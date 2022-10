« Nous ne pouvons pas ignorer les projets de modernisation des armes nucléaires, ces bombes à chute libre qui se trouvent en Europe », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko.

Le Pentagone a déclaré qu’il n’allait pas discuter des détails de l’arsenal nucléaire américain et que les États-Unis avaient prévu depuis longtemps la modernisation de leurs armes

Un missile d’essai balistique intercontinental « Yars » a été lancé mercredi au cosmodrome de Plesetsk vers la zone d’essai de Kura à Plesetsk, en Russie. La Russie a déclaré samedi qu’elle prendrait en compte le déploiement accéléré des armes nucléaires tactiques américaines B61 modernisées sur les bases de l’OTAN en Europe. Photo : EPA-EFE / Service de presse du ministère russe de la Défense

La Russie a déclaré samedi que le déploiement accéléré des armes nucléaires tactiques américaines B61 modernisées sur les bases de l’OTAN en Europe abaisserait le « seuil nucléaire » et que la Russie tiendrait compte de cette décision dans sa planification militaire.

La Russie possède environ 2 000 armes nucléaires tactiques fonctionnelles tandis que les États-Unis en possèdent environ 200, dont la moitié se trouvent dans des bases en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Belgique et aux Pays-Bas.

Au milieu de la crise ukrainienne, Politico a rapporté le 26 octobre que les États-Unis avaient déclaré lors d’une réunion à huis clos de l’OTAN ce mois-ci qu’ils accéléreraient le déploiement d’une version modernisée du B61, le B61-12, les nouvelles armes arrivant sur les bases européennes en décembre, plusieurs mois plus tôt que prévu.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko. Photo : Reuters

« Nous ne pouvons pas ignorer les projets de modernisation des armes nucléaires, ces bombes à chute libre qui se trouvent en Europe », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko à l’agence de presse officielle RIA.

La bombe à gravité B61-12 de 12 pieds porte une ogive nucléaire à plus faible rendement que de nombreuses versions antérieures, mais elle est plus précise et peut pénétrer sous le sol, selon une étude de la Fédération des scientifiques américains publiée en 2014.

« Les États-Unis les modernisent, augmentent leur précision et réduisent la puissance de la charge nucléaire, c’est-à-dire qu’ils transforment ces armes en « armes de champ de bataille », réduisant ainsi le seuil nucléaire », a déclaré Grushko.

Le Pentagone a déclaré qu’il n’allait pas discuter des détails de l’arsenal nucléaire américain et que la prémisse de l’article de Politico était erronée car les États-Unis avaient prévu depuis longtemps la modernisation de leurs armes nucléaires B61.

Poutine supervise les exercices de frappe nucléaire des forces offensives stratégiques russes

« La modernisation des armes nucléaires américaines B61 est en cours depuis des années, et les plans visant à remplacer en toute sécurité et de manière responsable les anciennes armes par les versions améliorées du B61-12 font partie d’un effort de modernisation planifié et programmé de longue date », a déclaré le porte-parole du Pentagone, Oscar Seara.

« Il n’est en aucun cas lié aux événements actuels en Ukraine et n’a en aucun cas été accéléré », a déclaré Seara dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché la plus grave confrontation entre Moscou et l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsque les deux superpuissances de la guerre froide se sont rapprochées de la guerre nucléaire.

Le président Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie défendrait son territoire avec tous les moyens disponibles, y compris les armes nucléaires, en cas d’attaque.

Les commentaires ont suscité une inquiétude particulière en Occident après que Moscou a déclaré le mois dernier qu’elle avait annexé quatre régions ukrainiennes dont ses forces contrôlent certaines parties. Poutine dit que l’Occident s’est livré à un chantage nucléaire contre la Russie.

Le président américain Joe Biden a déclaré le 6 octobre que Poutine avait rapproché le monde d' »Armageddon » plus qu’à tout autre moment depuis la crise des missiles de Cuba, bien que Biden ait déclaré plus tard qu’il ne pensait pas que Poutine utiliserait une arme nucléaire tactique.

Poutine n’a pas mentionné l’utilisation d’une arme nucléaire tactique, mais a déclaré qu’il soupçonnait l’Ukraine de faire exploser une « bombe sale », une affirmation que l’Ukraine et l’Occident considèrent comme fausse.

La bombe nucléaire américaine B61 a été testée pour la première fois au Nevada peu après la crise des missiles de Cuba. Sous Barack Obama, président américain de 2009 à 2017, le développement d’une nouvelle version de la bombe, la B61-12, a été approuvé.

Le russe Grushko a déclaré que Moscou devrait également tenir compte du Lockheed Martin F-35 qui lâcherait une telle bombe. L’OTAN, a-t-il dit, a déjà renforcé les volets nucléaires de sa planification militaire.

Le président américain Joe Biden. Photo : Zuma Press Wire / dpa

L’Otan « a déjà pris des décisions pour renforcer la composante nucléaire dans les plans militaires de l’alliance », a déclaré Grushko.

L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a déclaré samedi sur Telegram que les nouvelles bombes B61 avaient une « importance stratégique » car les armes nucléaires tactiques russes étaient entreposées, mais ces bombes américaines ne seraient qu’à un court vol des frontières russes.

Les États-Unis, selon la US 2022 Nuclear Posture Review publiée jeudi, renforceront la dissuasion nucléaire avec le F-35, les bombes B61-12 et un missile de croisière à lancement aérien à armement nucléaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SCMP