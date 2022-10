L’Arme Biologique de l’IA COVID-19, de l’infection à l’injection (vidéo)

L’arme biologique COVID-19 de l’IA, de l’infection à l’injection – Karen Kingston

Par USAWatchdog.com de Greg Hunter

Karen Kingston est une analyste en biotechnologie et ancienne employée de Pfizer qui a fait des recherches et écrit sur de nombreux aspects de Covid 19 et des soi-disant vaccins. Sa position de longue date est que toute la pandémie CV19 était, en fait, une arme biologique artificielle, de l’infection à l’injection. Kingston a maintenant trouvé tous les brevets pour prouver que les vaccins CV19 sont faits pour détruire l’humanité. Kinston est de retour avec une mise à jour époustouflante sur une technologie médicale extrêmement avancée qui a déjà été injectée 600 millions de fois à des Américains sans méfiance. Kingston explique : « Il s’agit d’une arme biologique d’IA (intelligence artificielle). C’est en partie la technologie et en partie la biologie. Il est conçu pour détourner le génome humain. Il peut être utilisé pour expérimenter sur des humains, et il peut également être utilisé pour les exterminer. Nous nous promenons en l’appelant un vaccin, et cela doit cesser immédiatement. . . . Il existe une technologie de pointe appelée Qdot et des nanoparticules lipidiques qui se trouvent dans ces injections. En vertu de la loi EUA (autorisation d’utilisation d’urgence). . .dans le cadre d’une demande préalable à la commercialisation, l’utilisateur, l’inventeur ou le demandeur n’est pas tenu de divulguer la technologie si elle n’est pas de compétence publique. Ce brevet pour Qdot est devenu un secret commercial… et c’était un secret commercial, et cela signifie qu’ils n’avaient pas à le divulguer. Une fois que cette approbation de la FDA a eu lieu le 23 août (pour Comirnaty), ils avaient deux semaines pour le divulguer, et d’une manière ou d’une autre, toute l’Amérique et le monde étaient convaincus que cela ne s’était vraiment pas produit. Lisez ma Substrack. C’est absolument arrivé, toute la documentation est là. . . . Donc, ce qui se passe avec les enfants n’est rien de plus que des voies de fait graves, des meurtres et des expérimentations. C’est bien pire que ce qui s’est passé dans les camps de l’Allemagne nazie, et je ne suis pas hyperbolique. Il est temps que nous arrêtions d’être trompés par ces mensonges.

Kingston dit que les injections de CV19 ne sont pas seulement extrêmement mortelles et dangereuses, mais aussi une technologie démoniaque. Kingston déclare: «L’ancien responsable des maladies infectieuses chez Moderna déclare que« le diable est absolument dans les détails »en ce qui concerne les nanoparticules lipidiques. Il nous dit qu’ils travaillent avec une technologie démoniaque. Le point à retenir de cet article (publié sur Kingston’s Substack) est que les molécules d’ARNm sont si fragiles qu’elles ne peuvent pas pénétrer seules dans les cellules. Ils ont besoin de nanoparticules lipidiques. Cela signifie le virus SARS‑CoV‑2… ne pourrait jamais entrer dans votre corps par lui-même. Il a besoin de cette technologie…. Ils ont pris la biologie et ils l’ont fusionnée avec la technologie…. Cette technologie nous infecte avec des trillions de protéines de pointe, qui relèvent à la fois de la biologie et de la technologie. Ce qu’ils appellent les protéines de pointe est une arme biologique à base de nanoparticules lipidiques soutenue par l’intelligence artificielle…. Il est vivant et cognitif, et il fonctionne avec le point quantique. Ceci est essentiellement de nature parasitaire. C’est ce que les gens perdent, c’est cette arme biologique de l’IA. Lorsque les gens retirent des caillots sanguins, ce sont des parasites de structure bio-synthétique…. Lorsque les embaumeurs les enlèvent, ils peuvent continuer à se développer sans l’hôte. Ils n’ont plus besoin de l’humain.

Un autre fait époustouflant est que les armes biologiques IA injectées dans le corps sont activées par la lumière et également par les fréquences 5G. Kingston explique: «Lorsque vous regardez les brevets (également sur la sous-stack de Kingston), ils sont basés sur l’optique. Il est basé sur des photons ou des particules de lumière. Les points quantiques sont dans les lumières LED. C’est ce qui donne aux LED leurs couleurs vives. Cela donne également à votre téléviseur des couleurs vives, et c’est dans ces injections selon le brevet que vous pouvez trouver sur le site Web de Moderna. Heureusement que j’en ai gardé une copie l’année dernière parce que maintenant ils l’ont transformé en secret commercial…. Avant la 5G, cette technologie était inutile. C’était impuissant. Il ne peut pas être activé sans les tours 5G. Si la fibre optique et la technologie 5G disparaissent, il en va de même pour cette technologie d’IA démoniaque…. cela peut être utilisé pour le tag, le suivi et le traçage, et ils peuvent être utilisés pour plus que cela. Ils peuvent être utilisés pour le contrôle…. Nous sommes en guerre et nous sommes trompés. Nous aimons la technologie qui va finir par nous exterminer. L’armée américaine vient d’en mettre 80… tours avec AT&T au cours des six derniers mois. Ils font voler Starlink dans le ciel, et c’est là que vont toutes ces données. On nous dit que c’est pour nos opérations militaires et notre défense. Non. Quand ils activeront ce truc, ils exécuteront nos militaires. C’est pour exécuter le peuple américain. Il n’y a pas de bien dans le mal…. Le peuple de Dieu peut enlever ce truc, et si nous ne le faisons pas, Dieu le fera. C’est la solution. Tout cela est activé avec l’optique…. Pourquoi avons-nous la 5G ? Cela ne nous profite pas. C’est pour nous tuer et faire sortir cette nouvelle technologie de notre corps…. Cette technologie est la technologie la plus contagieuse que cette planète ait jamais vue. Nous avons tous été touchés. Si nous supprimons ces stupides lumières LED et la 5G, cela désactive la technologie. Cela ne signifie pas que vous allez être guéri, mais cela l’arrête dans son élan.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News