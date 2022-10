L’OTAN veut placer des missiles nucléaires sur la frontière russe de la Finlande – La Finlande dit oui

La Russie va-t-elle placer des armes nucléaires hors de chez elle et aux portes des Etats-Unis d’Amérique? La Finlande aurait-elle opté pour la destruction totale de l’Europe ou croit-elle pouvoir détruire la Russie par surprise sans réaction forte et puissante de sa part? – MIRASTNEWS

Écrit par Eric Zuesse

Selon Newsweek, le 26 octobre, « la Finlande autorisera l’OTAN à placer des armes nucléaires à la frontière avec la Russie ». Ils citent des reportages des médias finlandais. Apparemment, une condition que l’OTAN avait imposée à la Finlande pour rejoindre l’OTAN était de permettre aux missiles nucléaires américains d’être positionnés sur la frontière russe de la Finlande, qui est plus proche de Moscou que toute autre, à l’exception de l’Ukraine. Alors que l’Ukraine serait à 5 minutes du bombardement nucléaire de Moscou afin de décapiter de manière préventive le commandement de représailles de la Russie, la Finlande serait à 7 minutes – seulement environ 120 secondes de plus pour que la Russie puisse lancer ses frappes de représailles. La Finlande doit maintenant voter sur le projet de loi d’adhésion à l’OTAN, sur cette base (c’est-à-dire devenir le fer de lance de l’Amérique pour vaincre la Russie lors de la troisième guerre mondiale). De toute évidence (en supposant que l’OTAN avait, en effet, donné aux dirigeants finlandais la conviction que dire oui à cela augmenterait la probabilité pour l’OTAN d’accélérer la demande d’adhésion de la Finlande), l’OTAN est déterminée à mater la Russie jusqu’à la capitulation si la Finlande adhère.

Newsweek rapporte également que « les États-Unis ont déjà environ 100 armes nucléaires en Europe, positionnées en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie selon la Fédération des scientifiques américains. La Grande-Bretagne et la France, toutes deux membres de l’OTAN, maintiennent également leurs propres arsenaux nucléaires indépendants.

Aucun de ces pays ne borde la Russie. Ils sont tous beaucoup plus loin.

Pendant la crise des missiles cubains de 1962, JFK a refusé d’autoriser l’Union soviétique à placer ses missiles à seulement 1 131 miles de Washington DC et a averti que les États-Unis lanceraient la troisième guerre mondiale s’ils le faisaient ; ainsi, l’Union soviétique a décidé de ne pas le faire.

La frontière finlandaise atteint aussi près que 507 miles de Moscou, dans la ville finlandaise de Kotka. La frontière ukrainienne est beaucoup plus proche : 317 miles de Shostka à Moscou et 353 miles de Soumy à Moscou – comme étant la nation frontalière avec la Russie qui représenterait le plus grand danger pour la Russie si elle était ajoutée à l’OTAN. La Finlande est n° 2 – seule l’Ukraine est encore pire du point de vue russe.

La Russie a envahi l’Ukraine afin de pouvoir ramener ce potentiel de 317 miles à au moins les 1 131 miles dont tout le monde en 1962 a convenu qu’ils seraient trop proches de Washington DC et donc justifiaient que l’Amérique lance la Troisième Guerre mondiale pour l’empêcher.

La raison pour laquelle la différence entre 317 miles et 507 miles n’est que d’environ deux minutes, c’est que la partie la plus lente du vol est la plus précoce, tout en accélérant. En pratique, pour Washington, positionner ses missiles à tête nucléaire à 507 miles du Kremlin revient pratiquement à les positionner au point le plus proche de la frontière ukrainienne. On peut déjà voir que la Russie y résiste activement.

En 1962, les missiles étaient beaucoup plus lents qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ainsi, pour qu’il y ait une équivalence entre les 1 131 miles de Cuba en 1962, la Russie devrait maintenir les missiles américains à environ 2 000 milles des missiles nucléaires terrestres américains les plus proches aujourd’hui. La situation actuelle est considérablement plus dangereuse pour la Russie que la crise des missiles de Cuba ne l’était pour l’Amérique en 1962.

Selon d’éminents scientifiques américains spécialisés dans l’évaluation de ces questions, la récente politique américaine en matière d’armes nucléaires « crée exactement ce que l’on s’attendrait à voir, si un État doté d’armes nucléaires prévoyait d’avoir la capacité de combattre et de gagner une guerre nucléaire en désarmant ses ennemis » avec une première frappe surprise.

La révélation de Newsweek du 26 octobre suggère que c’est en effet ce que le gouvernement américain a été et est en train de planifier : « combattre et gagner une guerre nucléaire en désarmant les ennemis avec une première frappe surprise ». (Cette méta-stratégie s’appelle « Primauté nucléaire », et en Amérique, elle a remplacé la méta-stratégie « M.A.D. » ou Mutually Assured Destruction vers 2006.)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande était du côté nazi et a participé avec les Allemands à leur « opération Barbarossa invasion de l’Union soviétique ». Si elle rejoignait l’OTAN, la Finlande répéterait cela maintenant, mais seulement contre la Russie.

Toutes les polices étrangères américaines, tant au sein du Parti démocrate que du Parti républicain, sont «néoconservatrices», et cela signifie financées par et pour les milliardaires et centimillionnaires américains et alliés – pas pour AUCUN public – afin d’augmenter encore plus le l’étendue de leur empire mondial.

Le nouveau livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, raconte comment l’Amérique a conquis le monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

La guerre anglo-américaine contre la Russie – Deuxième partie (1992 – 2005)

472 vues • 28 octobre 2022 Première partie Lien ci-dessous ; Troisième partie – à venir

Après la fin de la guerre froide, le Pacte de Varsovie s’est dissous et les forces soviétiques sont rentrées chez elles. Il a été question de dissoudre l’OTAN, qui a été formée pour protéger l’Europe occidentale de la défunte Union soviétique. L’Union européenne a été formée en 2003 avec deux fois la population de la Russie et dix fois sa puissance économique. L’UE a commencé à former des groupements tactiques militaires à déployer si nécessaire pour la sécurité et le maintien de la paix, alors pourquoi l’OTAN existait-elle encore ? Les membres du Congrès américain ont parlé d’un dividende de la paix qui se produirait alors que des milliards de dollars dépensés chaque année pour l’OTAN étaient dirigés vers les besoins intérieurs.

Malheureusement, des éléments sinistres du gouvernement américain ont commencé des efforts discrets pour saper la paix en élargissant l’OTAN. Les efforts russes pour rejoindre l’Union européenne et l’OTAN ont été rejetés parce que les États-Unis avaient besoin d’une menace russe pour élargir l’OTAN. Les États-Unis ont transformé l’OTAN d’une alliance défensive en un ensemble d’États vassaux européens pour aider l’empire américain à conquérir le monde.

Les néo-conservateurs font une grosse erreur ; Cela ne finira pas bien pour les États-Unis

Alexander pense que toute l’attention des médias occidentaux sur l’ancien dirigeant qui quitte la réunion du Congrès est une distraction par rapport à ce qui se passe réellement, à savoir que les dirigeants chinois se consolident derrière Xi Jinping et qu’ils estiment qu’une confrontation avec les États-Unis est inévitable.

Il explique comment ils avaient une sorte de modus operandi avec Trump; cela s’est terminé lorsque Biden White House est entré; ils ne font pas confiance à Biden White House ; ils mentent. Ils se préparent à une confrontation militaire, et cela ne se terminera pas bien pour les États-Unis. Cela n’aurait pas dû arriver, mais les Néo-Cons ont créé cette situation.

Beaucoup d’informations d’Alexandre pour étoffer son argumentation.

Ukraine : la Russie menace d’abattre des satellites US

Le système de missile russe, S-500. (Photo d’archives)

Les tensions entre les États-Unis et la Russie sur l’Ukraine ont pris de nouvelles dimensions et les deux parties ont menacé de cibler les infrastructures spatiales et satellitaires de part et d’autre.

« Les satellites commerciaux américains et occidentaux seront considérés comme des « cibles légitimes » s’ils sont utilisés pour aider l’effort de guerre ukrainien », a averti le représentant russe auprès de l’ONU, dans les dernières menaces proférées par la Russie concernant le soutien à l’Ukraine.

« Les infrastructures quasi-civiles peuvent être une cible légitime pour une frappe de représailles », a déclaré Konstantin Vorontsov, directeur adjoint du département du ministère russe des Affaires étrangères pour la non-prolifération et le contrôle des armements, le 27 octobre 2022.

Vorontsov a déclaré que « les infrastructures spatiales civiles » sont utilisées par les États-Unis et leurs alliés dans le cadre de « développements en Ukraine », ce qui, selon lui, met en péril la stabilité des activités spatiales civiles.

Suite à ces déclarations, Washington a mis Moscou en garde contre la destruction des satellites américains.

« Toute réponse sur les infrastructures américaines sera accueillie avec une réponse », a déclaré jeudi la Maison- Blanche après qu’un haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les satellites commerciaux occidentaux pourraient devenir des cibles légitimes pour la Russie s’ils étaient impliqués dans la guerre en Ukraine.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, s’adressant aux journalistes, a ajouté que des informations accessibles au public montrent que les Russes ont tenté de poursuivre les technologies anti-satellite.

Auparavant, des sources d’information ont prétendu que l’armée russe prévoyait de cibler les satellites espions occidentaux avec son super système de missiles « S-500 ».

Selon certaines sources d’information, la Russie vise à prendre pour cible les satellites espions de pays étrangers qui fournissent des informations à l’Ukraine avec le système de missiles S-500.

Des sources d’information ont également rapporté les activités du satellite espion russe « Cosmos-2558 » sur l’orbite terrestre.

Le S-500 est conçu pour intercepter et détruire les missiles balistiques intercontinentaux, ainsi que les missiles de croisière hypersoniques de même que des avions, pour la défense aérienne contre les systèmes aéroportés d’alerte précoce et de contrôle, et pour le brouillage des avions. Avec une autonomie de 600 km prévue pour les missiles antibalistiques (ABM) et de 500 km pour la défense aérienne, le S-500 serait capable de détecter et de neutraliser simultanément jusqu’à 10 cibles balistiques hypersoniques volant à une vitesse de 5 kilomètres par seconde, jusqu’à une limite de 7 km/s. Il vise également à détruire les missiles de croisière hypersoniques et d’autres cibles aériennes dont la vitesse est supérieure à Mach 5, ainsi que les engins spatiaux. L’altitude d’une des cibles peut aller de 180 à 200 km. Il est efficace contre les missiles balistiques ayant une portée de lancement de 3 500 km et une portée radar de 3 000 km. Parmi les autres cibles contre lesquelles il a été annoncé de se défendre, citons : les véhicules aériens sans pilote, les satellites en orbite terrestre basse et les armes spatiales lancées à partir d’avions hypersoniques et de plates-formes orbitales hypersoniques.

Source: Press TV Français