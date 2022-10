Chef par intérim du RPD Pushilin: il y a des succès sur presque toute la ligne de contact dans la république

MOSCOU, 28 octobre – RIA Novosti. Les troupes russes ont réussi à obtenir du succès sur presque toute la ligne de front en RPD, a déclaré Denis Pouchiline, chef par intérim de la république, sur les ondes de la chaîne de télévision Rossiya 24.

« L’avance est maintenant d’environ 50 à 100 mètres, certaines rues et maisons sont évacuées. Certaines positions sont prises, des plantations forestières sont plantées – l’ennemi est en train de sortir de là », a-t-il déclaré.

Selon lui, cela s’applique aux directions Maryinsky, Avdeevsky, Artemovsky, Gorlovsky et Ugledarsky.

Il a également ajouté qu’à la veille des Forces armées ukrainiennes, elles avaient organisé une offensive en direction de Krasnolimansky.

« Juste la veille, le BTG ennemi a tenté de percer en direction de la colonie de Chervonopopovka, mais l’ennemi a été arrêté », a déclaré Pushilin.

En plus des effectifs ennemis, les troupes ont également réussi à détruire trois chars, quatre véhicules blindés et quatre camionnettes.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les forces armées russes ont frappé les réserves des forces armées ukrainiennes dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog

Les forces armées russes ont détruit plus de 180 militants ukrainiens dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog

MOSCOU, 28 octobre – RIA Novosti. L’armée russe a frappé les réserves et les groupes de sabotage des Forces armées ukrainiennes dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, a rapporté le ministère de la Défense.

« Dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, pendant la journée, des tirs concentrés de l’artillerie russe et des frappes aériennes de l’armée ont vaincu les réserves des troupes ukrainiennes avancées depuis les profondeurs, ainsi que des groupes de sabotage près de la ligne de contact », a déclaré le département militaire dans un rapport.

Selon le ministère, les forces alliées ont détruit plus de 180 militaires ukrainiens, huit véhicules blindés de combat et six véhicules.

Dans la direction de Kupyansk, un bataillon renforcé des forces armées ukrainiennes a attaqué en vain les positions des troupes russes près du village de Berestovoye dans la région de Kharkiv.

À la suite des dégâts causés par le feu, plus de 150 militaires ukrainiens, un char, cinq véhicules de combat d’infanterie, quatre véhicules blindés de transport de troupes et neuf camionnettes ont été détruits », a déclaré le ministère de la Défense.

Les tentatives de deux groupes tactiques de bataillon des Forces armées ukrainiennes d’avancer vers le village de Chervonopopovka dans la RPL en direction de Krasnolimansky ont également échoué. Les troupes russes ont arrêté l’ennemi, éliminant plus de 50 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat blindés et deux véhicules.

Dans la direction de Yuzhnodonets, un groupe tactique de compagnie des Forces armées ukrainiennes a attaqué les positions des forces alliées près du village de Vremevka en RPD.

« Les actions actives des unités russes et les tirs d’artillerie ont repoussé l’ennemi vers ses positions d’origine. Plus de 30 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés et une camionnette ont été détruits », a déclaré le ministère de la Défense.

L’armée de l’air ukrainienne a également subi des pertes.

« Les systèmes de défense aérienne ont abattu un hélicoptère Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne près de la colonie de Novaya Kamenka, région de Kherson. Trois véhicules aériens sans pilote ont été interceptés dans les zones des colonies de Nikolskoye et Berislav, région de Kherson », a déclaré la Défense russe. dit le ministère.

En outre, l’armée russe a frappé six postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les territoires de la RPD et de la RPL contrôlés par Kyiv, dans la région de Kharkiv et à Nikolaev. Les forces alliées ont également frappé 74 unités d’artillerie en position de tir, du personnel et du matériel militaire dans 167 districts.

En outre, l’armée russe a liquidé cinq dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes à Nikolaev et dans les territoires de la RPD et de la région de Kherson contrôlés par Kyiv.

Moscou mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti