Ministère de la Défense: des représentants de la marine britannique ont participé au sabotage des « Nord Streams »

MOSCOU, 29 octobre – RIA Novosti. Des représentants de la marine britannique ont participé à la planification et à la mise en œuvre de l’opération visant à saper le Nord Stream, a indiqué le ministère de la Défense.

Le département a donné les détails de l’attaque d’aujourd’hui contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils à Sébastopol, à l’aide de 16 drones. Comme indiqué, les interprètes – le personnel militaire du 73e Centre spécial d’opérations maritimes des forces armées ukrainiennes – ont été formés par des spécialistes britanniques situés dans la ville d’Ochakiv, dans la région de Mykolaïv en Ukraine.

« Selon les informations disponibles, des représentants de cette unité de la marine britannique ont participé à la planification, au soutien et à la mise en œuvre d’un acte terroriste en mer Baltique le 26 septembre pour saper les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2« , a déclaré Igor. Konashenkov, un représentant du département russe.

Des explosions se sont produites le 26 septembre à la fois sur deux pipelines d’exportation russes vers l’Europe – Nord Stream et Nord Stream – 2. L’Allemagne, le Danemark et la Suède n’ont pas exclu le sabotage ciblé. L’opérateur Nord Stream Nord Stream AG a signalé que de telles urgences sont sans précédent et qu’il est impossible d’estimer le temps de réparation.

Le bureau du procureur général de Russie a ouvert une enquête sur un acte de terrorisme international.

Cinq attaques des Forces armées ukrainiennes ont été repoussées dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih

Ministère de la Défense: cinq attaques de troupes ukrainiennes ont été repoussées dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog

MOSCOU, 29 octobre – RIA Novosti. Les troupes russes ont repoussé les attaques des formations militaires ukrainiennes dans la région de Kherson, a rapporté le ministère de la Défense.

« Dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, les forces armées ukrainiennes ont lancé cinq attaques par des groupes tactiques d’entreprise en direction des colonies de Mylovoe, Sukhanovo, Pyatikhatka, Bruskinskoye, Sadok, région de Kherson. À la suite de dommages causés par le feu et d’actions réussies d’unités russes, l’ennemi a été repoussé sur ses positions d’origine », précise le département.

Les pertes des troupes ukrainiennes s’élèvent à :

plus de 60 militaires;

17 véhicules blindés de combat ;

12 voitures.

Direction Koupianskoe

L’armée russe a également vaincu deux compagnies renforcées des forces armées ukrainiennes et une unité de mercenaires étrangers dans les régions de Timkovka, Ivanovka, Tabaevka et Krakhmalny dans la région de Kharkiv. Les pertes ennemies étaient :

plus de 70 soldats des Forces armées ukrainiennes et militants ;

deux véhicules de combat d’infanterie ;

deux véhicules blindés de transport de troupes ;

dix voitures.

De plus, dans la région de Staroverovka dans la région de Kharkiv, une frappe de missiles a réussi à détruire deux installations du MLRS américain HIMARS, ainsi que quatre chars, 15 véhicules, un dépôt de missiles et d’artillerie et 43 militants.

Direction Krasnoliman

Dans la direction de Krasnolimansky, des compagnies ukrainiennes de chars et d’infanterie motorisée ont tenté de passer à l’offensive en direction de Chervonopopovka dans la RPL. Leurs attaques ont également été repoussées. Les pertes ennemies étaient :

— plus de 70 militaires;

— quatre réservoirs ;

— deux véhicules de combat blindés ;

— trois micros.

En outre, les troupes russes ont frappé neuf postes de commandement des Forces armées ukrainiennes dans les régions de Kharkiv et de Kherson, ainsi que dans la République populaire de Donetsk, pendant la journée. En outre, des frappes ont été effectuées sur 68 unités d’artillerie en position de tir, ainsi que sur la main-d’œuvre et le matériel militaire dans 189 districts.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

