique BP, les usines françaises représentent environ 10 % de la capacité totale en Europe.

Le gouvernement français, après avoir soigneusement évalué la situation, a renvoyé les travailleurs de la raffinerie au travail et le principal syndicat du pays a annoncé le 20 octobre la fin de la grève, à l’exception de deux entreprises, mais il faudra du temps pour rétablir l’approvisionnement.

La pénurie de diesel aux États-Unis est aussi largement due à l’influence européenne. Le fait est qu’après le début de l’opération spéciale russe en Ukraine, l’Amérique a élargi l’approvisionnement en produits pétroliers de l’Europe. Selon l’US Energy Information Administration, les exportations de pétrole et de produits pétroliers des États-Unis en janvier-juin ont augmenté d’environ 10 % par rapport à la même période l’an dernier et ont atteint un maximum. En septembre, la part des produits pétroliers dans l’indice des prix à la consommation aux États-Unis était de 5 %, et l’augmentation en termes annuels a atteint environ 20 %, ce qui a contribué à l’inflation. Si la demande augmente en hiver, les prix du diesel pourraient encore augmenter, poussant la devise à se déprécier. Il est possible que les autorités du pays, dans un effort pour vaincre l’inflation, limitent l’exportation de produits pétroliers afin de réduire les prix intérieurs.

« Les stocks de diesel sont à un niveau inacceptablement bas », a commenté Brian Deese, chef du Conseil économique national de la Maison Blanche, sur la situation à la veille de l’hiver. Il a également noté que toutes les options pour augmenter l’offre et réduire les coûts à la consommation sont en cours de discussion.

Les États-Unis contraints de relever le plafond des prix prévus pour le pétrole russe

Selon Bloomberg, l’administration du président américain Joe Biden est confrontée à la malheureuse nécessité de revoir à la hausse le prix plafond prévu pour le pétrole russe.

La raison de cette décision était le fait que Washington ne pouvait pas convaincre de nombreux pays de la nécessité de telles restrictions.

« Les États-Unis sont contraints de reconsidérer leur plan initial de plafonnement des prix du pétrole russe en raison du scepticisme des investisseurs et du risque croissant sur les marchés financiers causé par la volatilité des prix du pétrole et les efforts des banques centrales pour lutter contre l’inflation », indiquent les sources de l’agence.

Ils estiment également que les États-Unis et l’UE devront adopter « des politiques de contrôle des plafonds plus souples à un coût plus élevé ».

