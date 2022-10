Grossi a souligné la perte du leadership américain dans la technologie nucléaire commerciale + …

Le chef de l’AIEA, Grossi, déclare que les États-Unis ont perdu leur leadership dans la technologie nucléaire commerciale

Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi.

MOSCOU, 29 octobre – RIA Novosti. Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, estime que Washington a perdu sa position de leader dans le domaine de la technologie nucléaire commerciale, a-t-il dit, s’exprimant vendredi au Carnegie Endowment aux États-Unis.

Le modérateur a souligné que les États-Unis ne sont pas un acteur économique aussi influent dans la technologie nucléaire commerciale que la Russie et la Chine.

Le chef de l'AIEA a critiqué le rythme de création d'une zone de protection autour du ZNPP

« C’est un problème pour l’Amérique. Elle a traditionnellement été une dirigeante, elle a perdu ces postes de direction », a déclaré Grossi. Selon lui, au cours des 20 dernières années, seulement 3 % des gigawatts supplémentaires sont venus des États-Unis.

Selon Grossi, la Russie est le principal fournisseur de technologies nucléaires et la Chine se montre activement dans ce domaine. Ils sont aidés en cela par un modèle de financement qui leur permet d’être plus flexibles sur les marchés internationaux.

« Mais j’ai entendu dire que le chef du Département de l’énergie (Jennifer Granholm) a dit qu’ils (les États-Unis) voulaient revenir à des postes de direction », a ajouté le directeur général de l’AIEA.

Selon lui, Washington prend des décisions « intéressantes » pour soutenir l’énergie nucléaire.

L'AIEA va déployer plus d'experts sur les sites ukrainiens, dit Grossi

La Russie suspend sa participation à l’accord sur les céréales après l’attaque de Sébastopol

Le ministère de la Défense a annoncé la suspension de la participation de la Russie à l’accord sur les céréales

Photo : TASS/EPA/ERDEM SAHIN

Moscou suspend sa participation à l’accord sur les céréales après l’acte terroriste des autorités de Kyiv contre des navires à Sébastopol. Cela a été déclaré dans le ministère russe de la Défense.

« Compte tenu de l’acte terroriste perpétré le 29 octobre par le régime de Kyiv avec la participation de spécialistes britanniques contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la sécurité du « corridor céréalier », la partie russe suspend sa participation à la mise en œuvre d’accords sur l’exportation de produits agricoles à partir des ports ukrainiens », indique le communiqué du ministère.

Ce jour-là, des navires de la flotte russe de la mer Noire ont repoussé une attaque de véhicules aériens sans pilote dans les eaux de la baie de Sébastopol. Comme l’a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, neuf véhicules aériens sans pilote et sept drones marins autonomes ont été impliqués dans l’attaque.

Konashenkov a également déclaré que, selon les informations disponibles, l’attaque contre Sébastopol a été menée sous la direction de spécialistes britanniques situés dans la ville d’Ochakov, dans la région de Mykolaïv en Ukraine.

Selon le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhaev, le but de Kyiv lors de l’attaque du matin était les installations militaires de la flotte de la mer Noire. Il a précisé qu’il n’y avait pas eu de victimes.

En réponse à l’incident, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie attirerait l’attention de la communauté mondiale, y compris du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’accord sur les céréales a été conclu le 22 juillet à Istanbul. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont signé un mémorandum visant à faciliter l’approvisionnement des marchés mondiaux en produits agricoles et en engrais russes. Dans le même temps, la délégation ukrainienne a signé un accord avec la Turquie et l’ONU sur l’exportation de céréales.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération spéciale pour protéger le Donbass. La décision a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région à la suite des bombardements de l’armée ukrainienne.

