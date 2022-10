Le 28 octobre, le ministère russe de la Défense a annoncé que l’armée ukrainienne avait lancé des opérations offensives dans toutes les régions déchirées par la guerre. Toutes les attaques ukrainiennes ont été repoussées et ont entraîné de lourdes pertes pour les forces armées ukrainiennes.

Les opérations offensives ukrainiennes ont eu lieu dans les régions de Kharkov et de Kherson, dans les républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, mais n’ont abouti à aucun gain pour l’armée ukrainienne.

Dans la direction de Kupyansk, les Forces armées ukrainiennes (FAU) ont attaqué des positions militaires russes près du village de Berestovoye dans la région de Kharkiv. L’attaque a été menée par les forces d’un bataillon renforcé. À la suite des dégâts de feu infligés par l’artillerie russe aux troupes qui avançaient, plus de 150 militaires ukrainiens, un char, cinq véhicules de combat d’infanterie, quatre véhicules blindés de transport de troupes et neuf camionnettes ont été détruits.

Le SU-34 russe bombarde les positions ennemies à très basse altitude :

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Su-4.mp4?_=1

Dans la région de Krasny Liman, deux groupes tactiques de bataillon des FAU ont lancé une autre offensive vers le village de Chervonopopovka dans la République populaire de Louhansk. Les FAU a tenté de couper la route entre Svatovo et Kremennaya. L’attaque a été repoussée par les forces russes. Des tirs d’artillerie et des frappes d’avions de guerre russes ont détruit plus de 50 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat blindés et deux voitures.

Un groupe de saboteurs ukrainiens armés de FGM-148 Javelin américain a été découvert par les forces russes et détruit par un tir de mortier dans la région de Krasny Liman :

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Liman-1.mp4?_=2

Sur les lignes de front de Donetsk, un groupe tactique de compagnie des FAU a attaqué des positions militaires russes près du village de Vremevka situé à 30 kilomètres à l’ouest d’Ugledar. À la suite des actions des unités russes et des tirs d’artillerie, les FAU ont été repoussées vers leurs positions. À la suite de l’échec de l’opération, plus de 30 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés et une camionnette ont été détruits.

Les unités d’artillerie russes ont détruit un autre bastion ukrainien dans la direction d’Ugledar :

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Ug.mp4?_=3

Dans la région de Kherson, des tirs d’artillerie russes et des frappes d’avions de guerre russes ont vaincu les réserves des troupes ukrainiennes venant des directions Nikolaev-Krivoy Rog, ainsi que des groupes de sabotage qui opéraient le long des lignes de front. Plus de 180 militaires ukrainiens, huit véhicules de combat blindés et six voitures ont été détruits.

L’armée ukrainienne poursuit ses opérations offensives par de petits groupes d’assaut le long des lignes de front dans les régions du Donbass, de Kherson et de Zaporozhye. Les attaques visent probablement à affaiblir les défenses russes, ainsi qu’à la reconnaissance de combat dans le cadre des préparatifs en cours pour des opérations offensives à grande échelle. Les attaques se poursuivent dans toutes les régions, de sorte que l’armée russe n’a pas pu identifier la zone d’une autre offensive à grande échelle. De telles tactiques du commandement militaire ukrainien entraînent d’importantes pertes de main-d’œuvre. Kiev a déjà déclaré que les rangs de l’armée ukrainienne devaient être reconstitués avec de nouveaux militaires. La mobilisation se poursuit dans tout le pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front