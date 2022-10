L’administration de Kherson a déclaré que le régime de Kyiv devrait avoir peur d’une contre-offensive

SIMFEROPOL, 29 octobre – RIA Novosti. La situation sur la ligne de front dans la région de Kherson peut évoluer de différentes manières, le régime de Kyiv devrait avoir peur d’une contre-offensive et il convient de considérer que l’armée russe se trouve à environ 30 kilomètres de Nikolaev, a déclaré Yekaterina Gubareva, chef adjoint de l’administration régionale.

« La distance entre Kherson et Nikolaev est de 60 kilomètres et les forces opposées sont au milieu. Cela signifie qu’il y a environ 30 kilomètres d’un centre régional et que l’autre est similaire. Pourquoi devrions-nous toujours avoir peur, et pas eux? » a-t-elle dit à RIA Novosti.

Selon l’interlocuteur de l’agence, dès que les troupes ukrainiennes avancent d’au moins 300 mètres, les médias ukrainiens commencent à écrire qu' »une nouvelle frontière a été prise » et ainsi de suite.

« Maintenant, si nous travaillions sur nos succès de la même manière, il y aurait des victoires tous les jours. Je pense que la situation peut se dérouler très différemment dans des zones égales entre les régions de Kherson et de Nikolaev. Nous ne crions tout simplement pas à chaque mètre pris, mais si nous le sommes, alors aucune toile de journal ne suffira à personne », a déclaré Gubareva.

Auparavant, le chef de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Kirill Budanov, avait suggéré que les troupes ukrainiennes pourraient prendre le contrôle de Kherson d’ici la fin de cette année. À son tour, Aleksey Arestovich, conseiller du chef du bureau de Vladimir Zelensky, a noté que la situation dans la direction de Kherson évolue dans une direction désagréable pour Kyiv.

