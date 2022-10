Le gouvernement américain crée une souche hybride mortelle de monkeypox

La pandémie a mis en lumière les méthodes de recherche risquées que le gouvernement avait financées pendant des années malgré l’opposition. Et pourtant, le gouvernement américain est en train de créer une souche hybride mortelle de monkeypox.

Afin de mener des recherches extrêmement controversées sur des souris, un laboratoire gouvernemental du Maryland a l’intention de rendre la souche de monkeypox prévalente plus mortelle.

Les chercheurs espèrent injecter des gènes d’une autre souche qui produit une maladie grave dans le clade dominant, ce qui induit généralement une éruption cutanée et des symptômes pseudo-grippaux.

Ils pensent que l’essai révélera comment différents gènes rendent la variole du singe plus mortelle, ouvrant la voie à la création de meilleurs médicaments et vaccins humains.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), une division de recherche des Instituts nationaux de la santé (NIH), finance la plus récente étude sur la variole du singe.

Cependant, le Dr Richard Ebright, microbiologiste à l’Université Rutgers dans le New Jersey, affirme que si le virus modifié fuit par erreur, il « présente un risque exceptionnellement élevé » pour le grand public.

Les chercheurs du Maryland soutiendraient que leur travail n’implique pas «l’amélioration» d’un virus car ils changent de mutations naturelles au lieu d’en produire de nouvelles, ce qui signifie que l’hybride ne peut pas être plus meurtrier que les clades existants.

Cependant, plusieurs Américains seront surpris d’apprendre que de telles recherches sont toujours menées aux États-Unis, malgré les craintes que des procédures similaires aient pu déclencher la pandémie.

Il y a eu plus de 27 000 cas de monkeypox aux États-Unis depuis que l’épidémie actuelle s’est installée plus tôt cette année

L’étude du Maryland consistera à extraire des dizaines de gènes du virus du clade 1 plus sévère (photo de gauche) et à les insérer dans le virus du clade 2 moins virulent. Ils infecteront ensuite des souris avec le virus hybride et surveilleront la progression de la maladie

Le travail de l’équipe du Maryland est supervisé par le chercheur du NIAID, Bernard Moss, au siège de l’organisation à Bethesda.

Au cours de cette étape de l’étude, des dizaines de gènes seront extraits du virus monkeypox du clade 1, plus dangereux, et insérés dans le virus du clade 2, moins dangereux.

Ils traiteront ensuite des souris avec le virus hybride et observeront comment la maladie se développe.

Les scientifiques avaient auparavant fait le contraire, échangeant du matériel génétique du clade le moins virulent vers le clade 1 pour le rendre moins létal, mais avaient échoué.

L’épidémie mondiale actuelle est propulsée par le clade 2, une souche moins létale de monkeypox ouest-africain avec un taux de mortalité inférieur à 1 %.

Cependant, Clade 1 tue une personne sur dix qu’il infecte. Il est originaire de la République démocratique du Congo et se trouve principalement dans le bassin du Congo.

Les cas de monkeypox sont en déclin après avoir culminé au cours de l’été

Lorsque l’expérience du Maryland a été approuvée en 2018, elle a été exclue de l’inspection parce que le monkeypox ne correspondait pas aux critères d’un « pathogène pandémique potentiel ».

Pour être qualifié de PPP, l’agent pathogène doit être largement transmissible, avec la capacité de se propager de manière incontrôlable et d’être extrêmement mortel.

Cependant, les épidémies de monkeypox étaient limitées à l’Afrique à l’époque et le virus ne se propageait pas facilement parmi les humains.

Les cas aux États-Unis étaient presque invariablement retracés jusqu’à des animaux importés ou des voyageurs qui avaient visité des pays d’Afrique centrale ou occidentale.

Les National Institutes of Health (NIH) se préparent à examiner la recherche maintenant que le monkeypox est répandu et qu’il y a eu plus de 26 000 cas aux États-Unis.

Cependant, étant donné que cette équipe utilise des mutations existantes, le travail peut ne pas être qualifié d ‘«amélioration» d’un PPP, selon l’agence.

Le Dr Ebright a déclaré: «Un virus du monkeypox généré en laboratoire… plus mortel et aussi transmissible que le virus du monkeypox circulant actuellement chez l’homme pourrait potentiellement vaincre la protection par les vaccins et se propagerait probablement au-delà des populations à risque actuelles à la population générale.

« Le rapport risque-bénéfice est essentiellement infini, comprenant des risques potentiellement existentiels. »

Le NIH et le ministère de la Santé et des Services sociaux se sont réunis le mois dernier pour rédiger des propositions de modifications des règles (lire ci-dessous) à la politique de soins et de surveillance des agents pathogènes pandémiques potentiels du NIH à la lumière des préoccupations croissantes suscitées par ces recherches.

L’une des améliorations suggérées consiste à élargir la définition d’un «agent pathogène pandémique potentiel» pour inclure à la fois des agents pathogènes moins virulents mais hautement transmissibles ainsi que des agents pathogènes moins transmissibles mais plus nocifs.

Si le changement de règle est mis en œuvre l’année prochaine, il imposera des restrictions plus sévères sur le type d’étude sur les virus monkeypox qui est prévu de commencer au NIH.

L’argument le plus récent sur la recherche dangereuse sur la variole du singe fait suite à des années de désaccord véhément sur la recherche sur le gain de fonction, qui, selon de nombreuses personnes, a conduit à la pandémie de Covid.

L'argument le plus récent sur la recherche dangereuse sur la variole du singe fait suite à des années de désaccord véhément sur la recherche sur le gain de fonction, qui, selon de nombreuses personnes, a conduit à la pandémie de Covid.

La théorie non vérifiée selon laquelle le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire à Wuhan, en Chine, continue d’être au centre de discussions de haut niveau concernant les avantages du gain de fonction.

Après que DailyMail ait rapporté qu’une équipe de l’Université de Boston avait créé un virus hybride Covid en fusionnant les souches Omicron et originales de Wuhan, il a été découvert que le virus avait un taux de mortalité de 80 % chez la souris.

L’Université de Boston soutient que leur étude n’a pas été un gain de fonction car la souche sauvage initiale a tué 100% des souris qui y étaient exposées, ce qui implique que leur travail a en fait réduit la létalité du virus.

Les chercheurs ont injecté à la souche Wuhan originale de Covid la protéine de pointe d’Omicron, qui facilite l’invasion cellulaire et la rend beaucoup plus contagieuse.

Certains professionnels ont justifié la recherche, arguant qu’elle pourrait améliorer notre compréhension de Covid et comment le traiter et le vacciner, mais les détracteurs soutiennent que les avantages ne justifient pas le danger d’une fuite.

En raison de la combinaison de la souche hybride du taux de transmission rapide d’Omicron et de la létalité élevée de l’original, elle a immédiatement sonné l’alarme car elle avait les pires caractéristiques du virus.

Lire le document ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia